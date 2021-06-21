https://ria.ru/20210621/stikhotvorenie-1737873289.html
Лавров прочел стихотворение к 80-летию начала Великой Отечественной войны
Лавров прочел стихотворение к 80-летию начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 21.06.2021
Лавров прочел стихотворение к 80-летию начала Великой Отечественной войны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках международной акции к 80-летию начала Великой Отечественной войны продекламировал стихотворение... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:53
2021-06-21T11:53
2021-06-21T12:51
великая отечественная война (1941-1945)
сергей лавров
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732072026_0:0:3036:1707_1920x0_80_0_0_ce0dc7c407e07aec111f527a6b6ac534.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках международной акции к 80-летию начала Великой Отечественной войны продекламировал стихотворение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году", сообщает МИД РФ."В рамках инициативы министров иностранных дел стран-участниц СНГ Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров читает стихотворение Константина Михайловича Симонова "Тот самый длинный день в году" по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Видео, на котором Лавров читает стихи, опубликовано в Telegram-канале МИД РФ.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732072026_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_0b9e8fa3a27008d7f42d2adf5a81c409.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великая отечественная война (1941-1945), сергей лавров, общество
Лавров прочел стихотворение к 80-летию начала Великой Отечественной войны
11:53 21.06.2021 (обновлено: 12:51 21.06.2021)
Лавров прочел стихотворение Симонова к 80-летию начала Великой Отечественной войны