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Лавров прочел стихотворение к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Лавров прочел стихотворение к 80-летию начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 21.06.2021

Лавров прочел стихотворение к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках международной акции к 80-летию начала Великой Отечественной войны продекламировал стихотворение... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T11:53

2021-06-21T11:53

2021-06-21T12:51

великая отечественная война (1941-1945)

сергей лавров

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках международной акции к 80-летию начала Великой Отечественной войны продекламировал стихотворение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году", сообщает МИД РФ."В рамках инициативы министров иностранных дел стран-участниц СНГ Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров читает стихотворение Константина Михайловича Симонова "Тот самый длинный день в году" по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Видео, на котором Лавров читает стихи, опубликовано в Telegram-канале МИД РФ.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), сергей лавров, общество