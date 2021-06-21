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Путин поблагодарил депутатов Госдумы VII созыва за работу

Путин поблагодарил депутатов Госдумы VII созыва за работу - РИА Новости, 21.06.2021

Путин поблагодарил депутатов Госдумы VII созыва за работу

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил депутатов Госдумы 7 созыва за ответственность и работу на высоком уровне, отметив, что Дума выстроила конструктивную... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:34

2021-06-21T13:34

2021-06-21T15:14

россия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил депутатов Госдумы 7 созыва за ответственность и работу на высоком уровне, отметив, что Дума выстроила конструктивную работу с правительством, администрацией президента, и работа была нацелена на результат."Прежде всего, хочу поблагодарить вас, все фракции российского парламента, за профессионализм, ответственность. Вы работали на таком высоком уровне практически все пять лет своего депутатского призыва", - сказал он на встрече с депутатами в Кремле."Руководство Думы, все парламентские комитеты и комиссии действовали согласованно и конструктивно, выстроили эффективную работу с правительством, с администрацией президента, с коллегами в Совете Федерации, с регионами. Были всегда нацелены на общий результат, на поиск оптимальных решений по каждому вопросу, который выносился на рассмотрение парламента", - добавил Путин.

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"Вы работали на высоком уровне" – Путин поблагодарил депутатов Госдумы ПУТИН ПОБЛАГОДАРИЛ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ 7 СОЗЫВА ЗА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАБОТУ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ. 2021-06-21T13:34 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, политика