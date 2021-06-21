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Немцев возмутила речь Меркель ко дню начала Великой Отечественной войны
Немцев возмутила речь Меркель ко дню начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 21.06.2021
Немцев возмутила речь Меркель ко дню начала Великой Отечественной войны
Немецкие пользователи Сети оценили видеообращение канцлера Германии Ангелы Меркель, приуроченное ко дню начала Великой Отечественной войны. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T06:02
2021-06-21T14:56
россия
великая отечественная война (1941-1945)
ангела меркель
германия
в мире
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Немецкие пользователи Сети оценили видеообращение канцлера Германии Ангелы Меркель, приуроченное ко дню начала Великой Отечественной войны.Меркель в своей речи назвала эту дату поводом для стыда немцев, Германия, по ее словам, признает свою ответственность за преступления нацистского режима, к этому относится и сохранение памяти о случившемся. При этом она отметила, что Берлин по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, между странами есть тесная историческая, межобщественная и экономическая связь.Немецкие пользователи отреагировали на обращение канцлера в комментариях под видео, опубликованным в официальном аккаунте немецкого правительства на Facebook."Какое отношение имеют к этому мои внуки в возрасте 19 лет и 21 года? Абсолютно никакого. Перестаньте наконец постоянно напоминать про это данным поколениям", — написал Hans-Joachim Baldamus."В восьмидесятый раз... Я не виновата в том, что произошло за 40 лет до моего рождения", — выразила недовольство Nad Ja Mullewapp."Для меня это такой же день, как и любой другой, мне не стыдно. Все участники мировой войны из моей семьи уже умерли. Мне приходилось слушать их истории десятилетиями. Как внук, я все это прошел и больше не думаю об этом", — заявил Lars Wiemann.Часть пользователей при этом выступили с критикой в адрес Меркель из-за нынешнего уровня отношений с Россией."Канцлер несет значительную ответственность за плохие отношения с Россией. Стыд — нет, память — да. Нигде меня так тепло не принимали, как в России", — отметил Karl Roland."Вы, канцлер, как никто другой способствуете ухудшению отношений с Россией", — отметил Christian Burkhard."А как насчет походов крестоносцев? Стоит ли нам стыдиться этого? Мне стыдно за нынешнее отношение к России!" — добавил Sven Brenner.
https://ria.ru/20210618/germaniya-1737565142.html
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россия, великая отечественная война (1941-1945), ангела меркель, германия, в мире
Немцев возмутила речь Меркель ко дню начала Великой Отечественной войны
06:02 21.06.2021 (обновлено: 14:56 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Немцев возмутило видеообращение Меркель ко дню начала Великой Отечественной войны

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Немецкие пользователи Сети оценили видеообращение канцлера Германии Ангелы Меркель, приуроченное ко дню начала Великой Отечественной войны.
Меркель в своей речи назвала эту дату поводом для стыда немцев, Германия, по ее словам, признает свою ответственность за преступления нацистского режима, к этому относится и сохранение памяти о случившемся. При этом она отметила, что Берлин по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, между странами есть тесная историческая, межобщественная и экономическая связь.
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Немецкие пользователи отреагировали на обращение канцлера в комментариях под видео, опубликованным в официальном аккаунте немецкого правительства на Facebook.
"Какое отношение имеют к этому мои внуки в возрасте 19 лет и 21 года? Абсолютно никакого. Перестаньте наконец постоянно напоминать про это данным поколениям", — написал Hans-Joachim Baldamus.
"В восьмидесятый раз... Я не виновата в том, что произошло за 40 лет до моего рождения", — выразила недовольство Nad Ja Mullewapp.
"Для меня это такой же день, как и любой другой, мне не стыдно. Все участники мировой войны из моей семьи уже умерли. Мне приходилось слушать их истории десятилетиями. Как внук, я все это прошел и больше не думаю об этом", — заявил Lars Wiemann.
Часть пользователей при этом выступили с критикой в адрес Меркель из-за нынешнего уровня отношений с Россией.
"Канцлер несет значительную ответственность за плохие отношения с Россией. Стыд — нет, память — да. Нигде меня так тепло не принимали, как в России", — отметил Karl Roland.
"Вы, канцлер, как никто другой способствуете ухудшению отношений с Россией", — отметил Christian Burkhard.
"А как насчет походов крестоносцев? Стоит ли нам стыдиться этого? Мне стыдно за нынешнее отношение к России!" — добавил Sven Brenner.
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