В Кремле объяснили выбор первой пятерки федерального списка ЕР
12:36 21.06.2021 (обновлено: 13:38 21.06.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
В Кремле объяснили выбор первой пятерки предвыборного списка "Единой России"
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Выбор новых лиц в пятерку лидеров федерального списка "Единой России" обусловлен их авторитетом, а также необходимостью ротации кадров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Руководство партии утвердило кандидатуры, представленные главой государства для участия в выборах в Госдуму. Список возглавили пять человек: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
"И это абсолютно не означает какую-то низкую оценку партийной работе упомянутых лиц. Партия находится в движении, она постоянно обновляется. И, насколько мы понимаем, это получает поддержку", — отметил Песков.
В числе озвученных кандидатур не оказалось лидера партии Дмитрия Медведева, спикера Госдумы Вячеслава Володина и мэра Москвы Сергея Собянина. Ранее источник РИА Новости, близкий к партийному руководству, рассказал, что Медведев обсуждал варианты с Путиным еще с осени прошлого года. Собеседник агентства призвал не относиться всерьез к спекуляциям в СМИ на эту тему.
Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября 2021 года. Будут избраны 450 депутатов: 225 — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.