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Нижегородская область
https://ria.ru/20210621/zaryade-1737985000.html
Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода запустили в Зарядье
Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода запустили в Зарядье - РИА Новости, 21.06.2021
Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода запустили в Зарядье
Часы, отсчитывающие время до начала празднования 800-летия Нижнего Новгорода, запустили в парке Зарядье в Москве в понедельник, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T22:25
2021-06-21T22:41
нижегородская область
россия
дмитрий чернышенко
зарядье
глеб никитин
нижний новгород
сергей кириенко
москва
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Часы, отсчитывающие время до начала празднования 800-летия Нижнего Новгорода, запустили в парке Зарядье в Москве в понедельник, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Главное событие - гала-шоу в честь 800-летия - состоится в Нижнем Новгороде через два месяца, 21 августа, в акватории Стрелки – в месте слияния рек Оки и Волги."В церемонии запуска часов обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин", - говорится в сообщении.Кириенко заявил на торжественном мероприятии, что 800-летие Нижнего Новгорода – это событие для всей страны. "Памятник Минину и Пожарскому, который стоит на Красной площади, говорит о роли, которую Нижний Новгород и нижегородцы сыграли в истории России. Недавний указ президента о присвоении Нижнему Новгороду звания Города трудовой доблести напоминает о вкладе города в общее дело Победы в Великой Отечественной войне", - отметил он.Кириенко подчеркнул, что празднование 800-летия – это дань истории, бережное сохранение памятников культуры Нижнего Новгорода, а также вклад в благоустройство. "В первую очередь, юбилей - праздник самих нижегородцев. Многое делается и будет сделано для того, чтобы город стал более благоустроенным и удобным. Многие люди захотят увидеть обновленный город. По-хорошему завидую тем, кто приедет сюда впервые", - добавил он.Вице-премьер РФ отметил, что правительство России активно поддерживает область в подготовке к юбилейным торжествам. "Из различных источников на 800-летие было выделено 23,5 миллиарда рублей. За счет этого сейчас реализуется целый ряд крупных проектов: строительство транспортных развязок, возведение крупнейшего в стране образовательного центра "Школа 800", благоустройство скверов и площадей, реставрация и ремонт объектов культурного наследия. Все это станет наследием, которое будет служить нижегородцам и гостям города многие годы", - сказал Чернышенко.В свою очередь губернатор Нижегородской области назвал символичным то, что именно в парке "Зарядье" появляется объект, связывающий Москву и Нижний Новгород. "Надеюсь, что часы станут еще одной точкой притяжения для москвичей, которые очень любят "Зарядье", и для гостей столицы. Это возможность напомнить о том событии, которое нас ждет, о таком городе, как Нижний Новгород, являющемся духовным и интеллектуальным центром страны", - сказал Никитин.Первые часы обратного отсчета, которые показывают количество дней, оставшихся до юбилея, установили в Нижнем Новгороде на Нижневолжской набережной 12 июня 2019 года – за 800 дней до празднования 800-летия. Вторые часы в виде раскрытого сувенирного яйца наподобие того, что нижегородский изобретатель Иван Кулибин изготовил для императрицы Екатерины Второй, установили на главной пешеходной улице города – Большой Покровской - 18 апреля 2021 года.Нижний Новгород был основан князем Юрием Всеволодовичем в 1221 году в месте слияния Оки и Волги, это место называется Стрелка. Основные торжества по случаю 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода в 2021 году пройдут 21 августа.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737921237.html
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россия, дмитрий чернышенко, зарядье, глеб никитин, нижний новгород, сергей кириенко, москва, нижегородская область, общество
Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода запустили в Зарядье
22:25 21.06.2021 (обновлено: 22:41 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПарк "Зарядье"
Парк Зарядье - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода запустили в Зарядье

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Часы, отсчитывающие время до начала празднования 800-летия Нижнего Новгорода, запустили в парке Зарядье в Москве в понедельник, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Главное событие - гала-шоу в честь 800-летия - состоится в Нижнем Новгороде через два месяца, 21 августа, в акватории Стрелки – в месте слияния рек Оки и Волги.
"В церемонии запуска часов обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин", - говорится в сообщении.
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Кириенко заявил на торжественном мероприятии, что 800-летие Нижнего Новгорода – это событие для всей страны. "Памятник Минину и Пожарскому, который стоит на Красной площади, говорит о роли, которую Нижний Новгород и нижегородцы сыграли в истории России. Недавний указ президента о присвоении Нижнему Новгороду звания Города трудовой доблести напоминает о вкладе города в общее дело Победы в Великой Отечественной войне", - отметил он.
Кириенко подчеркнул, что празднование 800-летия – это дань истории, бережное сохранение памятников культуры Нижнего Новгорода, а также вклад в благоустройство. "В первую очередь, юбилей - праздник самих нижегородцев. Многое делается и будет сделано для того, чтобы город стал более благоустроенным и удобным. Многие люди захотят увидеть обновленный город. По-хорошему завидую тем, кто приедет сюда впервые", - добавил он.
Вице-премьер РФ отметил, что правительство России активно поддерживает область в подготовке к юбилейным торжествам. "Из различных источников на 800-летие было выделено 23,5 миллиарда рублей. За счет этого сейчас реализуется целый ряд крупных проектов: строительство транспортных развязок, возведение крупнейшего в стране образовательного центра "Школа 800", благоустройство скверов и площадей, реставрация и ремонт объектов культурного наследия. Все это станет наследием, которое будет служить нижегородцам и гостям города многие годы", - сказал Чернышенко.
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В свою очередь губернатор Нижегородской области назвал символичным то, что именно в парке "Зарядье" появляется объект, связывающий Москву и Нижний Новгород. "Надеюсь, что часы станут еще одной точкой притяжения для москвичей, которые очень любят "Зарядье", и для гостей столицы. Это возможность напомнить о том событии, которое нас ждет, о таком городе, как Нижний Новгород, являющемся духовным и интеллектуальным центром страны", - сказал Никитин.
Первые часы обратного отсчета, которые показывают количество дней, оставшихся до юбилея, установили в Нижнем Новгороде на Нижневолжской набережной 12 июня 2019 года – за 800 дней до празднования 800-летия. Вторые часы в виде раскрытого сувенирного яйца наподобие того, что нижегородский изобретатель Иван Кулибин изготовил для императрицы Екатерины Второй, установили на главной пешеходной улице города – Большой Покровской - 18 апреля 2021 года.
Нижний Новгород был основан князем Юрием Всеволодовичем в 1221 году в месте слияния Оки и Волги, это место называется Стрелка. Основные торжества по случаю 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода в 2021 году пройдут 21 августа.
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