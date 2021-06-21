Путин поручил проверить состояние железнодорожных путей
11:32 21.06.2021 (обновлено: 11:37 21.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы государственного управления
Путин поручил правительству и РЖД провести инвентаризацию состояния железнодорожных путей
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с РЖД провести инвентаризацию технического состояния железнодорожных путей общего пользования, сообщается на сайте главы государства.
"Правительству Российской Федерации совместно с ОАО "РЖД" обеспечить проведение инвентаризации технического состояния железнодорожных путей общего пользования на предмет наличия лимитирующих ограничений пропускной способности, а также просроченных сроков всеми видами ремонта", - говорится в перечне поручений Путина по вопросам развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
Уточняется также, что затем по результатам проведения этих мероприятий поручено утвердить программу поэтапного вывода к 2030 году путевого комплекса на нормативный уровень. Вместе с тем, необходимо проработать вопрос "устойчивого финансирования" этой программы, в том числе за счет средств инфраструктурной составляющей тарифа на грузовые перевозки железнодорожным транспортом. Также нужно обеспечить контроль за достижением установленных в ней ежегодных целевых показателей.
Ответственными за исполнение поручений назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава РЖД Олег Белозёров. Срок исполнения поручений обозначен 30 мая 2022 года, далее - ежегодно.