Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210621/turandot-1737878124.html
В "Архангельском" вручили театральную премию "Хрустальная Турандот"
В "Архангельском" вручили театральную премию "Хрустальная Турандот" - РИА Новости, 21.06.2021
В "Архангельском" вручили театральную премию "Хрустальная Турандот"
В музее-усадьбе "Архангельское" состоялась юбилейная, 30-я церемония награждения театральной премией "Хрустальная Турандот". В этом году изящные статуэтки... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:26
2021-06-21T13:26
кирилл крок
дмитрий крымов
хрустальная турандот
театр-студия олега табакова
мастерская петра фоменко
театр имени е. вахтангова
театр
екатерина гусева
сергей женовач
театр наций
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737893660_0:0:2693:1515_1920x0_80_0_0_0462db5b584a9fc9f888066ec315b9b6.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В музее-усадьбе "Архангельское" состоялась юбилейная, 30-я церемония награждения театральной премией "Хрустальная Турандот". В этом году изящные статуэтки вручали сразу за два сезона. Лауреаты и гости вечера — в фотоленте РИА Новости.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737893660_283:0:2550:1700_1920x0_80_0_0_80adff48d82bfc4652898a587b8578db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кирилл крок, дмитрий крымов, хрустальная турандот, театр-студия олега табакова, мастерская петра фоменко, театр имени е. вахтангова, театр, екатерина гусева, сергей женовач, театр наций, евгений миронов, владимир машков, ленком, фото, новости культуры
В "Архангельском" вручили театральную премию "Хрустальная Турандот"
13:26 21.06.2021
 

В музее-усадьбе "Архангельское" назвали лауреатов театральной премии "Хрустальная Турандот"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В музее-усадьбе "Архангельское" состоялась юбилейная, 30-я церемония награждения театральной премией "Хрустальная Турандот". В этом году изящные статуэтки вручали сразу за два сезона. Лауреаты и гости вечера — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Какое счастье идти 30 лет по этому трудному и невероятно важному пути, и как хорошо, что мы проходим его вместе с вами", — поприветствовал гостей учредитель и президент премии, продюсер Борис Беленький.

Учредитель театральной премии, продюсер и режиссёр Борис Беленький на ХХХ церемонии вручения первой театральной премии Хрустальная Турандот в музее-усадьбе Архангельское
1 из 11

"Какое счастье идти 30 лет по этому трудному и невероятно важному пути, и как хорошо, что мы проходим его вместе с вами", — поприветствовал гостей учредитель и президент премии, продюсер Борис Беленький.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ведущими вечера были народная артистка России Марина Есипенко и артист Театра оперетты Александр Бабик.

Оба, как и положено, были в театральных образах. Бабик — космонавтом, а Есипенко — блистательной принцессой Турандот. Эту роль, кстати, актриса исполняла еще на первой церемонии, за что в итоге была отмечена статуэткой "За верность, преданность и бескорыстное служение премии".

Артист Театра оперетты Александр Бабик и актриса Театра имени Вахтангова Марина Есипенко на ХХХ церемонии вручения первой театральной премии Хрустальная Турандот
2 из 11

Ведущими вечера были народная артистка России Марина Есипенко и артист Театра оперетты Александр Бабик.

Оба, как и положено, были в театральных образах. Бабик — космонавтом, а Есипенко — блистательной принцессой Турандот. Эту роль, кстати, актриса исполняла еще на первой церемонии, за что в итоге была отмечена статуэткой "За верность, преданность и бескорыстное служение премии".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В одной из главных номинаций — "Лучший спектакль сезона" награды получили сразу два проекта: "Горбачев" Театра Наций и "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" театра "Мастерская Петра Фоменко".

Художественный руководитель Театра Наций, актер Евгений Миронов и актриса Нина Филатова-Шацкая на ХХХ церемонии вручения первой театральной премии Хрустальная Турандот
3 из 11

В одной из главных номинаций — "Лучший спектакль сезона" награды получили сразу два проекта: "Горбачев" Театра Наций и "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" театра "Мастерская Петра Фоменко".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Худрук Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Сергей Женовач (слева) был отмечен в категории "Лучшая режиссура" за спектакль "Заговор чувств", основанный на романе Юрия Олеши "Зависть" (1927).

"В настоящем театре самое важное — это когда ты уже не понимаешь, кто что придумал, но в итоге получается такое радостное ощущение, потому что-то вы это сделали", — обратился к зрителям Женовач, а после поблагодарил свою команду за проделанную работу.

Сергей Женовач и Алексей Бородин на ХХХ церемонии вручения первой театральной премии Хрустальная Турандот
4 из 11

Худрук Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Сергей Женовач (слева) был отмечен в категории "Лучшая режиссура" за спектакль "Заговор чувств", основанный на романе Юрия Олеши "Зависть" (1927).

"В настоящем театре самое важное — это когда ты уже не понимаешь, кто что придумал, но в итоге получается такое радостное ощущение, потому что-то вы это сделали", — обратился к зрителям Женовач, а после поблагодарил свою команду за проделанную работу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Лучшей актрисой стала Олеся Железняк. Ее высоко оценили за роль Голды в спектакле "Поминальная молитва" театра "Ленком".

За эту же постановку награду получил и директор "Ленкома" Марк Варшавер "За бережное сохранение театрального наследия".

"Сегодняшний приз, который я получаю, безусловно, принадлежит всему коллективу спектакля "Поминальная молитва", а это 26 человек одного состава. Итак, 52 человека получили этот приз", — сказал Варшавер, принимая награду за восстановленную постановку легендарного спектакля Марка Захарова.

Актриса Олеся Железняк и ректор ГИТИС Григорий Заславский на ХХХ церемонии вручения первой театральной премии Хрустальная Турандот
5 из 11

Лучшей актрисой стала Олеся Железняк. Ее высоко оценили за роль Голды в спектакле "Поминальная молитва" театра "Ленком".

За эту же постановку награду получил и директор "Ленкома" Марк Варшавер "За бережное сохранение театрального наследия".

"Сегодняшний приз, который я получаю, безусловно, принадлежит всему коллективу спектакля "Поминальная молитва", а это 26 человек одного состава. Итак, 52 человека получили этот приз", — сказал Варшавер, принимая награду за восстановленную постановку легендарного спектакля Марка Захарова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В номинации "Лучшая мужская роль" лауреатом назвали 22-летнего Владислава Миллера за образ Хлестакова в спектакле "Ревизор" в Московском театре Олега Табакова.

По словам организаторов премии, Миллер стал самым молодым исполнителем этой роли.

Актер Владислав Миллер, получивший награду в номинации Лучшая мужская роль, на ХХХ церемонии вручения первой театральной премии Хрустальная Турандот
6 из 11

В номинации "Лучшая мужская роль" лауреатом назвали 22-летнего Владислава Миллера за образ Хлестакова в спектакле "Ревизор" в Московском театре Олега Табакова.

По словам организаторов премии, Миллер стал самым молодым исполнителем этой роли.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Юбилейная "Хрустальная Турандот" также запомнилась и новыми номинациями. В этом году, например, была впервые вручена награда за "Лучший актерский дуэт".

Ее забрали Мария Аронова и ее сын Владислав Гандрабура за спектакль театра Вахтангова "Мертвые души"

Актеры Мария Аронова и ее сын Владислав Гандрабура на ХХХ церемонии вручения первой театральной премии Хрустальная Турандот
7 из 11

Юбилейная "Хрустальная Турандот" также запомнилась и новыми номинациями. В этом году, например, была впервые вручена награда за "Лучший актерский дуэт".

Ее забрали Мария Аронова и ее сын Владислав Гандрабура за спектакль театра Вахтангова "Мертвые души"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Первый раз также вручили премию "Лучшему театральному менеджеру", которая носит имя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова (его не стало в 2019 году. — Прим. ред.) В этой категории лауреатом стал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Как отметил Борис Беленький, вся церемония посвящена памяти Лужкова, поскольку он внес неоценимый вклад в театральную жизнь Москвы.

Директор Театра им Е. Вахтангова Кирилл Крок, получивший премию Юрия Лужкова как лучший театральный менеджер, на ХХХ церемонии вручения первой театральной премии Хрустальная Турандот
8 из 11

Первый раз также вручили премию "Лучшему театральному менеджеру", которая носит имя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова (его не стало в 2019 году. — Прим. ред.) В этой категории лауреатом стал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Как отметил Борис Беленький, вся церемония посвящена памяти Лужкова, поскольку он внес неоценимый вклад в театральную жизнь Москвы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Среди гостей в музее-усадьбе "Архангельское" в этот вечер был замечен художественный руководитель "Московского театра Олега Табакова" Владимир Машков (слева). Он о чем-то беседовал с Евгением Мироновым.

Владимир Машков и Евгений Миронов перед началом ХХХ церемонии вручения первой театральной премии Хрустальная Турандот
9 из 11

Среди гостей в музее-усадьбе "Архангельское" в этот вечер был замечен художественный руководитель "Московского театра Олега Табакова" Владимир Машков (слева). Он о чем-то беседовал с Евгением Мироновым.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"30 лет первой театральной премии "Хрустальная Турандот"! Счастлива была разделить радость встречи с коллегами и друзьями по сцене и выступить на церемонии награждения лучших из лучших этого театрального сезона", — написала в Instagram Екатерина Гусева.

Актриса Екатерина Гусева перед началом ХХХ церемонии вручения первой театральной премии Хрустальная Турандот
10 из 11

"30 лет первой театральной премии "Хрустальная Турандот"! Счастлива была разделить радость встречи с коллегами и друзьями по сцене и выступить на церемонии награждения лучших из лучших этого театрального сезона", — написала в Instagram Екатерина Гусева.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Поддержали коллег также актеры Валерий Гаркалин (слева) и Юрий Стоянов (справа).

Актеры Валерий Гаркалин и Юрий Стоянов перед началом ХХХ церемонии вручения первой театральной премии Хрустальная Турандот
11 из 11

Поддержали коллег также актеры Валерий Гаркалин (слева) и Юрий Стоянов (справа).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
 
КультураКирилл КрокДмитрий КрымовХрустальная ТурандотТеатр-студия Олега ТабаковаМастерская Петра ФоменкоТеатр имени Е. ВахтанговаТеатрЕкатерина ГусеваСергей ЖеновачТеатр нацийЕвгений МироновВладимир МашковЛенкомНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:24Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС за поддержку Лукашенко
17:23В Москве водитель фуры врезался в подземный переход
17:14США ввели санкции против Белоруссии
17:12В ЛДПР опровергли сообщения о переходе Жириновского в Совфед
17:11На Москву надвигается "атмосферный монстр", предупредили синоптики
17:07ЕС ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии
17:03В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место
17:01Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам
16:58В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у прохожих
16:58Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
Лента новостейМолния