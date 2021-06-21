https://ria.ru/20210621/zhara-1737840764.html

Москвичей предупредили о рекордной жаре

Москвичей предупредили о рекордной жаре - РИА Новости, 21.06.2021

Москвичей предупредили о рекордной жаре

Небольшая облачность, без осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 33 градусов, скорее всего, будет побит рекорд температуры для... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T08:10

2021-06-21T08:10

2021-06-21T12:48

александр синенков

московская область (подмосковье)

погода

москва

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 33 градусов, скорее всего, будет побит рекорд температуры для этого дня, датированный 1956 годом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков."Сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Сегодня максимальная температура воздуха - плюс 31-33, в Подмосковье - плюс 29-34. Сегодня возможен и новый рекорд, потому что для 21 июня максимальная температура, 31,1 градуса, была в 1956 году", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер будет южный, слабый - 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20210620/znoy-1737776479.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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александр синенков, московская область (подмосковье), погода, москва