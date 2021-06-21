https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737843944.html

Обязательной вакцинации в Хабаровском крае не будет, заявил Дегтярев

Обязательной вакцинации в Хабаровском крае не будет, заявил Дегтярев - РИА Новости, 21.06.2021

Обязательной вакцинации в Хабаровском крае не будет, заявил Дегтярев

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на аппаратном совещании правительства региона в понедельник заявил, что обязательной вакцинации населения не... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T08:56

2021-06-21T08:56

2021-06-21T08:56

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил дегтярев

здоровье - общество

хабаровский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597696555_0:279:3115:2031_1920x0_80_0_0_756b37b415be3375fca45887a1e49883.jpg

ХАБАРОВСК, 21 июн - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на аппаратном совещании правительства региона в понедельник заявил, что обязательной вакцинации населения не будет, он не считает это возможным."Нужно все делать аккуратно, Евгений Леонидович (Никонов, зампред краевого правительства по соцвопросам - ред.). Вы знаете мою позицию по поводу обязательной вакцинации. Я не считаю это возможным в Хабаровском крае. У нас люди сознательные, темпы (вакцинации - ред.) нормальные, просто их нужно ускорить. Нужно просто подойти здраво ко всему... Выходите на взвешенное решение", - сказал Дегтярев.По его словам, "те меры, которые уже приняты, их нужно просто соблюдать". Он поручил Никонову обратить внимание на масочный режим в регионе - как он контролируется, отметив, что "все ходят без масок везде".По последним данным минздрава Хабаровского края, за время пандемии в регионе заразились коронавирусом более 53 тысяч человек, умерли - 454 . Первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 136 341 житель края, при населении региона в 1,3 миллиона человек. По заявлению Никонова, для выработки коллективного иммунитета необходимо сделать прививку 60% населения.

https://ria.ru/20210620/vaktsinatsiya-1737738991.html

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737838057.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил дегтярев, здоровье - общество, хабаровский край, общество