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Культура
https://ria.ru/20210621/vgtrk-1737961928.html
ВГТРК проведет акцию к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны
ВГТРК проведет акцию к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 21.06.2021
ВГТРК проведет акцию к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны
В этот вторник, 22 июня в четыре утра по московскому времени в эфире федеральных телеканалов, радиостанций, а также на платформе "Смотрим" пройдет прямая... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T19:22
2021-06-21T19:22
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новости культуры
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В этот вторник, 22 июня в четыре утра по московскому времени в эфире федеральных телеканалов, радиостанций, а также на платформе "Смотрим" пройдет прямая трансляция концерта, посвященного 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ВГТРК. В этот ранний час под открытым небом на "Парящем мосту" в парке "Зарядье" выступят знаменитые музыканты и драматические артисты, чтобы вспомнить всех, кто отдал жизнь за свободу нашей страны. Во время трансляции прозвучит "Реквием" Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. В акции Памяти также примут участие Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Гуськов, Александр Петров, Марина Неелова, Ильдар Абдразаков и другие. Ведущие эфира — Дарья Златопольская и Андрей Малахов.Посмотреть трансляцию можно будет сразу на двух телеканалах: "Россия" и "Россия 24", платформе "Смотрим" или послушать на радиостанциях – "Маяк", "Радио России", Вести FM.
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новости культуры, зарядье, великая отечественная война (1941-1945), вгтрк, сергей гармаш, алексей гуськов, юрий башмет, москва, ссср

ВГТРК проведет акцию к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны

19:22 21.06.2021
 
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Акция Памяти, посвящённая 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны
Акция Памяти, посвящённая 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В этот вторник, 22 июня в четыре утра по московскому времени в эфире федеральных телеканалов, радиостанций, а также на платформе "Смотрим" пройдет прямая трансляция концерта, посвященного 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ВГТРК.
В этот ранний час под открытым небом на "Парящем мосту" в парке "Зарядье" выступят знаменитые музыканты и драматические артисты, чтобы вспомнить всех, кто отдал жизнь за свободу нашей страны.

"Именно в этот день и час 80 лет назад на нашу землю напали вооруженные до зубов войска гитлеровской Германии, перед которыми до того пала уже вся Европа. Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для нашего народа. И в этот день мы по традиции отдаем дань памяти великому поколению победителей – нашим героям, которые ради Победы жертвовали самым дорогим – жизнью", — говорится в релизе.

Во время трансляции прозвучит "Реквием" Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. В акции Памяти также примут участие Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Гуськов, Александр Петров, Марина Неелова, Ильдар Абдразаков и другие.
Ведущие эфира — Дарья Златопольская и Андрей Малахов.
Посмотреть трансляцию можно будет сразу на двух телеканалах: "Россия" и "Россия 24", платформе "Смотрим" или послушать на радиостанциях – "Маяк", "Радио России", Вести FM.
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КультураНовости культурыЗарядьеВеликая Отечественная война (1941-1945)ВГТРКСергей ГармашАлексей ГуськовЮрий БашметМоскваСССР
 
 
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