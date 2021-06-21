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Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах - РИА Новости, 21.06.2021
Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
Глава Евросоюза Шарль Мишель поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии "Гражданский договор" на... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:55
2021-06-21T16:55
никол пашинян
евросоюз
роберт кочарян
серж саргсян
армения
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Глава Евросоюза Шарль Мишель поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии "Гражданский договор" на парламентских выборах и заявил о готовности ЕС поддержать проведение реформ в этой стране."Направляю поздравления Пашиняну в связи победой на выборах. ЕС поддерживает Армению в осуществлении более глубоких реформ. Мы также готовы и дальше поддерживать стабилизацию и всеобъемлющее урегулирование регионального конфликта", - написал Мишель в Twitter.Центризбирком Армении составил в понедельник протокол по предварительным итогам парламентских выборов, согласно которым партия "Гражданский договор" и. о. премьера набрала 53,92%. За блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна проголосовали 21,4% избирателей, блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна поддержали 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. Окончательные итоги будут подведены на седьмой день после голосования.Блок бывшего армянского президента Роберта Кочаряна "Армения" не признает итоги внеочередных парламентских выборов в Армении и планирует обратиться в Конституционный суд страны.
https://ria.ru/20210621/armeniya-1737842000.html
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никол пашинян, евросоюз, роберт кочарян, серж саргсян, армения, в мире
Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:55 21.06.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян голосует на одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении
Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян голосует на одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Глава Евросовета Мишель поздравил Пашиняна с победой партии на выборах

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Глава Евросоюза Шарль Мишель поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии "Гражданский договор" на парламентских выборах и заявил о готовности ЕС поддержать проведение реформ в этой стране.
"Направляю поздравления Пашиняну в связи победой на выборах. ЕС поддерживает Армению в осуществлении более глубоких реформ. Мы также готовы и дальше поддерживать стабилизацию и всеобъемлющее урегулирование регионального конфликта", - написал Мишель в Twitter.
Досрочные парламентские выборы в Армении
Вчера, 08:21
Партия Пашиняна может самостоятельно сформировать правительство Армении
Центризбирком Армении составил в понедельник протокол по предварительным итогам парламентских выборов, согласно которым партия "Гражданский договор" и. о. премьера набрала 53,92%. За блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна проголосовали 21,4% избирателей, блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна поддержали 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. Окончательные итоги будут подведены на седьмой день после голосования.
Блок бывшего армянского президента Роберта Кочаряна "Армения" не признает итоги внеочередных парламентских выборов в Армении и планирует обратиться в Конституционный суд страны.
Досрочные парламентские выборы в Армении
Вчера, 14:12
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала выборы в Армении конкурентными
 
Никол ПашинянЕвросоюзРоберт КочарянСерж СаргсянАрменияВ мире
 
 
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