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Беглов поблагодарил привившихся от коронавируса петербуржцев
Беглов поблагодарил привившихся от коронавируса петербуржцев - РИА Новости, 21.06.2021
Беглов поблагодарил привившихся от коронавируса петербуржцев
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил жителей города, сделавших прививку от коронавируса и отметил, что они помогают создавать подушку... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:33
2021-06-21T14:33
2021-06-21T14:33
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил жителей города, сделавших прививку от коронавируса и отметил, что они помогают создавать подушку безопасности."Мы очень благодарны тем нашим жителям, которые сделали прививку: 790 тысяч - первую дозу, и 665 тысяч полностью завершили свою вакцинацию. Они не просто позаботились о своем здоровье, о здоровье своих близких. Они помогают Петербургу создавать подушку безопасности", - сказал Беглов.Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что удар эпидемии удается смягчать благодаря мужеству врачей."Безусловно, они сегодня герои", - сказал Беглов.
https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737835645.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество
Беглов поблагодарил привившихся от коронавируса петербуржцев
Беглов поблагодарил привившихся от коронавируса жителей Петербурга