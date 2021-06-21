https://ria.ru/20210621/sputnik-1737834226.html

Источник: один из запусков спутников OneWeb с Байконура отложили

Источник: один из запусков спутников OneWeb с Байконура отложили - РИА Новости, 21.06.2021

Источник: один из запусков спутников OneWeb с Байконура отложили

Один из четырех запусков британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур, планировавшихся в 2021 году, отложен на следующий год для экономии финансовых... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T03:09

2021-06-21T03:09

2021-06-21T05:08

россия

oneweb

байконур (космодром)

космос - риа наука

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Один из четырех запусков британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур, планировавшихся в 2021 году, отложен на следующий год для экономии финансовых средств, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В апреле другой источник агентства сообщал, что в этом году запуски в интересах OneWeb с Байконура намечены на 2 и 26 августа, 18 сентября и конец декабря.Другой источник подтвердил данную информацию, добавив, что развертывание группировки OneWeb от этого не пострадает, так как недостающий пуск планируется осуществить с космодрома Восточный 7 октября.В июне 2021 года стало известно, что сенат парламента Казахстана одобрил ратификацию соглашения с Россией о сотрудничестве по осуществлению запусков с Байконура ракетами "Союз-2" спутников OneWeb в северном направлении на приполярные орбиты. Оно регулирует порядок использования российской стороной района падения первой ступени "Союза-2" в Костанайской области Казахстана. По нему плата за использование района падения номер 120А составит 460 тысяч долларов в год с учетом не более трех пусков, а в случае осуществления дополнительных пусков плата производится в размере 50 тысяч долларов за каждый дополнительный пуск.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже семь: два с Байконура, четыре с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 218 спутников.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

https://ria.ru/20210613/kosmos-1736814636.html

https://ria.ru/20210528/oneweb-1734684381.html

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россия, oneweb, байконур (космодром), космос - риа наука