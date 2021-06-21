https://ria.ru/20210621/pyaterka-1737882724.html

В Кремле объяснили выбор первой пятерки федерального списка ЕР

В Кремле объяснили выбор первой пятерки федерального списка ЕР - РИА Новости, 21.06.2021

В Кремле объяснили выбор первой пятерки федерального списка ЕР

Выбор новых лиц в пятерку лидеров федерального списка "Единой России" обусловлен их авторитетом, а также необходимостью ротации кадров, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:36

2021-06-21T12:36

2021-06-21T13:38

денис проценко

россия

анна кузнецова

елена шмелева

сергей лавров

сергей шойгу

единая россия

политика

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Выбор новых лиц в пятерку лидеров федерального списка "Единой России" обусловлен их авторитетом, а также необходимостью ротации кадров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Руководство партии утвердило кандидатуры, представленные главой государства для участия в выборах в Госдуму. Список возглавили пять человек: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.В числе озвученных кандидатур не оказалось лидера партии Дмитрия Медведева, спикера Госдумы Вячеслава Володина и мэра Москвы Сергея Собянина. Ранее источник РИА Новости, близкий к партийному руководству, рассказал, что Медведев обсуждал варианты с Путиным еще с осени прошлого года. Собеседник агентства призвал не относиться всерьез к спекуляциям в СМИ на эту тему.Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября 2021 года. Будут избраны 450 депутатов: 225 — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

https://ria.ru/20210620/pyaterka-1737798279.html

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денис проценко, россия, анна кузнецова, елена шмелева, сергей лавров, сергей шойгу, единая россия, политика