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Лавров прочел стихотворение к 80-летию начала Великой Отечественной войны
Лавров прочел стихотворение к 80-летию начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 21.06.2021
Лавров прочел стихотворение к 80-летию начала Великой Отечественной войны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках международной акции к 80-летию начала Великой Отечественной войны продекламировал стихотворение... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:53
2021-06-21T12:51
великая отечественная война (1941-1945)
сергей лавров
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках международной акции к 80-летию начала Великой Отечественной войны продекламировал стихотворение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году", сообщает МИД РФ."В рамках инициативы министров иностранных дел стран-участниц СНГ Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров читает стихотворение Константина Михайловича Симонова "Тот самый длинный день в году" по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Видео, на котором Лавров читает стихи, опубликовано в Telegram-канале МИД РФ.
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великая отечественная война (1941-1945), сергей лавров, общество
Лавров прочел стихотворение к 80-летию начала Великой Отечественной войны
11:53 21.06.2021 (обновлено: 12:51 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Лавров прочел стихотворение Симонова к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках международной акции к 80-летию начала Великой Отечественной войны продекламировал стихотворение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году", сообщает МИД РФ.
"В рамках инициативы министров иностранных дел стран-участниц СНГ Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров читает стихотворение Константина Михайловича Симонова "Тот самый длинный день в году" по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Видео, на котором Лавров читает стихи, опубликовано в Telegram-канале МИД РФ.
 
Великая Отечественная война (1941-1945)Сергей ЛавровОбщество
 
 
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