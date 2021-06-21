Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/prud-1737896225.html
В пруду в Новой Москве нашли тело подростка
В пруду в Новой Москве нашли тело подростка - РИА Новости, 21.06.2021
В пруду в Новой Москве нашли тело подростка
Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тела 14-летнего подростка в пруду в новой Москве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:38
2021-06-21T13:58
новая москва
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тела 14-летнего подростка в пруду в новой Москве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По предварительной информации, 20 июня 14-летний подросток вместе с друзьями находился на пруду в поселении Новофедоровское деревни Рассудово. Со слов друзей мальчика, он один ушел в магазин, однако тело несовершеннолетнего было найдено в воде, мальчик утонул", - говорится в сообщении.Проверку по факту происшествия проводят сотрудники прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов. Они должны дать оценку соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и об обеспечении безопасности на водных объектах.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20210621/telo-1737887107.html
новая москва
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая москва, москва, происшествия
В пруду в Новой Москве нашли тело подростка
13:38 21.06.2021 (обновлено: 13:58 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

В пруду в Новой Москве нашли тело подростка, прокуратура начала проверку

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тела 14-летнего подростка в пруду в новой Москве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По предварительной информации, 20 июня 14-летний подросток вместе с друзьями находился на пруду в поселении Новофедоровское деревни Рассудово. Со слов друзей мальчика, он один ушел в магазин, однако тело несовершеннолетнего было найдено в воде, мальчик утонул", - говорится в сообщении.
Проверку по факту происшествия проводят сотрудники прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов. Они должны дать оценку соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и об обеспечении безопасности на водных объектах.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
12:49
В Москве в реке нашли тело недоношенного ребенка
 
Новая МоскваМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14США ввели санкции против 16 граждан Белоруссии
17:12В ЛДПР опровергли сообщения о переходе Жириновского в Совфед
17:11На Москву надвигается "атмосферный монстр", предупредили синоптики
17:07ЕС ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии
17:03В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место
17:01Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам
16:58В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у прохожих
16:58Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
Лента новостейМолния