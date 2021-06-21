https://ria.ru/20210621/putin-1737868809.html

Путин поручил проверить состояние железнодорожных путей

Путин поручил проверить состояние железнодорожных путей - РИА Новости, 21.06.2021

Путин поручил проверить состояние железнодорожных путей

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с РЖД провести инвентаризацию технического состояния железнодорожных путей общего... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T11:32

2021-06-21T11:32

2021-06-21T11:37

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михаил мишустин

ржд

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с РЖД провести инвентаризацию технического состояния железнодорожных путей общего пользования, сообщается на сайте главы государства."Правительству Российской Федерации совместно с ОАО "РЖД" обеспечить проведение инвентаризации технического состояния железнодорожных путей общего пользования на предмет наличия лимитирующих ограничений пропускной способности, а также просроченных сроков всеми видами ремонта", - говорится в перечне поручений Путина по вопросам развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.Уточняется также, что затем по результатам проведения этих мероприятий поручено утвердить программу поэтапного вывода к 2030 году путевого комплекса на нормативный уровень. Вместе с тем, необходимо проработать вопрос "устойчивого финансирования" этой программы, в том числе за счет средств инфраструктурной составляющей тарифа на грузовые перевозки железнодорожным транспортом. Также нужно обеспечить контроль за достижением установленных в ней ежегодных целевых показателей.Ответственными за исполнение поручений назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава РЖД Олег Белозёров. Срок исполнения поручений обозначен 30 мая 2022 года, далее - ежегодно.

https://ria.ru/20210621/putin-1737866378.html

https://ria.ru/20210406/turizm-1727033834.html

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россия, олег белозеров, михаил мишустин, ржд, владимир путин, экономика