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Круглый стол на тему ВОВ в Бресте. Прямая трансляция
Круглый стол на тему ВОВ в Бресте. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.06.2021
Круглый стол на тему ВОВ в Бресте. Прямая трансляция
В конференц-зале Брестской крепости российские и белорусские журналисты примут участие в работе круглого стола на тему "Великая Отечественная война:... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:20
2021-06-21T13:20
союзное государство
россия
великая отечественная война (1941-1945)
белоруссия
общество
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В конференц-зале Брестской крепости российские и белорусские журналисты примут участие в работе круглого стола на тему "Великая Отечественная война: историческая память - нравственный долг поколений". К участию в мероприятии приглашены представители научных кругов России и Беларуси, историки, политологи. Круглый стол пройдет в комбинированном (онлайн\оффлайн) формате, что позволит расширить потенциальную аудиторию за счет удаленного подключения участников посредством видеоконференцсвязи. В рамках круглого стола также запланирована дискуссия о роли журналистов в вопросах сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории.
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LIVE: Круглый стол на тему ВОВ в Бресте
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видео, россия, великая отечественная война (1941-1945), белоруссия, общество
Круглый стол на тему ВОВ в Бресте. Прямая трансляция
В конференц-зале Брестской крепости российские и белорусские журналисты примут участие в работе круглого стола на тему "Великая Отечественная война: историческая память - нравственный долг поколений".
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Круглый стол на тему ВОВ в Бресте. Прямая трансляция

13:20 21.06.2021
 
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В конференц-зале Брестской крепости российские и белорусские журналисты примут участие в работе круглого стола на тему "Великая Отечественная война: историческая память - нравственный долг поколений".
К участию в мероприятии приглашены представители научных кругов России и Беларуси, историки, политологи.
Круглый стол пройдет в комбинированном (онлайн\оффлайн) формате, что позволит расширить потенциальную аудиторию за счет удаленного подключения участников посредством видеоконференцсвязи.
В рамках круглого стола также запланирована дискуссия о роли журналистов в вопросах сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории.
 
Союзное государствоРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)БелоруссияОбщество
 
 
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