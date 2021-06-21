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В Ялте усилили контроль условий проживания туристов

В Ялте усилили контроль условий проживания туристов - РИА Новости, 21.06.2021

В Ялте усилили контроль условий проживания туристов

Порядка 20 тысяч туристов находятся в Ялте, пострадавшей от наводнения, контроль условий их проживания и питания усилен, сообщила глава управления... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T18:07

2021-06-21T18:07

2021-06-21T18:07

туризм

подтопление на востоке крыма

наталья пеньковская

керчь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ялта

республика крым

кировский район

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Порядка 20 тысяч туристов находятся в Ялте, пострадавшей от наводнения, контроль условий их проживания и питания усилен, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская."В зоне подтопления оказались 176 средств размещения, в которых на сегодня находится порядка 20 тысяч отдыхающих. Усилен контроль за их условиями проживания и питания", - сказала журналистам Пеньковская.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, из берегов вышли реки, подтопило улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

керчь

ялта

республика крым

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, наталья пеньковская, керчь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ялта, республика крым, кировский район, происшествия