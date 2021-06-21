https://ria.ru/20210621/shtraf-1737954357.html

Специалист рассказал, за что вас могут оштрафовать у себя дома

Специалист рассказал, за что вас могут оштрафовать у себя дома - РИА Новости, 21.06.2021

Специалист рассказал, за что вас могут оштрафовать у себя дома

Судебные приставы могут прийти домой к жильцам, которые не соблюдают санитарные нормы, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T18:30

2021-06-21T18:30

2021-06-21T19:53

алексей кричевский

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156110/84/1561108494_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_0f45c6f15e53e4ca8178760c638a0a90.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Судебные приставы могут прийти домой к жильцам, которые не соблюдают санитарные нормы, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.Если соседи пожалуются на неприятные запахи, насекомых или грызунов, то власти могут провести дезинфекцию помещения, однако счета и нанесенный ущерб придется возместить.Спорная ситуация может возникнуть из-за курения, добавил эксперт."Если окурок приведет к порче имущества, общего или частного, то собственнику придется компенсировать его стоимость. Более того, возможно и уголовное наказание, если непотушенная сигарета приведет к тяжелому вреду здоровью, упав на чей-то балкон и спровоцировав возгорание", — пояснил он.Кричевский также предупредил об опасности перепланировки квартиры: она может угрожать жизни и безопасности других жильцов.

https://ria.ru/20201021/balkon-1580743233.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей кричевский, россия, общество