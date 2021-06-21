https://ria.ru/20210621/stol-1737874758.html
Круглый стол на тему ВОВ в Бресте. Прямая трансляция
Круглый стол на тему ВОВ в Бресте. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.06.2021
Круглый стол на тему ВОВ в Бресте. Прямая трансляция
В конференц-зале Брестской крепости российские и белорусские журналисты примут участие в работе круглого стола на тему "Великая Отечественная война:... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:20
2021-06-21T13:20
2021-06-21T13:20
союзное государство
россия
великая отечественная война (1941-1945)
белоруссия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737877005_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a7a97716aa3d1f6a9d61d02a3bb46709.jpg
В конференц-зале Брестской крепости российские и белорусские журналисты примут участие в работе круглого стола на тему "Великая Отечественная война: историческая память - нравственный долг поколений". К участию в мероприятии приглашены представители научных кругов России и Беларуси, историки, политологи. Круглый стол пройдет в комбинированном (онлайн\оффлайн) формате, что позволит расширить потенциальную аудиторию за счет удаленного подключения участников посредством видеоконференцсвязи. В рамках круглого стола также запланирована дискуссия о роли журналистов в вопросах сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории.
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737877005_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_f491df6e0d568e22c783df1d956e66ce.jpg
LIVE: Круглый стол на тему ВОВ в Бресте
LIVE: Круглый стол на тему ВОВ в Бресте
2021-06-21T13:20
true
PT60M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, великая отечественная война (1941-1945), белоруссия, общество
В конференц-зале Брестской крепости российские и белорусские журналисты примут участие в работе круглого стола на тему "Великая Отечественная война: историческая память - нравственный долг поколений".
К участию в мероприятии приглашены представители научных кругов России и Беларуси, историки, политологи.
Круглый стол пройдет в комбинированном (онлайн\оффлайн) формате, что позволит расширить потенциальную аудиторию за счет удаленного подключения участников посредством видеоконференцсвязи.
В рамках круглого стола также запланирована дискуссия о роли журналистов в вопросах сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории.