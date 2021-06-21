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Пушков назвал участие трансгендера в Олимпиаде профанацией
Пушков назвал участие трансгендера в Олимпиаде профанацией - РИА Новости, 21.06.2021
Пушков назвал участие трансгендера в Олимпиаде профанацией
Сенатор Алексей Пушков назвал участие трансгендерной тяжелоатлетки Лорел Хаббард из Новой Зеландии в Олимпийских играх в Токио профанацией женского спорта. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:22
2021-06-21T16:32
алексей пушков
рим
токио
олимпийские игры
в мире
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал участие трансгендерной тяжелоатлетки Лорел Хаббард из Новой Зеландии в Олимпийских играх в Токио профанацией женского спорта.По его словам, англосаксонские страны упорно утверждают трансгендерную культуру под видом "защиты секс-меньшинств"."На деле это ведет к прямому ущемлению права женщин-спортсменок соревноваться с женщинами, а не с трансгендерами, которые, по сути, остаются мужчинами и биологически сильнее женщин", — написал он в Telegram-канале.Хаббард совершила трансгендерный переход в 2012 году. На чемпионате мира в 2017-м она завоевала серебро в женских соревнованиях, а в 2020 году выиграла золотую медаль на Кубке мира в Риме. Ранее Национальный олимпийский комитет Новой Зеландии сообщил, что Хаббард вошла в состав сборной на Олимпийские игры в Токио. Она выполнила условия допуска, разработанные Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией тяжелой атлетики, в том числе критерии для трансгендерных спортсменов.
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алексей пушков, рим, токио, олимпийские игры, в мире
Пушков назвал участие трансгендера в Олимпиаде профанацией
14:22 21.06.2021 (обновлено: 16:32 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Пушков раскритиковал участие в Олимпиаде в Токио тяжелоатлетки-трансгендера

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал участие трансгендерной тяжелоатлетки Лорел Хаббард из Новой Зеландии в Олимпийских играх в Токио профанацией женского спорта.
По его словам, англосаксонские страны упорно утверждают трансгендерную культуру под видом "защиты секс-меньшинств".
"На деле это ведет к прямому ущемлению права женщин-спортсменок соревноваться с женщинами, а не с трансгендерами, которые, по сути, остаются мужчинами и биологически сильнее женщин", — написал он в Telegram-канале.
Хаббард совершила трансгендерный переход в 2012 году. На чемпионате мира в 2017-м она завоевала серебро в женских соревнованиях, а в 2020 году выиграла золотую медаль на Кубке мира в Риме.
Ранее Национальный олимпийский комитет Новой Зеландии сообщил, что Хаббард вошла в состав сборной на Олимпийские игры в Токио. Она выполнила условия допуска, разработанные Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией тяжелой атлетики, в том числе критерии для трансгендерных спортсменов.
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