Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/statya-1737957531.html
Статья Путина о 80-летии нападения Германии на СССР выйдет в Die Zeit
Статья Путина о 80-летии нападения Германии на СССР выйдет в Die Zeit - РИА Новости, 21.06.2021
Статья Путина о 80-летии нападения Германии на СССР выйдет в Die Zeit
Статья Владимира Путина к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны появится в немецком издании Die Zeit. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:47
2021-06-21T23:59
общество
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737895759_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_b027f750e03fdf07ac8a6920e2c3dd5d.jpg
БЕРЛИН, 21 июн — РИА Новости. Статья Владимира Путина к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны появится в немецком издании Die Zeit."Текст выйдет завтра", — сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.О том, что российский лидер подготовит специальный материал ко Дню памяти и скорби, накануне рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". В этот день Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и выступит с речью.Двадцать второго июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Эта дата — начало Великой Отечественной войны — стала одной из самых трагических в истории России.В День памяти и скорби во всех регионах страны и за рубежом пройдут памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине этого события. В 12:15 объявлена всероссийская минута молчания.
https://ria.ru/20210618/voyna-1737549072.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737895759_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_d8b6602b9ac5eadda71f0f697156e1c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, в мире
Статья Путина о 80-летии нападения Германии на СССР выйдет в Die Zeit
18:47 21.06.2021 (обновлено: 23:59 21.06.2021)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с депутатами Государственной Думы РФ седьмого созыва
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с депутатами Государственной Думы РФ седьмого созыва - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк

Статья Путина о 80-летии нападения Германии на СССР в немецком Die Zeit выйдет во вторник

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 июн — РИА Новости. Статья Владимира Путина к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны появится в немецком издании Die Zeit.
"Текст выйдет завтра", — сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.
О том, что российский лидер подготовит специальный материал ко Дню памяти и скорби, накануне рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". В этот день Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и выступит с речью.
Двадцать второго июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Эта дата — начало Великой Отечественной войны — стала одной из самых трагических в истории России.
В День памяти и скорби во всех регионах страны и за рубежом пройдут памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине этого события. В 12:15 объявлена всероссийская минута молчания.
Жители блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 12:47
Президент Германии напомнил о жертвах народов бывшего СССР в войне
 
ОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33США зря ожидают возобновления диалога с КНДР, заявили в Пхеньяне
08:25Переболевший коронавирусом врио главы Мордовии привился "Спутником V"
08:23Синоптики предупредили москвичей о возможном температурном рекорде
08:16Советский ветеран из Нью-Йорка рассказал о первом и последнем дне ВОВ
08:15В Чаде задержали группу российских путешественников
08:11США вошли в десятку лидеров покупателей российской икры
08:00На Камчатке супругов осудили за убийство трехмесячного ребенка
08:00Жара обойдется в миллиарды. Откуда ажиотажный спрос на российский газ
08:00Перекладывание вины. Почему в Армении победил проигравший Пашинян
07:14Эксперт рассказал, как защитить банковскую карту в период летних отпусков
07:07В ФСБ рассказали о жестоких экспериментах нацистских врачей в Крыму
07:02В Брестской крепости прошли мероприятия по случаю 80-летия начала ВОВ
06:48СМИ: правительство поддержало новый штраф за выброс мусора
06:38Гинцбург рассказал, каким препаратом можно ревакцинироваться от COVID-19
06:29Во Владивостоке ребенка-инвалида изъяли из семьи
06:19В красноярском нацпарке при нападении медведя на туристов погиб подросток
06:13Исследование: каждый пятый россиянин работает в отпуске
06:08Москва будет поддерживать Минск вплоть до "критических обстоятельств"
06:02Антонов: сейчас вырабатывается уравнение безопасности России и США
05:59Антонов: нужно решать проблему отнятой российской дипсобственности в США
Лента новостейМолния