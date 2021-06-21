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В Кремле объяснили выбор первой пятерки федерального списка ЕР
В Кремле объяснили выбор первой пятерки федерального списка ЕР - РИА Новости, 21.06.2021
В Кремле объяснили выбор первой пятерки федерального списка ЕР
Выбор новых лиц в пятерку лидеров федерального списка "Единой России" обусловлен их авторитетом, а также необходимостью ротации кадров, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:36
2021-06-21T13:38
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анна кузнецова
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сергей шойгу
единая россия
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Выбор новых лиц в пятерку лидеров федерального списка "Единой России" обусловлен их авторитетом, а также необходимостью ротации кадров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Руководство партии утвердило кандидатуры, представленные главой государства для участия в выборах в Госдуму. Список возглавили пять человек: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.В числе озвученных кандидатур не оказалось лидера партии Дмитрия Медведева, спикера Госдумы Вячеслава Володина и мэра Москвы Сергея Собянина. Ранее источник РИА Новости, близкий к партийному руководству, рассказал, что Медведев обсуждал варианты с Путиным еще с осени прошлого года. Собеседник агентства призвал не относиться всерьез к спекуляциям в СМИ на эту тему.Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября 2021 года. Будут избраны 450 депутатов: 225 — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
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денис проценко, россия, анна кузнецова, елена шмелева, сергей лавров, сергей шойгу, единая россия, политика
В Кремле объяснили выбор первой пятерки федерального списка ЕР
12:36 21.06.2021 (обновлено: 13:38 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Кремле объяснили выбор первой пятерки предвыборного списка "Единой России"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Выбор новых лиц в пятерку лидеров федерального списка "Единой России" обусловлен их авторитетом, а также необходимостью ротации кадров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Руководство партии утвердило кандидатуры, представленные главой государства для участия в выборах в Госдуму. Список возглавили пять человек: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"И это абсолютно не означает какую-то низкую оценку партийной работе упомянутых лиц. Партия находится в движении, она постоянно обновляется. И, насколько мы понимаем, это получает поддержку", — отметил Песков.

В числе озвученных кандидатур не оказалось лидера партии Дмитрия Медведева, спикера Госдумы Вячеслава Володина и мэра Москвы Сергея Собянина. Ранее источник РИА Новости, близкий к партийному руководству, рассказал, что Медведев обсуждал варианты с Путиным еще с осени прошлого года. Собеседник агентства призвал не относиться всерьез к спекуляциям в СМИ на эту тему.
Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября 2021 года. Будут избраны 450 депутатов: 225 — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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Источник рассказал, как в ЕР выбрали первую пятерку предвыборного списка
 
Денис ПроценкоРоссияАнна КузнецоваЕлена ШмелеваСергей ЛавровСергей ШойгуЕдиная РоссияПолитика
 
 
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