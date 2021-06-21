В "Архангельском" вручили театральную премию "Хрустальная Турандот"

В музее-усадьбе "Архангельское" назвали лауреатов театральной премии "Хрустальная Турандот"
"Какое счастье идти 30 лет по этому трудному и невероятно важному пути, и как хорошо, что мы проходим его вместе с вами", — поприветствовал гостей учредитель и президент премии, продюсер Борис Беленький.
"Какое счастье идти 30 лет по этому трудному и невероятно важному пути, и как хорошо, что мы проходим его вместе с вами", — поприветствовал гостей учредитель и президент премии, продюсер Борис Беленький.
Ведущими вечера были народная артистка России Марина Есипенко и артист Театра оперетты Александр Бабик.
Оба, как и положено, были в театральных образах. Бабик — космонавтом, а Есипенко — блистательной принцессой Турандот. Эту роль, кстати, актриса исполняла еще на первой церемонии, за что в итоге была отмечена статуэткой "За верность, преданность и бескорыстное служение премии".
Ведущими вечера были народная артистка России Марина Есипенко и артист Театра оперетты Александр Бабик.
Оба, как и положено, были в театральных образах. Бабик — космонавтом, а Есипенко — блистательной принцессой Турандот. Эту роль, кстати, актриса исполняла еще на первой церемонии, за что в итоге была отмечена статуэткой "За верность, преданность и бескорыстное служение премии".
В одной из главных номинаций — "Лучший спектакль сезона" награды получили сразу два проекта: "Горбачев" Театра Наций и "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" театра "Мастерская Петра Фоменко".
В одной из главных номинаций — "Лучший спектакль сезона" награды получили сразу два проекта: "Горбачев" Театра Наций и "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" театра "Мастерская Петра Фоменко".
Худрук Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Сергей Женовач (слева) был отмечен в категории "Лучшая режиссура" за спектакль "Заговор чувств", основанный на романе Юрия Олеши "Зависть" (1927).
"В настоящем театре самое важное — это когда ты уже не понимаешь, кто что придумал, но в итоге получается такое радостное ощущение, потому что-то вы это сделали", — обратился к зрителям Женовач, а после поблагодарил свою команду за проделанную работу.
Худрук Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Сергей Женовач (слева) был отмечен в категории "Лучшая режиссура" за спектакль "Заговор чувств", основанный на романе Юрия Олеши "Зависть" (1927).
"В настоящем театре самое важное — это когда ты уже не понимаешь, кто что придумал, но в итоге получается такое радостное ощущение, потому что-то вы это сделали", — обратился к зрителям Женовач, а после поблагодарил свою команду за проделанную работу.
Лучшей актрисой стала Олеся Железняк. Ее высоко оценили за роль Голды в спектакле "Поминальная молитва" театра "Ленком".
За эту же постановку награду получил и директор "Ленкома" Марк Варшавер "За бережное сохранение театрального наследия".
"Сегодняшний приз, который я получаю, безусловно, принадлежит всему коллективу спектакля "Поминальная молитва", а это 26 человек одного состава. Итак, 52 человека получили этот приз", — сказал Варшавер, принимая награду за восстановленную постановку легендарного спектакля Марка Захарова.
Лучшей актрисой стала Олеся Железняк. Ее высоко оценили за роль Голды в спектакле "Поминальная молитва" театра "Ленком".
За эту же постановку награду получил и директор "Ленкома" Марк Варшавер "За бережное сохранение театрального наследия".
"Сегодняшний приз, который я получаю, безусловно, принадлежит всему коллективу спектакля "Поминальная молитва", а это 26 человек одного состава. Итак, 52 человека получили этот приз", — сказал Варшавер, принимая награду за восстановленную постановку легендарного спектакля Марка Захарова.
В номинации "Лучшая мужская роль" лауреатом назвали 22-летнего Владислава Миллера за образ Хлестакова в спектакле "Ревизор" в Московском театре Олега Табакова.
По словам организаторов премии, Миллер стал самым молодым исполнителем этой роли.
В номинации "Лучшая мужская роль" лауреатом назвали 22-летнего Владислава Миллера за образ Хлестакова в спектакле "Ревизор" в Московском театре Олега Табакова.
По словам организаторов премии, Миллер стал самым молодым исполнителем этой роли.
Юбилейная "Хрустальная Турандот" также запомнилась и новыми номинациями. В этом году, например, была впервые вручена награда за "Лучший актерский дуэт".
Ее забрали Мария Аронова и ее сын Владислав Гандрабура за спектакль театра Вахтангова "Мертвые души"
Юбилейная "Хрустальная Турандот" также запомнилась и новыми номинациями. В этом году, например, была впервые вручена награда за "Лучший актерский дуэт".
Ее забрали Мария Аронова и ее сын Владислав Гандрабура за спектакль театра Вахтангова "Мертвые души"
Первый раз также вручили премию "Лучшему театральному менеджеру", которая носит имя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова (его не стало в 2019 году. — Прим. ред.) В этой категории лауреатом стал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Как отметил Борис Беленький, вся церемония посвящена памяти Лужкова, поскольку он внес неоценимый вклад в театральную жизнь Москвы.
Первый раз также вручили премию "Лучшему театральному менеджеру", которая носит имя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова (его не стало в 2019 году. — Прим. ред.) В этой категории лауреатом стал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Как отметил Борис Беленький, вся церемония посвящена памяти Лужкова, поскольку он внес неоценимый вклад в театральную жизнь Москвы.
Среди гостей в музее-усадьбе "Архангельское" в этот вечер был замечен художественный руководитель "Московского театра Олега Табакова" Владимир Машков (слева). Он о чем-то беседовал с Евгением Мироновым.
Среди гостей в музее-усадьбе "Архангельское" в этот вечер был замечен художественный руководитель "Московского театра Олега Табакова" Владимир Машков (слева). Он о чем-то беседовал с Евгением Мироновым.
"30 лет первой театральной премии "Хрустальная Турандот"! Счастлива была разделить радость встречи с коллегами и друзьями по сцене и выступить на церемонии награждения лучших из лучших этого театрального сезона", — написала в Instagram Екатерина Гусева.
"30 лет первой театральной премии "Хрустальная Турандот"! Счастлива была разделить радость встречи с коллегами и друзьями по сцене и выступить на церемонии награждения лучших из лучших этого театрального сезона", — написала в Instagram Екатерина Гусева.
Поддержали коллег также актеры Валерий Гаркалин (слева) и Юрий Стоянов (справа).
Поддержали коллег также актеры Валерий Гаркалин (слева) и Юрий Стоянов (справа).