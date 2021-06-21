https://ria.ru/20210621/shtraf-1737954357.html
Специалист рассказал, за что вас могут оштрафовать у себя дома
Специалист рассказал, за что вас могут оштрафовать у себя дома - РИА Новости, 21.06.2021
Специалист рассказал, за что вас могут оштрафовать у себя дома
Судебные приставы могут прийти домой к жильцам, которые не соблюдают санитарные нормы, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:30
2021-06-21T18:30
2021-06-21T19:53
алексей кричевский
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156110/84/1561108494_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_0f45c6f15e53e4ca8178760c638a0a90.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Судебные приставы могут прийти домой к жильцам, которые не соблюдают санитарные нормы, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.Если соседи пожалуются на неприятные запахи, насекомых или грызунов, то власти могут провести дезинфекцию помещения, однако счета и нанесенный ущерб придется возместить.Спорная ситуация может возникнуть из-за курения, добавил эксперт."Если окурок приведет к порче имущества, общего или частного, то собственнику придется компенсировать его стоимость. Более того, возможно и уголовное наказание, если непотушенная сигарета приведет к тяжелому вреду здоровью, упав на чей-то балкон и спровоцировав возгорание", — пояснил он.Кричевский также предупредил об опасности перепланировки квартиры: она может угрожать жизни и безопасности других жильцов.
https://ria.ru/20201021/balkon-1580743233.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156110/84/1561108494_90:0:1867:1333_1920x0_80_0_0_3324429d50631f89cd93f4c5323332e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кричевский, россия, общество
Специалист рассказал, за что вас могут оштрафовать у себя дома
18:30 21.06.2021 (обновлено: 19:53 21.06.2021)
Специалист предупредил, за что вас могут оштрафовать у себя дома
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости
. Судебные приставы могут прийти домой к жильцам, которые не соблюдают санитарные нормы, рассказал агентству "Прайм"
эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
Если соседи пожалуются на неприятные запахи, насекомых или грызунов, то власти могут провести дезинфекцию помещения, однако счета и нанесенный ущерб придется возместить.
Спорная ситуация может возникнуть из-за курения, добавил эксперт.
"Если окурок приведет к порче имущества, общего или частного, то собственнику придется компенсировать его стоимость. Более того, возможно и уголовное наказание, если непотушенная сигарета приведет к тяжелому вреду здоровью, упав на чей-то балкон и спровоцировав возгорание", — пояснил он.
Кричевский также предупредил об опасности перепланировки квартиры: она может угрожать жизни и безопасности других жильцов.