https://ria.ru/20210621/rech-1737836548.html

Немцев возмутила речь Меркель ко дню начала Великой Отечественной войны

Немцев возмутила речь Меркель ко дню начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 21.06.2021

Немцев возмутила речь Меркель ко дню начала Великой Отечественной войны

Немецкие пользователи Сети оценили видеообращение канцлера Германии Ангелы Меркель, приуроченное ко дню начала Великой Отечественной войны. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T06:02

2021-06-21T06:02

2021-06-21T14:56

россия

великая отечественная война (1941-1945)

ангела меркель

германия

в мире

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Немецкие пользователи Сети оценили видеообращение канцлера Германии Ангелы Меркель, приуроченное ко дню начала Великой Отечественной войны.Меркель в своей речи назвала эту дату поводом для стыда немцев, Германия, по ее словам, признает свою ответственность за преступления нацистского режима, к этому относится и сохранение памяти о случившемся. При этом она отметила, что Берлин по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, между странами есть тесная историческая, межобщественная и экономическая связь.Немецкие пользователи отреагировали на обращение канцлера в комментариях под видео, опубликованным в официальном аккаунте немецкого правительства на Facebook."Какое отношение имеют к этому мои внуки в возрасте 19 лет и 21 года? Абсолютно никакого. Перестаньте наконец постоянно напоминать про это данным поколениям", — написал Hans-Joachim Baldamus."В восьмидесятый раз... Я не виновата в том, что произошло за 40 лет до моего рождения", — выразила недовольство Nad Ja Mullewapp."Для меня это такой же день, как и любой другой, мне не стыдно. Все участники мировой войны из моей семьи уже умерли. Мне приходилось слушать их истории десятилетиями. Как внук, я все это прошел и больше не думаю об этом", — заявил Lars Wiemann.Часть пользователей при этом выступили с критикой в адрес Меркель из-за нынешнего уровня отношений с Россией."Канцлер несет значительную ответственность за плохие отношения с Россией. Стыд — нет, память — да. Нигде меня так тепло не принимали, как в России", — отметил Karl Roland."Вы, канцлер, как никто другой способствуете ухудшению отношений с Россией", — отметил Christian Burkhard."А как насчет походов крестоносцев? Стоит ли нам стыдиться этого? Мне стыдно за нынешнее отношение к России!" — добавил Sven Brenner.

https://ria.ru/20210618/germaniya-1737565142.html

https://ria.ru/20210617/germaniya-1737445045.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великая отечественная война (1941-1945), ангела меркель, германия, в мире