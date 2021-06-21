Источник: один из запусков спутников OneWeb с Байконура отложили
03:09 21.06.2021 (обновлено: 05:08 21.06.2021)
© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур
Источник: один из запусков спутников OneWeb с Байконура отложили на 2022 год ради экономии
В апреле другой источник агентства сообщал, что в этом году запуски в интересах OneWeb с Байконура намечены на 2 и 26 августа, 18 сентября и конец декабря.
"Теперь график такой: 2 августа, 9 сентября и конец декабря. Один запуск отложен на 2022 год, чтобы не платить Казахстану дополнительные деньги за использование района падения первой ступени ракеты-носителя "Союз-2", - сказал собеседник агентства.
Другой источник подтвердил данную информацию, добавив, что развертывание группировки OneWeb от этого не пострадает, так как недостающий пуск планируется осуществить с космодрома Восточный 7 октября.
В июне 2021 года стало известно, что сенат парламента Казахстана одобрил ратификацию соглашения с Россией о сотрудничестве по осуществлению запусков с Байконура ракетами "Союз-2" спутников OneWeb в северном направлении на приполярные орбиты. Оно регулирует порядок использования российской стороной района падения первой ступени "Союза-2" в Костанайской области Казахстана. По нему плата за использование района падения номер 120А составит 460 тысяч долларов в год с учетом не более трех пусков, а в случае осуществления дополнительных пусков плата производится в размере 50 тысяч долларов за каждый дополнительный пуск.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже семь: два с Байконура, четыре с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 218 спутников.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.