https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737908060.html

Беглов поблагодарил привившихся от коронавируса петербуржцев

Беглов поблагодарил привившихся от коронавируса петербуржцев - РИА Новости, 21.06.2021

Беглов поблагодарил привившихся от коронавируса петербуржцев

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил жителей города, сделавших прививку от коронавируса и отметил, что они помогают создавать подушку... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:33

2021-06-21T14:33

2021-06-21T14:33

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил жителей города, сделавших прививку от коронавируса и отметил, что они помогают создавать подушку безопасности."Мы очень благодарны тем нашим жителям, которые сделали прививку: 790 тысяч - первую дозу, и 665 тысяч полностью завершили свою вакцинацию. Они не просто позаботились о своем здоровье, о здоровье своих близких. Они помогают Петербургу создавать подушку безопасности", - сказал Беглов.Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что удар эпидемии удается смягчать благодаря мужеству врачей."Безусловно, они сегодня герои", - сказал Беглов.

https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737835645.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество