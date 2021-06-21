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Мурашко рассказал, когда "Спутник Лайт" выведут на рынок
Мурашко рассказал, когда "Спутник Лайт" выведут на рынок - РИА Новости, 21.06.2021
Мурашко рассказал, когда "Спутник Лайт" выведут на рынок
Вакцина "Спутник Лайт" выйдет в гражданский оборот в течение ближайшей недели, она будет доступна в пунктах вакцинации, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:25
2021-06-21T13:25
2021-06-21T13:39
вакцина "ковивак"
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
россия
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" выйдет в гражданский оборот в течение ближайшей недели, она будет доступна в пунктах вакцинации, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сейчас уже в производстве и на контроле качества находится вакцина "Спутник Лайт", которая достаточно удобно может использоваться для ревакцинации, я думаю, что в течение ближайшей недели мы ее выведем на рынок", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".Он пояснил, что вакцина будет доступна в пунктах вакцинации, первые серии препарата появятся после 25 июня.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцина "спутник лайт", вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
Мурашко рассказал, когда "Спутник Лайт" выведут на рынок
13:25 21.06.2021 (обновлено: 13:39 21.06.2021)
Вакцину "Спутник Лайт" выведут на рынок в течение ближайшей недели