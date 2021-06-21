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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210621/rosgvardiya-1737946623.html
В Марий Эл росгвардеец спас тонущих в реке детей и взрослых
В Марий Эл росгвардеец спас тонущих в реке детей и взрослых - РИА Новости, 21.06.2021
В Марий Эл росгвардеец спас тонущих в реке детей и взрослых
Сотрудник Росгвардии в Марий Эл спас тонувших в реке пятерых детей и пятерых взрослых с перевернувшейся лодки, сообщает в понедельник пресс-служба регионального РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:46
2021-06-21T17:51
хорошие новости
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика марий эл
волжск
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии в Марий Эл спас тонувших в реке пятерых детей и пятерых взрослых с перевернувшейся лодки, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления ведомства.Инцидент произошел в минувшие выходные."Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Денис Кормилкин во внеслужебное время отдыхал вместе со своей семьей на Волге в городе Волжске. Катаясь с родственником на моторной лодке, он увидел неподалеку перевернувшуюся лодку с тонущими людьми и услышал крики о помощи. Лодка, на которой каталось десять человек, в том числе пятеро детей, опрокинулась из-за перегруза, в результате чего ее пассажиры оказались в воде", - говорится в релизе.Росгвардеец, нырнув в воду, начал доставать детей и усаживать их на свою моторную лодку. Отправив детей на берег на лодке, которой управлял его тесть, Кормилкин оставался на плаву и контролировал состояние оставшихся взрослых. Затем, подняв на свою лодку остальных пострадавших и зацепив на веревку перевернутую лодку, он доставил их на берег."К моменту приезда спасателей все граждане находились в безопасности. Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудника Росгвардии удалось избежать трагических последствий", - подчеркивается в релизе.
https://ria.ru/20210608/tatarstan-1736202182.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика марий эл, волжск, происшествия
В Марий Эл росгвардеец спас тонущих в реке детей и взрослых
17:46 21.06.2021 (обновлено: 17:51 21.06.2021)
 
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской ФедерацииМладший сержант полиции Денис Кормилкин спас тонувших в реке пятерых детей и пятерых взрослых в Марий Эл
Младший сержант полиции Денис Кормилкин спас тонувших в реке пятерых детей и пятерых взрослых в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

В Марий Эл росгвардеец спас тонущих в реке десятерых детей и взрослых с перевернувшейся лодки

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии в Марий Эл спас тонувших в реке пятерых детей и пятерых взрослых с перевернувшейся лодки, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления ведомства.
Инцидент произошел в минувшие выходные.
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"Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Денис Кормилкин во внеслужебное время отдыхал вместе со своей семьей на Волге в городе Волжске. Катаясь с родственником на моторной лодке, он увидел неподалеку перевернувшуюся лодку с тонущими людьми и услышал крики о помощи. Лодка, на которой каталось десять человек, в том числе пятеро детей, опрокинулась из-за перегруза, в результате чего ее пассажиры оказались в воде", - говорится в релизе.
Росгвардеец, нырнув в воду, начал доставать детей и усаживать их на свою моторную лодку. Отправив детей на берег на лодке, которой управлял его тесть, Кормилкин оставался на плаву и контролировал состояние оставшихся взрослых. Затем, подняв на свою лодку остальных пострадавших и зацепив на веревку перевернутую лодку, он доставил их на берег.
"К моменту приезда спасателей все граждане находились в безопасности. Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудника Росгвардии удалось избежать трагических последствий", - подчеркивается в релизе.
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Хорошие новостиФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Республика Марий ЭлВолжскПроисшествия
 
 
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