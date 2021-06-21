https://ria.ru/20210621/video-1737889682.html
Власти Петербурга проверят видео с лежащими на полу пациентами больницы
Власти Петербурга проверят видео с лежащими на полу пациентами больницы - РИА Новости, 21.06.2021
Власти Петербурга проверят видео с лежащими на полу пациентами больницы
Комитет здравоохранения Петербурга проведет проверку по поводу видео, на котором больные лежат на полу в коридоре стационара из-за нехватки мест, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:05
2021-06-21T13:05
2021-06-21T15:06
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581789624_0:0:3546:1996_1920x0_80_0_0_f102822e3d7fbc8a56f0a2682d1dbf2e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Комитет здравоохранения Петербурга проведет проверку по поводу видео, на котором больные лежат на полу в коридоре стационара из-за нехватки мест, сообщили в пресс-службе комитета."Проверка видео, распространенного в соцсетях, ведется", - сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по здравоохранению города.Автор ролика, который накануне был выложен в социальных сетях, утверждает, что он был сделан в городской больнице №15, принимающей пациентов с коронавирусом. На кадрах видно, что в больничном коридоре расположены каталки и матрасы, на которых лежат люди.В пресс-службе комитете здравоохранения Петербурга не стали уточнять, правда ли на ролике изображен коридор стационара больницы №15.
https://ria.ru/20210302/vrach-1599546096.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581789624_752:0:3483:2048_1920x0_80_0_0_2f01a73569159ca10a8ea327fd8b972e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, санкт-петербург, общество, происшествия
Власти Петербурга проверят видео с лежащими на полу пациентами больницы
13:05 21.06.2021 (обновлено: 15:06 21.06.2021)
Власти Петербурга проверят видео с лежащими на полу пациентами больницы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости.
Комитет здравоохранения Петербурга
проведет проверку по поводу видео, на котором больные лежат на полу в коридоре стационара из-за нехватки мест, сообщили в пресс-службе комитета.
"Проверка видео, распространенного в соцсетях, ведется", - сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по здравоохранению города.
Автор ролика, который накануне был выложен в социальных сетях, утверждает, что он был сделан в городской больнице №15, принимающей пациентов с коронавирусом. На кадрах видно, что в больничном коридоре расположены каталки и матрасы, на которых лежат люди.
В пресс-службе комитете здравоохранения Петербурга не стали уточнять, правда ли на ролике изображен коридор стационара больницы №15.