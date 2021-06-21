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Власти Петербурга проверят видео с лежащими на полу пациентами больницы
Власти Петербурга проверят видео с лежащими на полу пациентами больницы - РИА Новости, 21.06.2021
Власти Петербурга проверят видео с лежащими на полу пациентами больницы
Комитет здравоохранения Петербурга проведет проверку по поводу видео, на котором больные лежат на полу в коридоре стационара из-за нехватки мест, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:05
2021-06-21T15:06
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Комитет здравоохранения Петербурга проведет проверку по поводу видео, на котором больные лежат на полу в коридоре стационара из-за нехватки мест, сообщили в пресс-службе комитета."Проверка видео, распространенного в соцсетях, ведется", - сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по здравоохранению города.Автор ролика, который накануне был выложен в социальных сетях, утверждает, что он был сделан в городской больнице №15, принимающей пациентов с коронавирусом. На кадрах видно, что в больничном коридоре расположены каталки и матрасы, на которых лежат люди.В пресс-службе комитете здравоохранения Петербурга не стали уточнять, правда ли на ролике изображен коридор стационара больницы №15.
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здоровье - общество, санкт-петербург, общество, происшествия
Власти Петербурга проверят видео с лежащими на полу пациентами больницы
13:05 21.06.2021 (обновлено: 15:06 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинские работники у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Медицинские работники у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Власти Петербурга проверят видео с лежащими на полу пациентами больницы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Комитет здравоохранения Петербурга проведет проверку по поводу видео, на котором больные лежат на полу в коридоре стационара из-за нехватки мест, сообщили в пресс-службе комитета.
"Проверка видео, распространенного в соцсетях, ведется", - сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по здравоохранению города.
Автор ролика, который накануне был выложен в социальных сетях, утверждает, что он был сделан в городской больнице №15, принимающей пациентов с коронавирусом. На кадрах видно, что в больничном коридоре расположены каталки и матрасы, на которых лежат люди.
В пресс-службе комитете здравоохранения Петербурга не стали уточнять, правда ли на ролике изображен коридор стационара больницы №15.
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