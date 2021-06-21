В "Архангельском" вручили театральную премию "Хрустальная Турандот"

Юбилейная "Хрустальная Турандот" также запомнилась и новыми номинациями. В этом году, например, была впервые вручена награда за "Лучший актерский дуэт".

Ее забрали Мария Аронова и ее сын Владислав Гандрабура за спектакль театра Вахтангова "Мертвые души"