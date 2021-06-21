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В Петербурге будут судить мужчину, удерживавшего в заложниках детей
В Петербурге будут судить мужчину, удерживавшего в заложниках детей - РИА Новости, 21.06.2021
В Петербурге будут судить мужчину, удерживавшего в заложниках детей
Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном лишении свободы шестерых детей в Колпинском районе в 2020 году,... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:31
2021-06-21T11:31
захват заложников в колпино
россия
колпинский район
колпино
происшествия
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном лишении свободы шестерых детей в Колпинском районе в 2020 году, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ."Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина обвиняется в незаконном лишении свободы шестерых детей и угрозе убийством.После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга.По версии следствия, 24 ноября 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения незаконно удерживал шестерых детей в возрасте от 4 до 16 лет в квартире в Колпине, угрожая убийством.Действия мужчины были пресечены прокурором Колпинского района Санкт-Петербурга, который незамедлительно прибыл на место происшествия и в ходе переговоров убедил захватчика сдаться, никто из детей не пострадал.
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захват заложников в колпино, россия, колпинский район, колпино, происшествия
В Петербурге будут судить мужчину, удерживавшего в заложниках детей
11:31 21.06.2021
 
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держал в заложниках детей в квартире
Сотрудники правоохранительных органов у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держал в заложниках детей в квартире - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Валентин Егоршин
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В Петербурге будут судить мужчину, удерживавшего в заложниках шестерых детей в 2020 году

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном лишении свободы шестерых детей в Колпинском районе в 2020 году, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.
"Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина обвиняется в незаконном лишении свободы шестерых детей и угрозе убийством.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга.
По версии следствия, 24 ноября 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения незаконно удерживал шестерых детей в возрасте от 4 до 16 лет в квартире в Колпине, угрожая убийством.
Действия мужчины были пресечены прокурором Колпинского района Санкт-Петербурга, который незамедлительно прибыл на место происшествия и в ходе переговоров убедил захватчика сдаться, никто из детей не пострадал.
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Захват заложников в КолпиноРоссияКолпинский районКолпиноПроисшествия
 
 
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