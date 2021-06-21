Для участия в конкурсе на пост мэра Владивостока заявились восемь человек
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЖилые дома в центральной части города Владивостока
Комиссия завершила прием документов для участия в конкурсе на пост мэра Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Комиссия завершила прием документов для участия в конкурсе на замещение должности мэра Владивостока после отставки Олега Гуменюка, документы подали восемь человек, сообщил РИА Новости представитель городской думы.
Гуменюк написал заявление об уходе с поста мэра с 19 мая после того, как вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить его уйти в отставку и искать нового человека на этот пост. На ненадлежащую работу мэра пожаловался губернатор Олег Кожемяко, он отметил, что городу выделяются значительные деньги на развитие, но качественных изменений не происходит. И.о. мэра был назначен бывший зампред правительства Приморья Константин Шестаков. Депутаты приняли отставку Гуменюка, конкурс на замещение должности мэра начался 4 июня, 7 июня комиссия начала принимать документы от желающих участвовать в конкурсе.
"Сегодня завершился прием документов. Поступили документы от восьми человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, далее комиссия будет проверять полноту поданных на конкурс документов.
Глава Владивостока избирается думой города из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса. В нем могут принять участие россияне от 21 года. Конкурс проводится в два этапа. Первый состоится 20 июля. На нем члены комиссии проверят достоверность сведений, представленных претендентами, и соответствие кандидатов установленным требованиям. На втором этапе, который назначен на 28 июля, комиссия проведет собеседования с претендентами. По итогам члены комиссии представят в думу не менее двух кандидатов для избрания на должность мэра.
Ранее сообщалось, что документы на конкурс, в том числе, подал и.о. мэра Шестаков.