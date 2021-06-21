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Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов" - РИА Новости, 21.06.2021
Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
Проекты RT к 75-летию победы в Великой Отечественной войне вышли в финал конкурса "Каннские львы", сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:45
2021-06-21T16:45
телеканал rt
великая отечественная война (1941-1945)
медиа
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Проекты RT к 75-летию победы в Великой Отечественной войне вышли в финал конкурса "Каннские львы", сообщается на сайте телеканала."Проекты RT к 75-летию победы в Великой Отечественной войне вышли в финал одного из самых престижных и авторитетных конкурсов в области рекламы и маркетинга "Каннские львы – 2021", - говорится в сообщении.Отмечается, что на победу в категории "Использование брендированного контента онлайн или в соцсетях" претендует проект RT "Бесконечное письмо", созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым. Проект сочетает строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе. Также финалистом в этой номинации стал документальный VR-фильм RT "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).Подчеркивается, что вместе с RT в шорт-лист "Каннских львов" в этой категории вошли крупные мировые бренды Netflix &amp; Playstation, Visa и Nike.Проекты "Бесконечное письмо" и "Уроки Аушвица" реализованы в рамках масштабного мультимедийного проекта RT #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube. Подчеркивается, что #СтраницыПобеды уже получили международные награды Webby Awards, Promax Europe Awards, D&amp;AD (Design and Art Direction), ADC Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие.Мультимедийные проекты RT четыре раза выходили в финал конкурса "Каннские львы". В 2019 году в шорт-лист вошел проект RT #Romanovs100, приуроченный к столетию со дня расстрела царской семьи. Годом ранее финалистом конкурса в трех категориях стал международный Twitter-проект RT #1917LIVE, посвященный столетию революции в России."Каннские львы" (Cannes Lions) – один из наиболее престижных международных фестивалей рекламы – ведет свою историю с 1954 года. В жюри конкурса входят представители крупнейших брендов и рекламных агентств со всего мира.
https://ria.ru/20210610/festivals-1736461275.html
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телеканал rt, великая отечественная война (1941-1945), медиа, общество
Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:45 21.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип RT
Логотип RT - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Проекты RT к 75-летию победы в Великой Отечественной войне вышли в финал конкурса "Каннские львы", сообщается на сайте телеканала.
"Проекты RT к 75-летию победы в Великой Отечественной войне вышли в финал одного из самых престижных и авторитетных конкурсов в области рекламы и маркетинга "Каннские львы – 2021", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на победу в категории "Использование брендированного контента онлайн или в соцсетях" претендует проект RT "Бесконечное письмо", созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым. Проект сочетает строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе. Также финалистом в этой номинации стал документальный VR-фильм RT "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Подчеркивается, что вместе с RT в шорт-лист "Каннских львов" в этой категории вошли крупные мировые бренды Netflix & Playstation, Visa и Nike.
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Проекты "Бесконечное письмо" и "Уроки Аушвица" реализованы в рамках масштабного мультимедийного проекта RT #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube. Подчеркивается, что #СтраницыПобеды уже получили международные награды Webby Awards, Promax Europe Awards, D&AD (Design and Art Direction), ADC Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие.
Мультимедийные проекты RT четыре раза выходили в финал конкурса "Каннские львы". В 2019 году в шорт-лист вошел проект RT #Romanovs100, приуроченный к столетию со дня расстрела царской семьи. Годом ранее финалистом конкурса в трех категориях стал международный Twitter-проект RT #1917LIVE, посвященный столетию революции в России.
"Каннские львы" (Cannes Lions) – один из наиболее престижных международных фестивалей рекламы – ведет свою историю с 1954 года. В жюри конкурса входят представители крупнейших брендов и рекламных агентств со всего мира.
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Телеканал RTВеликая Отечественная война (1941-1945)МедиаОбщество
 
 
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