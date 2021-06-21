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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210621/rabstvo-1737865765.html
Староверы предложили праздновать День отмены рабства в России
Староверы предложили праздновать День отмены рабства в России - РИА Новости, 21.06.2021
Староверы предложили праздновать День отмены рабства в России
Глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов призвал ввести в России новый государственный праздник - день отмены рабства, отмечающийся в... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:21
2021-06-21T11:33
религия и мировоззрение
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов призвал ввести в России новый государственный праздник - день отмены рабства, отмечающийся в годовщину отмены императором Александром II крепостного права.Ранее президент США Джо Байден подписал закон, устанавливающий 19 июня национальным днем независимости - праздником, посвященным отмене рабства в Соединенных Штатах Америки. История праздника восходит к 19 июня 1865 года, когда в Техасе было объявлено об окончании рабства.Праздник отмены рабства в России, по мнению Севастьянова, необходимо назначить на 3 марта (19 февраля по старому стилю). В этот день в 1861 году император Александр II подписал манифест "О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей" и "Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости", состоявшие из 17 законодательных актов. На основании этих документов крестьяне получали личную свободу и право распоряжения своим имуществом.День отмены крепостного права, считает глава ВСС, может приобрести для россиян статус не меньший, чем День победы. "Старообрядчество в основу своей идеологии поставило борьбу с рабством в любом его проявлении", - добавил он.Абсолютное большинство россиян (92%), согласно мартовскому опросу ВЦИОМ, считают верным историческое решение об отмене крепостного права в 1861 году. Обратного мнения придерживаются лишь 4%, затруднились ответить еще 4%.
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россия, вциом, александр ii, джо байден, сша, техас

Староверы предложили праздновать День отмены рабства в России

11:21 21.06.2021 (обновлено: 11:33 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСемья с ребенком в день праздника Святых Жён-Мироносиц в духовном центре старообрядчества "Рогожская слобода" в Москве
Семья с ребенком в день праздника Святых Жён-Мироносиц в духовном центре старообрядчества Рогожская слобода в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов призвал ввести в России новый государственный праздник - день отмены рабства, отмечающийся в годовщину отмены императором Александром II крепостного права.
"В США утвердили новый государственный праздник - день освобождения от рабства. В России рабство отменено всего на четыре года раньше Америки. <...> В этом году - 160-летие отмены рабства в России. Я бы хотел призвать российские власти ввести государственный праздник в России - день отмены рабства, сделать его 3-го марта", - сказал он РИА Новости.
Ранее президент США Джо Байден подписал закон, устанавливающий 19 июня национальным днем независимости - праздником, посвященным отмене рабства в Соединенных Штатах Америки. История праздника восходит к 19 июня 1865 года, когда в Техасе было объявлено об окончании рабства.
Праздник отмены рабства в России, по мнению Севастьянова, необходимо назначить на 3 марта (19 февраля по старому стилю). В этот день в 1861 году император Александр II подписал манифест "О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей" и "Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости", состоявшие из 17 законодательных актов. На основании этих документов крестьяне получали личную свободу и право распоряжения своим имуществом.
Посетители ярмарки в день праздника Святых Жён-Мироносиц в духовном центре старообрядчества Рогожская слобода в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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День отмены крепостного права, считает глава ВСС, может приобрести для россиян статус не меньший, чем День победы. "Старообрядчество в основу своей идеологии поставило борьбу с рабством в любом его проявлении", - добавил он.
Абсолютное большинство россиян (92%), согласно мартовскому опросу ВЦИОМ, считают верным историческое решение об отмене крепостного права в 1861 году. Обратного мнения придерживаются лишь 4%, затруднились ответить еще 4%.
 
Религия и мировоззрениеРоссияВЦИОМАлександр IIДжо БайденСШАТехас
 
 
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