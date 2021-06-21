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Мурашко рассказал, когда "Спутник Лайт" выведут на рынок

Мурашко рассказал, когда "Спутник Лайт" выведут на рынок - РИА Новости, 21.06.2021

Мурашко рассказал, когда "Спутник Лайт" выведут на рынок

Вакцина "Спутник Лайт" выйдет в гражданский оборот в течение ближайшей недели, она будет доступна в пунктах вакцинации, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:25

2021-06-21T13:25

2021-06-21T13:39

вакцина "ковивак"

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

россия

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" выйдет в гражданский оборот в течение ближайшей недели, она будет доступна в пунктах вакцинации, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сейчас уже в производстве и на контроле качества находится вакцина "Спутник Лайт", которая достаточно удобно может использоваться для ревакцинации, я думаю, что в течение ближайшей недели мы ее выведем на рынок", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".Он пояснил, что вакцина будет доступна в пунктах вакцинации, первые серии препарата появятся после 25 июня.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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