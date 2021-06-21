https://ria.ru/20210621/prigovor-1737932861.html

В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком

В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком - РИА Новости, 21.06.2021

В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком

Архангельский областной суд ужесточил наказание с 3 лет колонии-поселения до 8,5 лет колонии строгого режима для 49-летнего жителя Котласского района, который в РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T16:36

2021-06-21T16:36

2021-06-21T16:36

россия

архангельский областной суд

архангельская область

котласский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg

МУРМАНСК, 21 июн – РИА Новости. Архангельский областной суд ужесточил наказание с 3 лет колонии-поселения до 8,5 лет колонии строгого режима для 49-летнего жителя Котласского района, который в состоянии алкогольного опьянения поливал двухлетнего ребенка знакомой кипятком, чтобы успокоить, говорится в сообщении суда.Резонансная история произошла в ночь на 16 июля прошлого года. Женщина с двухлетней девочкой пришла в гости к своим знакомым, предварительно купив на детское пособие алкоголь. Выпив, мать девочки ушла, а ребенка оставила в квартире знакомых. По их показаниям, девочка не могла уснуть, плакала и звала мать. Пьяный мужчина решил по-своему "успокоить" ребенка."Взяв чайник, который незадолго до этого вскипел, принялся поливать кипятком сожительницу и малышку. Пока женщина пыталась успокоить девочку, еще раз вскипятил чайник и принялся снова поливать своих жертв", - говорится в сообщении.У ребенка были диагностированы ожоговые раны 15% тела, признаки ожогового шока. Спустя сутки в реанимации девочку перевели в травматологическое отделение. Полученные ребенком травмы эксперты оценили как вред здоровью средней тяжести. Развитие необратимых последствий предотвратила вовремя оказанная медицинская помощь. В суде сообщили, что злоумышленник был лишен родительских прав в отношении собственного ребенка и злоупотреблял спиртным. Семья же потерпевшей девочки на каком-либо учете как неблагополучная, нуждающаяся в помощи не состояла."По версии обвинения, преступник должен был быть осужден за покушение на убийство двух лиц, покушение на убийство ребенка, совершенное с особой жестокостью. Подсудимый настаивал на том, что никому серьезного вреда не причинил, а убивать и вовсе никого не хотел", - отметили в суде.Суд первой инстанции действия подсудимого переквалифицировал, признав его виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное в отношении малолетнего, с собой жестокостью. Назначенное наказание – 3 года лишения свободы в колонии-поселении."Прокурор обжаловал приговор, посчитав неверной квалификацию содеянного и чрезмерно мягким назначенное наказание. Областной суд отменил приговор суда первой инстанции и квалифицировал действия преступника в отношении ребенка как покушение на умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное в отношении малолетнего, с особой жестокостью", - пояснили в суде, добавив, что наказание ужесточено до 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20210527/arest-1734398523.html

https://ria.ru/20210513/kirov-1732162649.html

россия

архангельская область

котласский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, архангельский областной суд, архангельская область, котласский район, происшествия