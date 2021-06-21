https://ria.ru/20210621/statya-1737957531.html

Статья Путина о 80-летии нападения Германии на СССР выйдет в Die Zeit

Статья Путина о 80-летии нападения Германии на СССР выйдет в Die Zeit - РИА Новости, 21.06.2021

Статья Путина о 80-летии нападения Германии на СССР выйдет в Die Zeit

Статья Владимира Путина к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны появится в немецком издании Die Zeit. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T18:47

2021-06-21T18:47

2021-06-21T23:59

общество

великая отечественная война (1941-1945)

владимир путин

в мире

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БЕРЛИН, 21 июн — РИА Новости. Статья Владимира Путина к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны появится в немецком издании Die Zeit."Текст выйдет завтра", — сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.О том, что российский лидер подготовит специальный материал ко Дню памяти и скорби, накануне рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". В этот день Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и выступит с речью.Двадцать второго июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Эта дата — начало Великой Отечественной войны — стала одной из самых трагических в истории России.В День памяти и скорби во всех регионах страны и за рубежом пройдут памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине этого события. В 12:15 объявлена всероссийская минута молчания.

https://ria.ru/20210618/voyna-1737549072.html

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2021

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общество, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, в мире