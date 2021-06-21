https://ria.ru/20210621/rosgvardiya-1737946623.html

В Марий Эл росгвардеец спас тонущих в реке детей и взрослых

В Марий Эл росгвардеец спас тонущих в реке детей и взрослых - РИА Новости, 21.06.2021

В Марий Эл росгвардеец спас тонущих в реке детей и взрослых

Сотрудник Росгвардии в Марий Эл спас тонувших в реке пятерых детей и пятерых взрослых с перевернувшейся лодки, сообщает в понедельник пресс-служба регионального РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T17:46

2021-06-21T17:46

2021-06-21T17:51

хорошие новости

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

республика марий эл

волжск

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии в Марий Эл спас тонувших в реке пятерых детей и пятерых взрослых с перевернувшейся лодки, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления ведомства.Инцидент произошел в минувшие выходные."Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Денис Кормилкин во внеслужебное время отдыхал вместе со своей семьей на Волге в городе Волжске. Катаясь с родственником на моторной лодке, он увидел неподалеку перевернувшуюся лодку с тонущими людьми и услышал крики о помощи. Лодка, на которой каталось десять человек, в том числе пятеро детей, опрокинулась из-за перегруза, в результате чего ее пассажиры оказались в воде", - говорится в релизе.Росгвардеец, нырнув в воду, начал доставать детей и усаживать их на свою моторную лодку. Отправив детей на берег на лодке, которой управлял его тесть, Кормилкин оставался на плаву и контролировал состояние оставшихся взрослых. Затем, подняв на свою лодку остальных пострадавших и зацепив на веревку перевернутую лодку, он доставил их на берег."К моменту приезда спасателей все граждане находились в безопасности. Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудника Росгвардии удалось избежать трагических последствий", - подчеркивается в релизе.

https://ria.ru/20210608/tatarstan-1736202182.html

https://ria.ru/20210615/spasenie-1737102506.html

волжск

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика марий эл, волжск, происшествия