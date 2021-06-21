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В Турции отменили комендантский час
В Турции отменили комендантский час - РИА Новости, 21.06.2021
В Турции отменили комендантский час
Комендантский час, введенный в Турции из-за пандемии коронавируса, полностью отменяется с 1 июля, заявил президент республики Тайип Эрдоган. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T19:40
2021-06-21T20:31
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АНКАРА, 21 июн - РИА Новости. Комендантский час, введенный в Турции из-за пандемии коронавируса, полностью отменяется с 1 июля, заявил президент республики Тайип Эрдоган.Власти Турции с 1 июня смягчили меры против коронавируса - был сокращен комендантский час (22.00-05.00), а в воскресенье введен круглосуточный карантин. Кафе и рестораны начали принимать клиентов, возобновили работу спортзалы, разрешено проводить свадьбы."Сегодня на заседании кабинета министров мы приняли решение: с 1 июля комендантский час полностью отменяется. Госучреждения возвращаются к обычным часам работы. Возрастные ограничения на пользование общественным транспортом отменяются", - заявил Эрдоган в телеобращении.
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туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
В Турции отменили комендантский час
19:40 21.06.2021 (обновлено: 20:31 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Эрдоган объявил об отмене в Турции комендантского часа, введенного из-за пандемии

Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 июн - РИА Новости. Комендантский час, введенный в Турции из-за пандемии коронавируса, полностью отменяется с 1 июля, заявил президент республики Тайип Эрдоган.
Власти Турции с 1 июня смягчили меры против коронавируса - был сокращен комендантский час (22.00-05.00), а в воскресенье введен круглосуточный карантин. Кафе и рестораны начали принимать клиентов, возобновили работу спортзалы, разрешено проводить свадьбы.
"Сегодня на заседании кабинета министров мы приняли решение: с 1 июля комендантский час полностью отменяется. Госучреждения возвращаются к обычным часам работы. Возрастные ограничения на пользование общественным транспортом отменяются", - заявил Эрдоган в телеобращении.
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