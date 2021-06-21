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В пруду в Новой Москве нашли тело подростка
В пруду в Новой Москве нашли тело подростка - РИА Новости, 21.06.2021
В пруду в Новой Москве нашли тело подростка
Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тела 14-летнего подростка в пруду в новой Москве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:38
2021-06-21T13:38
2021-06-21T13:58
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тела 14-летнего подростка в пруду в новой Москве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По предварительной информации, 20 июня 14-летний подросток вместе с друзьями находился на пруду в поселении Новофедоровское деревни Рассудово. Со слов друзей мальчика, он один ушел в магазин, однако тело несовершеннолетнего было найдено в воде, мальчик утонул", - говорится в сообщении.Проверку по факту происшествия проводят сотрудники прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов. Они должны дать оценку соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и об обеспечении безопасности на водных объектах.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20210621/telo-1737887107.html
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новая москва, москва, происшествия
В пруду в Новой Москве нашли тело подростка
13:38 21.06.2021 (обновлено: 13:58 21.06.2021)
В пруду в Новой Москве нашли тело подростка, прокуратура начала проверку