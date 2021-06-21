https://ria.ru/20210621/rabstvo-1737865765.html

Староверы предложили праздновать День отмены рабства в России

Староверы предложили праздновать День отмены рабства в России - РИА Новости, 21.06.2021

Староверы предложили праздновать День отмены рабства в России

Глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов призвал ввести в России новый государственный праздник - день отмены рабства, отмечающийся в... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T11:21

2021-06-21T11:21

2021-06-21T11:33

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов призвал ввести в России новый государственный праздник - день отмены рабства, отмечающийся в годовщину отмены императором Александром II крепостного права.Ранее президент США Джо Байден подписал закон, устанавливающий 19 июня национальным днем независимости - праздником, посвященным отмене рабства в Соединенных Штатах Америки. История праздника восходит к 19 июня 1865 года, когда в Техасе было объявлено об окончании рабства.Праздник отмены рабства в России, по мнению Севастьянова, необходимо назначить на 3 марта (19 февраля по старому стилю). В этот день в 1861 году император Александр II подписал манифест "О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей" и "Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости", состоявшие из 17 законодательных актов. На основании этих документов крестьяне получали личную свободу и право распоряжения своим имуществом.День отмены крепостного права, считает глава ВСС, может приобрести для россиян статус не меньший, чем День победы. "Старообрядчество в основу своей идеологии поставило борьбу с рабством в любом его проявлении", - добавил он.Абсолютное большинство россиян (92%), согласно мартовскому опросу ВЦИОМ, считают верным историческое решение об отмене крепостного права в 1861 году. Обратного мнения придерживаются лишь 4%, затруднились ответить еще 4%.

https://ria.ru/20210520/staroobryadtsy-1733100917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вциом, александр ii, джо байден, сша, техас