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Путин поблагодарил депутатов Госдумы VII созыва за работу
Путин поблагодарил депутатов Госдумы VII созыва за работу - РИА Новости, 21.06.2021
Путин поблагодарил депутатов Госдумы VII созыва за работу
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил депутатов Госдумы 7 созыва за ответственность и работу на высоком уровне, отметив, что Дума выстроила конструктивную... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:34
2021-06-21T13:34
2021-06-21T15:14
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил депутатов Госдумы 7 созыва за ответственность и работу на высоком уровне, отметив, что Дума выстроила конструктивную работу с правительством, администрацией президента, и работа была нацелена на результат."Прежде всего, хочу поблагодарить вас, все фракции российского парламента, за профессионализм, ответственность. Вы работали на таком высоком уровне практически все пять лет своего депутатского призыва", - сказал он на встрече с депутатами в Кремле."Руководство Думы, все парламентские комитеты и комиссии действовали согласованно и конструктивно, выстроили эффективную работу с правительством, с администрацией президента, с коллегами в Совете Федерации, с регионами. Были всегда нацелены на общий результат, на поиск оптимальных решений по каждому вопросу, который выносился на рассмотрение парламента", - добавил Путин.
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"Вы работали на высоком уровне" – Путин поблагодарил депутатов Госдумы
ПУТИН ПОБЛАГОДАРИЛ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ 7 СОЗЫВА ЗА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАБОТУ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ.
2021-06-21T13:34
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россия, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, политика
Путин поблагодарил депутатов Госдумы VII созыва за работу
13:34 21.06.2021 (обновлено: 15:14 21.06.2021)
Путин поблагодарил депутатов Госдумы VII созыва за ответственность и работу на высоком уровне