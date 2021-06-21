https://ria.ru/20210621/sud-1737868396.html

В Петербурге будут судить мужчину, удерживавшего в заложниках детей

В Петербурге будут судить мужчину, удерживавшего в заложниках детей - РИА Новости, 21.06.2021

В Петербурге будут судить мужчину, удерживавшего в заложниках детей

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном лишении свободы шестерых детей в Колпинском районе в 2020 году,... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T11:31

2021-06-21T11:31

2021-06-21T11:31

захват заложников в колпино

россия

колпинский район

колпино

происшествия

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном лишении свободы шестерых детей в Колпинском районе в 2020 году, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ."Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина обвиняется в незаконном лишении свободы шестерых детей и угрозе убийством.После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга.По версии следствия, 24 ноября 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения незаконно удерживал шестерых детей в возрасте от 4 до 16 лет в квартире в Колпине, угрожая убийством.Действия мужчины были пресечены прокурором Колпинского района Санкт-Петербурга, который незамедлительно прибыл на место происшествия и в ходе переговоров убедил захватчика сдаться, никто из детей не пострадал.

https://ria.ru/20201125/zalozhniki-1586319401.html

россия

колпинский район

колпино

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