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ВГТРК проведет акцию к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны

ВГТРК проведет акцию к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 21.06.2021

ВГТРК проведет акцию к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны

В этот вторник, 22 июня в четыре утра по московскому времени в эфире федеральных телеканалов, радиостанций, а также на платформе "Смотрим" пройдет прямая... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T19:22

2021-06-21T19:22

2021-06-21T19:22

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В этот вторник, 22 июня в четыре утра по московскому времени в эфире федеральных телеканалов, радиостанций, а также на платформе "Смотрим" пройдет прямая трансляция концерта, посвященного 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ВГТРК. В этот ранний час под открытым небом на "Парящем мосту" в парке "Зарядье" выступят знаменитые музыканты и драматические артисты, чтобы вспомнить всех, кто отдал жизнь за свободу нашей страны. Во время трансляции прозвучит "Реквием" Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. В акции Памяти также примут участие Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Гуськов, Александр Петров, Марина Неелова, Ильдар Абдразаков и другие. Ведущие эфира — Дарья Златопольская и Андрей Малахов.Посмотреть трансляцию можно будет сразу на двух телеканалах: "Россия" и "Россия 24", платформе "Смотрим" или послушать на радиостанциях – "Маяк", "Радио России", Вести FM.

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новости культуры, зарядье, великая отечественная война (1941-1945), вгтрк, сергей гармаш, алексей гуськов, юрий башмет, москва, ссср