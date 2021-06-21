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Беглов призвал привиться всех откладывающих вакцинацию петербуржцев
Беглов призвал привиться всех откладывающих вакцинацию петербуржцев - РИА Новости, 21.06.2021
Беглов призвал привиться всех откладывающих вакцинацию петербуржцев
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал сделать прививку от коронавируса всех жителей Петербурга, откладывающих вакцинацию по каким-либо причинам. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:27
2021-06-21T14:27
2021-06-21T14:28
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал сделать прививку от коронавируса всех жителей Петербурга, откладывающих вакцинацию по каким-либо причинам."Очень важно, чтобы в ближайшие дни как можно больше петербуржцев получили хотя бы первую дозу вакцины. Призываю сделать прививку всех, кто откладывает этот шаг по какой-то несущественной, надуманной причине. Времени ждать и раздумывать, сомневаться больше не осталось", - сказал Беглов в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что в прошлую пятницу вакцину получили 8 с лишним тысяч горожан, необходимо довести этот показатель минимум до 20 тысяч в день."Если каждый привитый приведет одного непривитого на пункт вакцинации, наш город пройдет очень непростой период с минимальными потерями", - добавил Беглов.
https://ria.ru/20210617/ogranicheniya-1737346288.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург
Беглов призвал привиться всех откладывающих вакцинацию петербуржцев
14:27 21.06.2021 (обновлено: 14:28 21.06.2021)
Беглов призвал привиться от COVID-19 всех петербуржцев, откладывающих вакцинацию