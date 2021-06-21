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Источник: один из запусков спутников OneWeb с Байконура отложили
Источник: один из запусков спутников OneWeb с Байконура отложили - РИА Новости, 21.06.2021
Источник: один из запусков спутников OneWeb с Байконура отложили
Один из четырех запусков британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур, планировавшихся в 2021 году, отложен на следующий год для экономии финансовых... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T03:09
2021-06-21T05:08
россия
oneweb
байконур (космодром)
космос - риа наука
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Один из четырех запусков британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур, планировавшихся в 2021 году, отложен на следующий год для экономии финансовых средств, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В апреле другой источник агентства сообщал, что в этом году запуски в интересах OneWeb с Байконура намечены на 2 и 26 августа, 18 сентября и конец декабря.Другой источник подтвердил данную информацию, добавив, что развертывание группировки OneWeb от этого не пострадает, так как недостающий пуск планируется осуществить с космодрома Восточный 7 октября.В июне 2021 года стало известно, что сенат парламента Казахстана одобрил ратификацию соглашения с Россией о сотрудничестве по осуществлению запусков с Байконура ракетами "Союз-2" спутников OneWeb в северном направлении на приполярные орбиты. Оно регулирует порядок использования российской стороной района падения первой ступени "Союза-2" в Костанайской области Казахстана. По нему плата за использование района падения номер 120А составит 460 тысяч долларов в год с учетом не более трех пусков, а в случае осуществления дополнительных пусков плата производится в размере 50 тысяч долларов за каждый дополнительный пуск.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже семь: два с Байконура, четыре с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 218 спутников.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
https://ria.ru/20210613/kosmos-1736814636.html
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россия, oneweb, байконур (космодром), космос - риа наука
Источник: один из запусков спутников OneWeb с Байконура отложили
03:09 21.06.2021 (обновлено: 05:08 21.06.2021)
 
© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"

Источник: один из запусков спутников OneWeb с Байконура отложили на 2022 год ради экономии

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Один из четырех запусков британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур, планировавшихся в 2021 году, отложен на следующий год для экономии финансовых средств, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В апреле другой источник агентства сообщал, что в этом году запуски в интересах OneWeb с Байконура намечены на 2 и 26 августа, 18 сентября и конец декабря.
"Теперь график такой: 2 августа, 9 сентября и конец декабря. Один запуск отложен на 2022 год, чтобы не платить Казахстану дополнительные деньги за использование района падения первой ступени ракеты-носителя "Союз-2", - сказал собеседник агентства.
Другой источник подтвердил данную информацию, добавив, что развертывание группировки OneWeb от этого не пострадает, так как недостающий пуск планируется осуществить с космодрома Восточный 7 октября.
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня, 03:15
Источник: с Восточного могут запустить 36 спутников связи OneWeb
В июне 2021 года стало известно, что сенат парламента Казахстана одобрил ратификацию соглашения с Россией о сотрудничестве по осуществлению запусков с Байконура ракетами "Союз-2" спутников OneWeb в северном направлении на приполярные орбиты. Оно регулирует порядок использования российской стороной района падения первой ступени "Союза-2" в Костанайской области Казахстана. По нему плата за использование района падения номер 120А составит 460 тысяч долларов в год с учетом не более трех пусков, а в случае осуществления дополнительных пусков плата производится в размере 50 тысяч долларов за каждый дополнительный пуск.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже семь: два с Байконура, четыре с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 218 спутников.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с британскими спутниками связи OneWeb на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 23:29Наука
Услуги OneWeb будут технически доступны в России в конце 2021 года
 
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