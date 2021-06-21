https://ria.ru/20210621/voyna-1737975638.html

Нарышкин рассказал, когда СССР узнал точную дату начала войны с Германией

Нарышкин рассказал, когда СССР узнал точную дату начала войны с Германией - РИА Новости, 21.06.2021

Нарышкин рассказал, когда СССР узнал точную дату начала войны с Германией

Советская внешняя разведка узнала о нападении гитлеровской Германии на СССР 11 июня 1941 года — за 11 дней до начала Великой Отечественной войны. Об этом... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T20:58

2021-06-21T20:58

2021-06-21T22:45

кембриджская пятерка

россия

ким филби

великая отечественная война (1941-1945)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

рудольф гесс

сергей нарышкин

франция

германия

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Советская внешняя разведка узнала о нападении гитлеровской Германии на СССР 11 июня 1941 года — за 11 дней до начала Великой Отечественной войны. Об этом рассказал директор СВР России Сергей Нарышкин в статье для журнала "Национальная оборона".Первые сведения о военной угрозе со стороны Германии разведка СССР получила летом 1932 года, за девять месяцев до прихода Гитлера к власти. Иностранный отдел (ИНО) ОГПУ сообщал, что германское правительство Франца фон Папена инициировало секретные переговоры с Францией и Польшей по созданию наступательного союза против Советского союза, отметил Нарышкин. Тогда же начальник ИНО Артур Артузов разослал в заграничные резидентуры циркуляр, в котором предлагал начать подготовку к работе в условиях войны Германии против Советского Союза."Для нашей разведки, имевшей в Германии в ту пору сильные оперативные позиции, неизбежность прихода Гитлера к власти не являлась секретом, равно как и то, какую политику он будет проводить. С началом гражданской войны в Испании обстановка в Европе изменилась. Страны Антанты пытались найти компромисс с фашистами, задабривая Гитлера кредитами и сырьем взамен на "гарантии мира", под чем фактически понимался разворот агрессивных устремлений на Восток", — написал директор СВР.Примечателен полученный советской внешней разведкой отчет о беседе Гитлера со швейцарским бизнесменом Буркантом 11 августа 1939 года, указал он."Однозначно зная, кому передадут его слова, фюрер занимается форменным шантажом: "Если Запад настолько глуп и настолько слеп, чтобы напасть на Германию, то я вынужден буду объединиться с Россией, чтобы разгромить Запад <...>. Затем, еще усилив свою мощь в итоге победы на Западе, я нападу на Россию. Все мои планы и замыслы в принципе направлены против России", — процитировал отчет Нарышкин.Летом 1940 года Гитлер отдал приказ генштабу вермахта о подготовке к войне с СССР сразу после окончания исхода англо-французских войск из Дюнкерка. "Первыми сведениями об этом можно считать сообщение нашей резидентуры во Франции от 4 августа 1940 года о начале переброски высвободившихся гитлеровских войск с западного фронта к советским границам", — говорится в статье.Директива главного командования вермахта №21, подписанная Гитлером 18 декабря 1940 года, изложила стратегический план "Барбаросса". В нем подчеркивалось, что к 15 мая 1941-го следует закончить развертывание войск в районах сосредоточения.Параллельно по личному указанию Гитлера разработали многоэтапную операцию, чтобы скрыть действия по подготовке нападения. Пятнадцатого февраля 1941 года план операции утвердили, хотя в дальнейшем его неоднократно дополняли с учетом изменения военно-политической обстановки. График мероприятий постоянно корректировали по мере уточнения даты нападения. Вермахт, Министерство пропаганды, МИД, разведывательные и контрразведывательные службы Германии в тесном взаимодействии вплоть до последнего дня перед нападением на СССР проводили мероприятия по дезинформации, стратегической и оперативной маскировке."По этим причинам в сводках советских загранпредставительств появилось такое многообразие дат предполагаемого нападения", — пояснил Нарышкин.Сведения о военных приготовлениях Германии к нападению на СССР шли в Центр из резидентур. С июля 1940-го по июнь 1941 года только внешняя разведка направила советскому руководству более 120 информационных сообщений, отметил директор СВР."В срочном донесении резидента разведки НКГБ в Финляндии Елисея Тихоновича Синицына 11 июня 1941 года была названа точная дата начала агрессии. Резидентурой были получены сведения о подписании 11 июня в Хельсинки тайного соглашения между Германией и Финляндией об участии финских вооруженных сил в предстоящей войне, и прямо указан срок вторжения", — указал директор СВР.Помимо точной даты нападения Германии против СССР, крайне важной была информация о том, как поведут себя в конфликте США и Великобритания. Об этом разведка доложила точно, добавил он."Так, (заместитель Гитлера по нацистской партии. — Прим. ред.) "парламентер" Рудольф Гесс приземлился на британских островах 10 мая 1941 года. А уже 18 мая в Москву ушло сообщение (лидера "Кембриджской пятерки". — Прим. ред.) Кима Филби, полностью раскрывающее цель визита высокопоставленного фашиста в Англию и реакцию Черчилля на "мирные предложения" Гитлера", — рассказал он.Советским разведчикам удалось получить данные и о том, что Япония не намерена немедленно вслед за Германией напасть на СССР и будет занимать выжидательную позицию. В дальнейшем руководство Советского Союза смогло перебросить значительные ресурсы и силы с дальневосточных рубежей на советско-германский фронт, указал директор СВР."Всем этим некогда секретным сведениям теперь место в учебниках истории, чтобы юное поколение не только знало и гордилось победами нашей армии в годы Великой Отечественной войны, но и помнило имена героев-разведчиков, которые выполнили свой долг", — заключил Нарышкин.

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https://ria.ru/20210621/udar-1737957818.html

https://ria.ru/20210621/peskov-1737891196.html

https://ria.ru/20210619/voyna-1737676911.html

https://ria.ru/20210620/putin-1737777892.html

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