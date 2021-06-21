https://ria.ru/20210621/vaktsina-1737966037.html

ВОЗ анонсировала создание в ЮАР центра технологий по производству вакцин

ВОЗ анонсировала создание в ЮАР центра технологий по производству вакцин - РИА Новости, 21.06.2021

ВОЗ анонсировала создание в ЮАР центра технологий по производству вакцин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала переговоры с консорциумом компаний о создании в Южно-Африканской республике центра передачи технологий для... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T19:39

2021-06-21T19:39

2021-06-21T19:39

распространение коронавируса

тедрос адханом гебрейесус

сирил рамафоса

эммануэль макрон

здоровье - общество

воз

франция

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юар

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ЦЮРИХ, 21 июн - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала переговоры с консорциумом компаний о создании в Южно-Африканской республике центра передачи технологий для производства мРНК-вакцин против коронавируса, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."Я рад сообщить, что ВОЗ ведет переговоры с консорциумом компаний и учреждений о создании в Южной Африке центра передачи технологий. В консорциум входит компания Afrigen Biologics & Vaccines, которая будет выступать в качестве центра как путем производства самих мРНК-вакцин, так и путем обучения производителя Biovac. Со временем Afrigen сможет обучать других производителей в Африке и за ее пределами", - сказал глава ВОЗ на брифинге в понедельник.Он также сообщил, что сейчас ВОЗ ведет переговоры с несколькими компаниями, которые выразили заинтересованность в предоставлении своих мРНК-технологий для указанного центра.Со своей стороны президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал инициативу серьезным шагом в области усилий по наращиванию потенциала в области разработки и производства вакцин. "Южная Африка приветствует возможность разместить у себя центр по передаче технологии вакцинации и использовать потенциал и опыт, которые уже существуют на континенте, для содействия этим усилиям", - сказал Рамафоса на пресс-конференции.Решение о создании центра в ЮАР также приветствовал французский лидер Эммануэль Макрон, ранее в ходе своего визита в Южную Африку заявивший, что Франция поддерживает усилия по расширению в Африке мощностей по производству вакцин COVID-19."Сегодня великий день для Африки. Это также отличный день для всех, кто стремится к более справедливому доступу к продуктам здравоохранения. Я горжусь тем, что Biovac и наши южноафриканские партнеры были выбраны ВОЗ, поскольку Франция поддерживает их в течение многих лет", - сказал Макрон в видеообращении, продемонстрированном на брифинге ВОЗ.

https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737955508.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210618/shtamm-1737629767.html

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тедрос адханом гебрейесус, сирил рамафоса, эммануэль макрон, здоровье - общество, воз, франция, африка, юар, в мире