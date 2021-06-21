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В Приморье шестерых тюленей выпустили в море после реабилитации
В Приморье шестерых тюленей выпустили в море после реабилитации - РИА Новости, 21.06.2021
В Приморье шестерых тюленей выпустили в море после реабилитации
Шесть тюленей после реабилитации выпустили у острова Желтухина в Приморье, сообщила глава центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" Лора Белоиван на... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:00
2021-06-21T18:00
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Шесть тюленей после реабилитации выпустили у острова Желтухина в Приморье, сообщила глава центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" Лора Белоиван на своей странице в Facebook."Выпустили шестерых (тюленят): Сафина Маякова, Чернова, Славянку, Соника Ж., Барона Бернгарда Врангеля и Тёму Портверова. Держали наши планы в секрете, чтобы не сглазить: ни обстоятельства, ни погоду", - написала Белоиван.В центре сообщали, что выпуск животных проходит традиционно у острова Желтухина, где находится колония тюленей. Открытие навигации позволяет доставлять животных к месту выпуска на катере, что сокращает время в пути: ехать на машине почти в два-три раза дольше.Выпуск тюленят, который прошёл успешно, запечатлели на видео."Некоторые, как мы видим, не спешили. Принюхивались. Пробовали на вкус. Любовались товарищами", - описывает центр на своей странице странице в Instagram реакцию выпущенных "на волю" животных.Реабилитационный центр "Тюлень" находится в поселке Тавричанка Приморского края. Его специалисты выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг, а также найденных детенышей. После реабилитации и выздоровления тюленей выпускают в море.
https://ria.ru/20210607/tyuleni-1736066114.html
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приморский край, общество
В Приморье шестерых тюленей выпустили в море после реабилитации
18:00 21.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТюлень-ларга в вольере Центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" в поселке Тавричанка Приморского края
Тюлень-ларга в вольере Центра реабилитации морских млекопитающих Тюлень в поселке Тавричанка Приморского края - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Шестерых детенышей тюленей после реабилитации выпустили в море у острова Желтухина в Приморье

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Шесть тюленей после реабилитации выпустили у острова Желтухина в Приморье, сообщила глава центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" Лора Белоиван на своей странице в Facebook.
"Выпустили шестерых (тюленят): Сафина Маякова, Чернова, Славянку, Соника Ж., Барона Бернгарда Врангеля и Тёму Портверова. Держали наши планы в секрете, чтобы не сглазить: ни обстоятельства, ни погоду", - написала Белоиван.
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В центре сообщали, что выпуск животных проходит традиционно у острова Желтухина, где находится колония тюленей. Открытие навигации позволяет доставлять животных к месту выпуска на катере, что сокращает время в пути: ехать на машине почти в два-три раза дольше.
Выпуск тюленят, который прошёл успешно, запечатлели на видео.
"Некоторые, как мы видим, не спешили. Принюхивались. Пробовали на вкус. Любовались товарищами", - описывает центр на своей странице странице в Instagram реакцию выпущенных "на волю" животных.
Реабилитационный центр "Тюлень" находится в поселке Тавричанка Приморского края. Его специалисты выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг, а также найденных детенышей. После реабилитации и выздоровления тюленей выпускают в море.
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