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Евросовет назвал новые санкции "сигналом поддержки" народа Белоруссии
Евросовет назвал новые санкции "сигналом поддержки" народа Белоруссии - РИА Новости, 21.06.2021
Евросовет назвал новые санкции "сигналом поддержки" народа Белоруссии
Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал введение очередного пакета санаций ЕС против Белоруссии сигналом "сигналом поддержки" белорусского народа. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:19
2021-06-21T16:07
шарль мишель
европейский совет
евросоюз
белоруссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал введение очередного пакета санаций ЕС против Белоруссии сигналом "сигналом поддержки" белорусского народа.В понедельник новый четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии должен быть опубликован в официальном журнале Евросоюза, после чего он вступит в силу."Сегодня ЕС посылает еще один сильный сигнал поддержки белорусскому народу, вводя новые ограничительные меры", - написал Мишель в Twitter.Он отметил, что ЕС по по-прежнему призывает белорусские власти "освободить политических заключенных, прекратить репрессии и начать инклюзивный национальный диалог".
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шарль мишель, европейский совет, евросоюз, белоруссия, в мире
Евросовет назвал новые санкции "сигналом поддержки" народа Белоруссии
15:19 21.06.2021 (обновлено: 16:07 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Евросовета Шарль Мишель назвал новые санкции "сигналом поддержки" народа Белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал введение очередного пакета санаций ЕС против Белоруссии сигналом "сигналом поддержки" белорусского народа.
В понедельник новый четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии должен быть опубликован в официальном журнале Евросоюза, после чего он вступит в силу.
"Сегодня ЕС посылает еще один сильный сигнал поддержки белорусскому народу, вводя новые ограничительные меры", - написал Мишель в Twitter.
Он отметил, что ЕС по по-прежнему призывает белорусские власти "освободить политических заключенных, прекратить репрессии и начать инклюзивный национальный диалог".
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019 - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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Шарль МишельЕвропейский советЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
 
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