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Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах

Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах - РИА Новости, 21.06.2021

Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах

Глава Евросоюза Шарль Мишель поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии "Гражданский договор" на... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T16:55

2021-06-21T16:55

2021-06-21T16:55

никол пашинян

евросоюз

роберт кочарян

серж саргсян

армения

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Глава Евросоюза Шарль Мишель поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии "Гражданский договор" на парламентских выборах и заявил о готовности ЕС поддержать проведение реформ в этой стране."Направляю поздравления Пашиняну в связи победой на выборах. ЕС поддерживает Армению в осуществлении более глубоких реформ. Мы также готовы и дальше поддерживать стабилизацию и всеобъемлющее урегулирование регионального конфликта", - написал Мишель в Twitter.Центризбирком Армении составил в понедельник протокол по предварительным итогам парламентских выборов, согласно которым партия "Гражданский договор" и. о. премьера набрала 53,92%. За блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна проголосовали 21,4% избирателей, блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна поддержали 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. Окончательные итоги будут подведены на седьмой день после голосования.Блок бывшего армянского президента Роберта Кочаряна "Армения" не признает итоги внеочередных парламентских выборов в Армении и планирует обратиться в Конституционный суд страны.

https://ria.ru/20210621/armeniya-1737842000.html

https://ria.ru/20210621/armeniya-1737903151.html

армения

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никол пашинян, евросоюз, роберт кочарян, серж саргсян, армения, в мире