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Специалист рассказал, за что вас могут оштрафовать у себя дома
Специалист рассказал, за что вас могут оштрафовать у себя дома - РИА Новости, 21.06.2021
Специалист рассказал, за что вас могут оштрафовать у себя дома
Судебные приставы могут прийти домой к жильцам, которые не соблюдают санитарные нормы, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:30
2021-06-21T19:53
алексей кричевский
россия
общество
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Судебные приставы могут прийти домой к жильцам, которые не соблюдают санитарные нормы, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.Если соседи пожалуются на неприятные запахи, насекомых или грызунов, то власти могут провести дезинфекцию помещения, однако счета и нанесенный ущерб придется возместить.Спорная ситуация может возникнуть из-за курения, добавил эксперт."Если окурок приведет к порче имущества, общего или частного, то собственнику придется компенсировать его стоимость. Более того, возможно и уголовное наказание, если непотушенная сигарета приведет к тяжелому вреду здоровью, упав на чей-то балкон и спровоцировав возгорание", — пояснил он.Кричевский также предупредил об опасности перепланировки квартиры: она может угрожать жизни и безопасности других жильцов.
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алексей кричевский, россия, общество
Специалист рассказал, за что вас могут оштрафовать у себя дома
18:30 21.06.2021 (обновлено: 19:53 21.06.2021)
 
© Depositphotos / AndreyPopovДевушка смотрит телевизор
Девушка смотрит телевизор - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Depositphotos / AndreyPopov

Специалист предупредил, за что вас могут оштрафовать у себя дома

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Судебные приставы могут прийти домой к жильцам, которые не соблюдают санитарные нормы, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
Если соседи пожалуются на неприятные запахи, насекомых или грызунов, то власти могут провести дезинфекцию помещения, однако счета и нанесенный ущерб придется возместить.
Спорная ситуация может возникнуть из-за курения, добавил эксперт.
"Если окурок приведет к порче имущества, общего или частного, то собственнику придется компенсировать его стоимость. Более того, возможно и уголовное наказание, если непотушенная сигарета приведет к тяжелому вреду здоровью, упав на чей-то балкон и спровоцировав возгорание", — пояснил он.
Кричевский также предупредил об опасности перепланировки квартиры: она может угрожать жизни и безопасности других жильцов.
Балконы многоквартирного здания - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября 2020, 02:16
Эксперт рассказала, что запрещено делать на собственном балконе
 
Алексей КричевскийРоссияОбщество
 
 
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