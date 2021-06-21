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"Садятся авианосцам на хвост": что всерьез обеспокоило адмиралов НАТО
"Садятся авианосцам на хвост": что всерьез обеспокоило адмиралов НАТО - РИА Новости, 21.06.2021
"Садятся авианосцам на хвост": что всерьез обеспокоило адмиралов НАТО
Быстрая, малошумная и дальнобойная — на вооружение подводных сил ВМФ поступила новейшая универсальная электрическая торпеда УЭТ-1. Она заменит "электричку"... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T08:00
2021-06-21T07:59
апл "ясень-м"
дагдизель
подводные лодки проекта 955 "борей"
вмф рф
безопасность
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Быстрая, малошумная и дальнобойная — на вооружение подводных сил ВМФ поступила новейшая универсальная электрическая торпеда УЭТ-1. Она заменит "электричку" УСЭТ-80, разработанную еще в советские годы и порядком устаревшую. О современных и перспективных боеприпасах флота — в материале РИА Новости.Вцепиться в кильватерЛетом 2018-го СМИ сообщили, что 18 УЭТ-1 загрузили на дизель-электрическую подводную лодку Б-261 "Новороссийск" проекта 636.3 "Варшавянка". Тогда же "Дагдизель" — разработчик этих боеприпасов — заключил контракт на 73 торпеды до 2023 года. Это обойдется Минобороны в 7,2 миллиарда рублей. Новое оружие серьезно усилит флот "дизелюх". В частности, УЭТ-1 получат "Варшавянки" Черноморского флота. Госиспытания завершили еще в прошлом году.Точные характеристики универсальной электрической торпеды — пока тайна за семью печатями. Опубликовали только сведения об экспортном варианте, с сознательно заниженными боевыми возможностями. Вот они: дальность — около 25 километров, скорость — до 50 узлов, дистанция обнаружения подводных целей — 3,5 километра. Система самонаведения — по акустическому каналу.Надводные корабли УЭТ-1 находит, как и все подобные боеприпасы, по кильватерному следу, периодически посылая вверх гидроакустические импульсы. Когда отраженный импульс меняется, система посылает команды на органы рулевого управления. Торпеда преследует цель, двигаясь зигзагом. Под днищем атакуемого корабля срабатывает магнитный взрыватель.УЭТ-1 сочетает в себе все преимущества электрических торпед перед боеприпасами с тепловыми энергосиловыми установками. Мощность двигателя не зависит от глубины хода, что очень важно для противолодочного вооружения. Устойчиво держит заданный курс, так как ни масса, ни центр тяжести не меняются. Малошумная, а также практически бесследная. Обнаружить ее — крайне нетривиальная задача.Мощнее предшественницыДо УЭТ-1 была УСЭТ-80 (универсальная самонаводящаяся электрическая торпеда), разработанная в 1980-х. За десятилетия службы они зарекомендовали себя грозным оружием, надежным и неприхотливым, однако сегодня существенно уступают западным аналогам. Электродвигатель — на медно-магниевой аккумуляторной батарее, активируемой морской водой. Дальность — 18 километров, скорость — 45 узлов. Предельная глубина — 1000 метров. Двухканальная система наведения — активно-пассивная акустическая и по кильватерному следу. Очевидно, что даже экспортный вариант УЭТ-1 существенно превосходит предшественницу.Новая торпеда будет более универсальной. УСЭТ-80 за 40 лет ни разу не проверяли в высоких широтах, где вода существенно отличается от флотских полигонов. В Арктике возможны проблемы с батареями, к тому же неясно, как поведет себя система самонаведения, когда сверху — неровное ледяное поле, хаотически отражающее множество сигналов. УЭТ-1 эффективна в любых условиях.Вопросы вызывает лишь цена: порядка ста миллионов рублей за одну торпеду. Хотя французский аналог F21 обходится налогоплательщикам в два раза дороже, сумма серьезная. Видимо, поэтому Минобороны ограничилось заказом 73 единиц. Это боекомплект максимум четырех "Варшавянок".Оружие атомоходовПодводный флот не торопится отказываться и от тепловых торпед, у которых тоже есть свои преимущества.Во-первых, они дешевле и проще в производстве. Во-вторых, служат гораздо дольше (торпеды на аккумуляторах — не более десяти лет). В-третьих, тепловые боеприпасы могут быть многоразовыми, что особенно важно при тренировках экипажей подводных лодок. Американцы, например, подбирают отстрелянные торпеды Mark 48, снова заправляют и заряжают в торпедные аппараты. Самым современным тепловым боеприпасом в арсенале ВМФ России считается универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда (УГСТ) "Физик" калибра 533 миллиметра. Тепловая пропульсивная система работает на однокомпонентном жидком топливе, разогреваемом стартовым пороховым зарядом. Малошумный водометный движитель. Скорость — до 65 узлов, дальность — 60 километров.В 2017 году на вооружение ВМФ приняли "Физик-2" с повышенными тактико-техническими характеристиками. Кроме того, продолжаются работы над новейшей торпедой "Футляр". Известно, что она получит усовершенствованную систему самонаведения с увеличенной дальностью захвата подводной цели. В случае успеха проекта "Футлярами" вооружат атомоходы — субмарины проекта 955 "Борей" и 885 "Ясень", а также их модификации.
https://ria.ru/20210617/sakhalin-1737342308.html
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апл "ясень-м", дагдизель, подводные лодки проекта 955 "борей", вмф рф, безопасность

"Садятся авианосцам на хвост": что всерьез обеспокоило адмиралов НАТО

08:00 21.06.2021
 
CC0 / / USS Nimitz
USS Nimitz - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
CC0 / /
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Быстрая, малошумная и дальнобойная — на вооружение подводных сил ВМФ поступила новейшая универсальная электрическая торпеда УЭТ-1. Она заменит "электричку" УСЭТ-80, разработанную еще в советские годы и порядком устаревшую. О современных и перспективных боеприпасах флота — в материале РИА Новости.

Вцепиться в кильватер

Летом 2018-го СМИ сообщили, что 18 УЭТ-1 загрузили на дизель-электрическую подводную лодку Б-261 "Новороссийск" проекта 636.3 "Варшавянка". Тогда же "Дагдизель" — разработчик этих боеприпасов — заключил контракт на 73 торпеды до 2023 года. Это обойдется Минобороны в 7,2 миллиарда рублей. Новое оружие серьезно усилит флот "дизелюх". В частности, УЭТ-1 получат "Варшавянки" Черноморского флота. Госиспытания завершили еще в прошлом году.
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Точные характеристики универсальной электрической торпеды — пока тайна за семью печатями. Опубликовали только сведения об экспортном варианте, с сознательно заниженными боевыми возможностями. Вот они: дальность — около 25 километров, скорость — до 50 узлов, дистанция обнаружения подводных целей — 3,5 километра. Система самонаведения — по акустическому каналу.
Надводные корабли УЭТ-1 находит, как и все подобные боеприпасы, по кильватерному следу, периодически посылая вверх гидроакустические импульсы. Когда отраженный импульс меняется, система посылает команды на органы рулевого управления. Торпеда преследует цель, двигаясь зигзагом. Под днищем атакуемого корабля срабатывает магнитный взрыватель.
© РИА Новости / Виталий АньковПодводная лодка класса "Варшавянка"
Подводная лодка класса Варшавянка - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Подводная лодка класса "Варшавянка"
УЭТ-1 сочетает в себе все преимущества электрических торпед перед боеприпасами с тепловыми энергосиловыми установками. Мощность двигателя не зависит от глубины хода, что очень важно для противолодочного вооружения. Устойчиво держит заданный курс, так как ни масса, ни центр тяжести не меняются. Малошумная, а также практически бесследная. Обнаружить ее — крайне нетривиальная задача.

Мощнее предшественницы

До УЭТ-1 была УСЭТ-80 (универсальная самонаводящаяся электрическая торпеда), разработанная в 1980-х. За десятилетия службы они зарекомендовали себя грозным оружием, надежным и неприхотливым, однако сегодня существенно уступают западным аналогам. Электродвигатель — на медно-магниевой аккумуляторной батарее, активируемой морской водой. Дальность — 18 километров, скорость — 45 узлов. Предельная глубина — 1000 метров. Двухканальная система наведения — активно-пассивная акустическая и по кильватерному следу. Очевидно, что даже экспортный вариант УЭТ-1 существенно превосходит предшественницу.
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Новая торпеда будет более универсальной. УСЭТ-80 за 40 лет ни разу не проверяли в высоких широтах, где вода существенно отличается от флотских полигонов. В Арктике возможны проблемы с батареями, к тому же неясно, как поведет себя система самонаведения, когда сверху — неровное ледяное поле, хаотически отражающее множество сигналов. УЭТ-1 эффективна в любых условиях.
Вопросы вызывает лишь цена: порядка ста миллионов рублей за одну торпеду. Хотя французский аналог F21 обходится налогоплательщикам в два раза дороже, сумма серьезная. Видимо, поэтому Минобороны ограничилось заказом 73 единиц. Это боекомплект максимум четырех "Варшавянок".

Оружие атомоходов

Подводный флот не торопится отказываться и от тепловых торпед, у которых тоже есть свои преимущества.
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Во-первых, они дешевле и проще в производстве. Во-вторых, служат гораздо дольше (торпеды на аккумуляторах — не более десяти лет). В-третьих, тепловые боеприпасы могут быть многоразовыми, что особенно важно при тренировках экипажей подводных лодок. Американцы, например, подбирают отстрелянные торпеды Mark 48, снова заправляют и заряжают в торпедные аппараты.
Самым современным тепловым боеприпасом в арсенале ВМФ России считается универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда (УГСТ) "Физик" калибра 533 миллиметра. Тепловая пропульсивная система работает на однокомпонентном жидком топливе, разогреваемом стартовым пороховым зарядом. Малошумный водометный движитель. Скорость — до 65 узлов, дальность — 60 километров.
© РИА Новости / Владимир Гальперин / Перейти в фотобанкУниверсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда УГСТ
Универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда УГСТ - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Владимир Гальперин
Перейти в фотобанк
Универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда УГСТ
В 2017 году на вооружение ВМФ приняли "Физик-2" с повышенными тактико-техническими характеристиками. Кроме того, продолжаются работы над новейшей торпедой "Футляр". Известно, что она получит усовершенствованную систему самонаведения с увеличенной дальностью захвата подводной цели. В случае успеха проекта "Футлярами" вооружат атомоходы — субмарины проекта 955 "Борей" и 885 "Ясень", а также их модификации.
 
АПЛ "Ясень-М"ДагдизельПодводные лодки проекта 955 "Борей"ВМФ РФБезопасность
 
 
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