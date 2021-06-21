https://ria.ru/20210621/prud-1737896225.html

В пруду в Новой Москве нашли тело подростка

В пруду в Новой Москве нашли тело подростка - РИА Новости, 21.06.2021

В пруду в Новой Москве нашли тело подростка

Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тела 14-летнего подростка в пруду в новой Москве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:38

2021-06-21T13:38

2021-06-21T13:58

новая москва

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тела 14-летнего подростка в пруду в новой Москве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По предварительной информации, 20 июня 14-летний подросток вместе с друзьями находился на пруду в поселении Новофедоровское деревни Рассудово. Со слов друзей мальчика, он один ушел в магазин, однако тело несовершеннолетнего было найдено в воде, мальчик утонул", - говорится в сообщении.Проверку по факту происшествия проводят сотрудники прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов. Они должны дать оценку соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и об обеспечении безопасности на водных объектах.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210621/telo-1737887107.html

новая москва

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2021

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новая москва, москва, происшествия