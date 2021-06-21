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https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737843944.html
Обязательной вакцинации в Хабаровском крае не будет, заявил Дегтярев
Обязательной вакцинации в Хабаровском крае не будет, заявил Дегтярев - РИА Новости, 21.06.2021
Обязательной вакцинации в Хабаровском крае не будет, заявил Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на аппаратном совещании правительства региона в понедельник заявил, что обязательной вакцинации населения не... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T08:56
2021-06-21T08:56
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил дегтярев
здоровье - общество
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общество
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ХАБАРОВСК, 21 июн - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на аппаратном совещании правительства региона в понедельник заявил, что обязательной вакцинации населения не будет, он не считает это возможным."Нужно все делать аккуратно, Евгений Леонидович (Никонов, зампред краевого правительства по соцвопросам - ред.). Вы знаете мою позицию по поводу обязательной вакцинации. Я не считаю это возможным в Хабаровском крае. У нас люди сознательные, темпы (вакцинации - ред.) нормальные, просто их нужно ускорить. Нужно просто подойти здраво ко всему... Выходите на взвешенное решение", - сказал Дегтярев.По его словам, "те меры, которые уже приняты, их нужно просто соблюдать". Он поручил Никонову обратить внимание на масочный режим в регионе - как он контролируется, отметив, что "все ходят без масок везде".По последним данным минздрава Хабаровского края, за время пандемии в регионе заразились коронавирусом более 53 тысяч человек, умерли - 454 . Первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 136 341 житель края, при населении региона в 1,3 миллиона человек. По заявлению Никонова, для выработки коллективного иммунитета необходимо сделать прививку 60% населения.
https://ria.ru/20210620/vaktsinatsiya-1737738991.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил дегтярев, здоровье - общество, хабаровский край, общество
Обязательной вакцинации в Хабаровском крае не будет, заявил Дегтярев
08:56 21.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Дегтярев заявил, что не считает возможной обязательную вакцинацию в Хабаровском крае

Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 21 июн - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на аппаратном совещании правительства региона в понедельник заявил, что обязательной вакцинации населения не будет, он не считает это возможным.
"Нужно все делать аккуратно, Евгений Леонидович (Никонов, зампред краевого правительства по соцвопросам - ред.). Вы знаете мою позицию по поводу обязательной вакцинации. Я не считаю это возможным в Хабаровском крае. У нас люди сознательные, темпы (вакцинации - ред.) нормальные, просто их нужно ускорить. Нужно просто подойти здраво ко всему... Выходите на взвешенное решение", - сказал Дегтярев.
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По его словам, "те меры, которые уже приняты, их нужно просто соблюдать". Он поручил Никонову обратить внимание на масочный режим в регионе - как он контролируется, отметив, что "все ходят без масок везде".
По последним данным минздрава Хабаровского края, за время пандемии в регионе заразились коронавирусом более 53 тысяч человек, умерли - 454 . Первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 136 341 житель края, при населении региона в 1,3 миллиона человек. По заявлению Никонова, для выработки коллективного иммунитета необходимо сделать прививку 60% населения.
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