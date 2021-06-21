https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737918694.html
Евросовет назвал новые санкции "сигналом поддержки" народа Белоруссии
Евросовет назвал новые санкции "сигналом поддержки" народа Белоруссии - РИА Новости, 21.06.2021
Евросовет назвал новые санкции "сигналом поддержки" народа Белоруссии
Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал введение очередного пакета санаций ЕС против Белоруссии сигналом "сигналом поддержки" белорусского народа. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:19
2021-06-21T15:19
2021-06-21T16:07
шарль мишель
европейский совет
евросоюз
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/52/1562375260_0:232:2817:1817_1920x0_80_0_0_58e4b0b8de865b97afebc7016db7d154.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал введение очередного пакета санаций ЕС против Белоруссии сигналом "сигналом поддержки" белорусского народа.В понедельник новый четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии должен быть опубликован в официальном журнале Евросоюза, после чего он вступит в силу."Сегодня ЕС посылает еще один сильный сигнал поддержки белорусскому народу, вводя новые ограничительные меры", - написал Мишель в Twitter.Он отметил, что ЕС по по-прежнему призывает белорусские власти "освободить политических заключенных, прекратить репрессии и начать инклюзивный национальный диалог".
https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737878406.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156237/52/1562375260_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_2dfcb16942df8abfe83e74d2209c2b08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шарль мишель, европейский совет, евросоюз, белоруссия, в мире
Евросовет назвал новые санкции "сигналом поддержки" народа Белоруссии
15:19 21.06.2021 (обновлено: 16:07 21.06.2021)
Глава Евросовета Шарль Мишель назвал новые санкции "сигналом поддержки" народа Белоруссии