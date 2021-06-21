https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737918694.html

Евросовет назвал новые санкции "сигналом поддержки" народа Белоруссии

Евросовет назвал новые санкции "сигналом поддержки" народа Белоруссии - РИА Новости, 21.06.2021

Евросовет назвал новые санкции "сигналом поддержки" народа Белоруссии

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал введение очередного пакета санаций ЕС против Белоруссии сигналом "сигналом поддержки" белорусского народа. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:19

2021-06-21T15:19

2021-06-21T16:07

шарль мишель

европейский совет

евросоюз

белоруссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал введение очередного пакета санаций ЕС против Белоруссии сигналом "сигналом поддержки" белорусского народа.В понедельник новый четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии должен быть опубликован в официальном журнале Евросоюза, после чего он вступит в силу."Сегодня ЕС посылает еще один сильный сигнал поддержки белорусскому народу, вводя новые ограничительные меры", - написал Мишель в Twitter.Он отметил, что ЕС по по-прежнему призывает белорусские власти "освободить политических заключенных, прекратить репрессии и начать инклюзивный национальный диалог".

https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737878406.html

белоруссия

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шарль мишель, европейский совет, евросоюз, белоруссия, в мире