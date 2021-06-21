ВОЗ анонсировала создание в ЮАР центра технологий по производству вакцин
ВОЗ анонсировала создание в ЮАР центра технологий по производству вакцин от коронавируса
ЦЮРИХ, 21 июн - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала переговоры с консорциумом компаний о создании в Южно-Африканской республике центра передачи технологий для производства мРНК-вакцин против коронавируса, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Я рад сообщить, что ВОЗ ведет переговоры с консорциумом компаний и учреждений о создании в Южной Африке центра передачи технологий. В консорциум входит компания Afrigen Biologics & Vaccines, которая будет выступать в качестве центра как путем производства самих мРНК-вакцин, так и путем обучения производителя Biovac. Со временем Afrigen сможет обучать других производителей в Африке и за ее пределами", - сказал глава ВОЗ на брифинге в понедельник.
Он также сообщил, что сейчас ВОЗ ведет переговоры с несколькими компаниями, которые выразили заинтересованность в предоставлении своих мРНК-технологий для указанного центра.
Со своей стороны президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал инициативу серьезным шагом в области усилий по наращиванию потенциала в области разработки и производства вакцин. "Южная Африка приветствует возможность разместить у себя центр по передаче технологии вакцинации и использовать потенциал и опыт, которые уже существуют на континенте, для содействия этим усилиям", - сказал Рамафоса на пресс-конференции.
Решение о создании центра в ЮАР также приветствовал французский лидер Эммануэль Макрон, ранее в ходе своего визита в Южную Африку заявивший, что Франция поддерживает усилия по расширению в Африке мощностей по производству вакцин COVID-19.
"Сегодня великий день для Африки. Это также отличный день для всех, кто стремится к более справедливому доступу к продуктам здравоохранения. Я горжусь тем, что Biovac и наши южноафриканские партнеры были выбраны ВОЗ, поскольку Франция поддерживает их в течение многих лет", - сказал Макрон в видеообращении, продемонстрированном на брифинге ВОЗ.