https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737907105.html

Беглов призвал привиться всех откладывающих вакцинацию петербуржцев

Беглов призвал привиться всех откладывающих вакцинацию петербуржцев - РИА Новости, 21.06.2021

Беглов призвал привиться всех откладывающих вакцинацию петербуржцев

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал сделать прививку от коронавируса всех жителей Петербурга, откладывающих вакцинацию по каким-либо причинам. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:27

2021-06-21T14:27

2021-06-21T14:28

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал сделать прививку от коронавируса всех жителей Петербурга, откладывающих вакцинацию по каким-либо причинам."Очень важно, чтобы в ближайшие дни как можно больше петербуржцев получили хотя бы первую дозу вакцины. Призываю сделать прививку всех, кто откладывает этот шаг по какой-то несущественной, надуманной причине. Времени ждать и раздумывать, сомневаться больше не осталось", - сказал Беглов в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что в прошлую пятницу вакцину получили 8 с лишним тысяч горожан, необходимо довести этот показатель минимум до 20 тысяч в день."Если каждый привитый приведет одного непривитого на пункт вакцинации, наш город пройдет очень непростой период с минимальными потерями", - добавил Беглов.

https://ria.ru/20210617/ogranicheniya-1737346288.html

санкт-петербург

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург