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Путин поручил проверить состояние железнодорожных путей
Путин поручил проверить состояние железнодорожных путей - РИА Новости, 21.06.2021
Путин поручил проверить состояние железнодорожных путей
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с РЖД провести инвентаризацию технического состояния железнодорожных путей общего... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:32
2021-06-21T11:37
россия
олег белозеров
михаил мишустин
ржд
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с РЖД провести инвентаризацию технического состояния железнодорожных путей общего пользования, сообщается на сайте главы государства."Правительству Российской Федерации совместно с ОАО "РЖД" обеспечить проведение инвентаризации технического состояния железнодорожных путей общего пользования на предмет наличия лимитирующих ограничений пропускной способности, а также просроченных сроков всеми видами ремонта", - говорится в перечне поручений Путина по вопросам развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.Уточняется также, что затем по результатам проведения этих мероприятий поручено утвердить программу поэтапного вывода к 2030 году путевого комплекса на нормативный уровень. Вместе с тем, необходимо проработать вопрос "устойчивого финансирования" этой программы, в том числе за счет средств инфраструктурной составляющей тарифа на грузовые перевозки железнодорожным транспортом. Также нужно обеспечить контроль за достижением установленных в ней ежегодных целевых показателей.Ответственными за исполнение поручений назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава РЖД Олег Белозёров. Срок исполнения поручений обозначен 30 мая 2022 года, далее - ежегодно.
https://ria.ru/20210621/putin-1737866378.html
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россия, олег белозеров, михаил мишустин, ржд, владимир путин, экономика
Путин поручил проверить состояние железнодорожных путей
11:32 21.06.2021 (обновлено: 11:37 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы государственного управления
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы государственного управления - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин поручил правительству и РЖД провести инвентаризацию состояния железнодорожных путей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с РЖД провести инвентаризацию технического состояния железнодорожных путей общего пользования, сообщается на сайте главы государства.
"Правительству Российской Федерации совместно с ОАО "РЖД" обеспечить проведение инвентаризации технического состояния железнодорожных путей общего пользования на предмет наличия лимитирующих ограничений пропускной способности, а также просроченных сроков всеми видами ремонта", - говорится в перечне поручений Путина по вопросам развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
11:26
Путин утвердил ряд поручений по развитию БАМа и Транссиба
Уточняется также, что затем по результатам проведения этих мероприятий поручено утвердить программу поэтапного вывода к 2030 году путевого комплекса на нормативный уровень. Вместе с тем, необходимо проработать вопрос "устойчивого финансирования" этой программы, в том числе за счет средств инфраструктурной составляющей тарифа на грузовые перевозки железнодорожным транспортом. Также нужно обеспечить контроль за достижением установленных в ней ежегодных целевых показателей.
Ответственными за исполнение поручений назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава РЖД Олег Белозёров. Срок исполнения поручений обозначен 30 мая 2022 года, далее - ежегодно.
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6 апреля, 14:55Туризм
Глава РЖД рассказал Путину об активном развитии железнодорожного туризма
 
РоссияОлег БелозеровМихаил МишустинРЖДВладимир ПутинЭкономика
 
 
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