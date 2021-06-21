https://ria.ru/20210621/zaryade-1737985000.html

Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода запустили в Зарядье

Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода запустили в Зарядье - РИА Новости, 21.06.2021

Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода запустили в Зарядье

Часы, отсчитывающие время до начала празднования 800-летия Нижнего Новгорода, запустили в парке Зарядье в Москве в понедельник, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T22:25

2021-06-21T22:25

2021-06-21T22:41

нижегородская область

россия

дмитрий чернышенко

зарядье

глеб никитин

нижний новгород

сергей кириенко

москва

нижегородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733631242_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_42d1a02319c21b6cc563f61f5924fb96.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Часы, отсчитывающие время до начала празднования 800-летия Нижнего Новгорода, запустили в парке Зарядье в Москве в понедельник, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Главное событие - гала-шоу в честь 800-летия - состоится в Нижнем Новгороде через два месяца, 21 августа, в акватории Стрелки – в месте слияния рек Оки и Волги."В церемонии запуска часов обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин", - говорится в сообщении.Кириенко заявил на торжественном мероприятии, что 800-летие Нижнего Новгорода – это событие для всей страны. "Памятник Минину и Пожарскому, который стоит на Красной площади, говорит о роли, которую Нижний Новгород и нижегородцы сыграли в истории России. Недавний указ президента о присвоении Нижнему Новгороду звания Города трудовой доблести напоминает о вкладе города в общее дело Победы в Великой Отечественной войне", - отметил он.Кириенко подчеркнул, что празднование 800-летия – это дань истории, бережное сохранение памятников культуры Нижнего Новгорода, а также вклад в благоустройство. "В первую очередь, юбилей - праздник самих нижегородцев. Многое делается и будет сделано для того, чтобы город стал более благоустроенным и удобным. Многие люди захотят увидеть обновленный город. По-хорошему завидую тем, кто приедет сюда впервые", - добавил он.Вице-премьер РФ отметил, что правительство России активно поддерживает область в подготовке к юбилейным торжествам. "Из различных источников на 800-летие было выделено 23,5 миллиарда рублей. За счет этого сейчас реализуется целый ряд крупных проектов: строительство транспортных развязок, возведение крупнейшего в стране образовательного центра "Школа 800", благоустройство скверов и площадей, реставрация и ремонт объектов культурного наследия. Все это станет наследием, которое будет служить нижегородцам и гостям города многие годы", - сказал Чернышенко.В свою очередь губернатор Нижегородской области назвал символичным то, что именно в парке "Зарядье" появляется объект, связывающий Москву и Нижний Новгород. "Надеюсь, что часы станут еще одной точкой притяжения для москвичей, которые очень любят "Зарядье", и для гостей столицы. Это возможность напомнить о том событии, которое нас ждет, о таком городе, как Нижний Новгород, являющемся духовным и интеллектуальным центром страны", - сказал Никитин.Первые часы обратного отсчета, которые показывают количество дней, оставшихся до юбилея, установили в Нижнем Новгороде на Нижневолжской набережной 12 июня 2019 года – за 800 дней до празднования 800-летия. Вторые часы в виде раскрытого сувенирного яйца наподобие того, что нижегородский изобретатель Иван Кулибин изготовил для императрицы Екатерины Второй, установили на главной пешеходной улице города – Большой Покровской - 18 апреля 2021 года.Нижний Новгород был основан князем Юрием Всеволодовичем в 1221 году в месте слияния Оки и Волги, это место называется Стрелка. Основные торжества по случаю 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода в 2021 году пройдут 21 августа.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737921237.html

https://ria.ru/20210615/predpriyatiya-1737132427.html

https://ria.ru/20210603/investitsii-1735459281.html

россия

нижний новгород

москва

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, зарядье, глеб никитин, нижний новгород, сергей кириенко, москва, нижегородская область, общество