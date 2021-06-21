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Круглый стол на тему ВОВ в Бресте. Прямая трансляция

Круглый стол на тему ВОВ в Бресте. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.06.2021

Круглый стол на тему ВОВ в Бресте. Прямая трансляция

В конференц-зале Брестской крепости российские и белорусские журналисты примут участие в работе круглого стола на тему "Великая Отечественная война:... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:20

2021-06-21T13:20

2021-06-21T13:20

союзное государство

россия

великая отечественная война (1941-1945)

белоруссия

общество

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В конференц-зале Брестской крепости российские и белорусские журналисты примут участие в работе круглого стола на тему "Великая Отечественная война: историческая память - нравственный долг поколений". К участию в мероприятии приглашены представители научных кругов России и Беларуси, историки, политологи. Круглый стол пройдет в комбинированном (онлайн\оффлайн) формате, что позволит расширить потенциальную аудиторию за счет удаленного подключения участников посредством видеоконференцсвязи. В рамках круглого стола также запланирована дискуссия о роли журналистов в вопросах сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории.

россия

белоруссия

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2021

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