В Петербурге будут судить мужчину, удерживавшего в заложниках детей
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держал в заложниках детей в квартире
В Петербурге будут судить мужчину, удерживавшего в заложниках шестерых детей в 2020 году
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном лишении свободы шестерых детей в Колпинском районе в 2020 году, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.
"Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина обвиняется в незаконном лишении свободы шестерых детей и угрозе убийством.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга.
По версии следствия, 24 ноября 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения незаконно удерживал шестерых детей в возрасте от 4 до 16 лет в квартире в Колпине, угрожая убийством.
Действия мужчины были пресечены прокурором Колпинского района Санкт-Петербурга, который незамедлительно прибыл на место происшествия и в ходе переговоров убедил захватчика сдаться, никто из детей не пострадал.
25 ноября 2020, 18:34Захвативший детей в заложники в Колпино объяснил свой поступок