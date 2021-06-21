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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210621/yalta-1737951312.html
В Ялте усилили контроль условий проживания туристов
В Ялте усилили контроль условий проживания туристов - РИА Новости, 21.06.2021
В Ялте усилили контроль условий проживания туристов
Порядка 20 тысяч туристов находятся в Ялте, пострадавшей от наводнения, контроль условий их проживания и питания усилен, сообщила глава управления... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:07
2021-06-21T18:07
туризм
подтопление на востоке крыма
наталья пеньковская
керчь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ялта
республика крым
кировский район
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Порядка 20 тысяч туристов находятся в Ялте, пострадавшей от наводнения, контроль условий их проживания и питания усилен, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская."В зоне подтопления оказались 176 средств размещения, в которых на сегодня находится порядка 20 тысяч отдыхающих. Усилен контроль за их условиями проживания и питания", - сказала журналистам Пеньковская.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, из берегов вышли реки, подтопило улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
керчь
ялта
республика крым
кировский район
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подтопление на востоке крыма, наталья пеньковская, керчь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ялта, республика крым, кировский район, происшествия
В Ялте усилили контроль условий проживания туристов
18:07 21.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди на затопленной улице в Ялте
Люди на затопленной улице в Ялте - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

Роспотребнадзор усилил контроль условий проживания туристов в Ялте после наводнения

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Порядка 20 тысяч туристов находятся в Ялте, пострадавшей от наводнения, контроль условий их проживания и питания усилен, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
"В зоне подтопления оказались 176 средств размещения, в которых на сегодня находится порядка 20 тысяч отдыхающих. Усилен контроль за их условиями проживания и питания", - сказала журналистам Пеньковская.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, из берегов вышли реки, подтопило улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
"Поток воды просто сносит машины, сносит людей": наводнение в Ялте
© Фото : сайт мэрии Ялты

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

Последствия ливней в Ялте
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

Автомобильное движение на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

Мужчина на одной из улиц Ялты
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© Фото : Янина Павленко/Facebook

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

Последствия ливней в Ялте
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

Мужчина на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
ТуризмПодтопление на востоке КрымаНаталья ПеньковскаяКерчьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЯлтаРеспублика КрымКировский районПроисшествия
 
 
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