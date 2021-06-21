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В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком - РИА Новости, 21.06.2021
В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
Архангельский областной суд ужесточил наказание с 3 лет колонии-поселения до 8,5 лет колонии строгого режима для 49-летнего жителя Котласского района, который в РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:36
2021-06-21T16:36
россия
архангельский областной суд
архангельская область
котласский район
происшествия
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МУРМАНСК, 21 июн – РИА Новости. Архангельский областной суд ужесточил наказание с 3 лет колонии-поселения до 8,5 лет колонии строгого режима для 49-летнего жителя Котласского района, который в состоянии алкогольного опьянения поливал двухлетнего ребенка знакомой кипятком, чтобы успокоить, говорится в сообщении суда.Резонансная история произошла в ночь на 16 июля прошлого года. Женщина с двухлетней девочкой пришла в гости к своим знакомым, предварительно купив на детское пособие алкоголь. Выпив, мать девочки ушла, а ребенка оставила в квартире знакомых. По их показаниям, девочка не могла уснуть, плакала и звала мать. Пьяный мужчина решил по-своему "успокоить" ребенка."Взяв чайник, который незадолго до этого вскипел, принялся поливать кипятком сожительницу и малышку. Пока женщина пыталась успокоить девочку, еще раз вскипятил чайник и принялся снова поливать своих жертв", - говорится в сообщении.У ребенка были диагностированы ожоговые раны 15% тела, признаки ожогового шока. Спустя сутки в реанимации девочку перевели в травматологическое отделение. Полученные ребенком травмы эксперты оценили как вред здоровью средней тяжести. Развитие необратимых последствий предотвратила вовремя оказанная медицинская помощь. В суде сообщили, что злоумышленник был лишен родительских прав в отношении собственного ребенка и злоупотреблял спиртным. Семья же потерпевшей девочки на каком-либо учете как неблагополучная, нуждающаяся в помощи не состояла."По версии обвинения, преступник должен был быть осужден за покушение на убийство двух лиц, покушение на убийство ребенка, совершенное с особой жестокостью. Подсудимый настаивал на том, что никому серьезного вреда не причинил, а убивать и вовсе никого не хотел", - отметили в суде.Суд первой инстанции действия подсудимого переквалифицировал, признав его виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное в отношении малолетнего, с собой жестокостью. Назначенное наказание – 3 года лишения свободы в колонии-поселении."Прокурор обжаловал приговор, посчитав неверной квалификацию содеянного и чрезмерно мягким назначенное наказание. Областной суд отменил приговор суда первой инстанции и квалифицировал действия преступника в отношении ребенка как покушение на умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное в отношении малолетнего, с особой жестокостью", - пояснили в суде, добавив, что наказание ужесточено до 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
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россия, архангельский областной суд, архангельская область, котласский район, происшествия
В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36 21.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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В Архангельске ужесточили наказание мужчине, который "успокаивал" ребенка, поливая его кипятком

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МУРМАНСК, 21 июн – РИА Новости. Архангельский областной суд ужесточил наказание с 3 лет колонии-поселения до 8,5 лет колонии строгого режима для 49-летнего жителя Котласского района, который в состоянии алкогольного опьянения поливал двухлетнего ребенка знакомой кипятком, чтобы успокоить, говорится в сообщении суда.
Резонансная история произошла в ночь на 16 июля прошлого года. Женщина с двухлетней девочкой пришла в гости к своим знакомым, предварительно купив на детское пособие алкоголь. Выпив, мать девочки ушла, а ребенка оставила в квартире знакомых. По их показаниям, девочка не могла уснуть, плакала и звала мать. Пьяный мужчина решил по-своему "успокоить" ребенка.
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"Взяв чайник, который незадолго до этого вскипел, принялся поливать кипятком сожительницу и малышку. Пока женщина пыталась успокоить девочку, еще раз вскипятил чайник и принялся снова поливать своих жертв", - говорится в сообщении.
У ребенка были диагностированы ожоговые раны 15% тела, признаки ожогового шока. Спустя сутки в реанимации девочку перевели в травматологическое отделение. Полученные ребенком травмы эксперты оценили как вред здоровью средней тяжести. Развитие необратимых последствий предотвратила вовремя оказанная медицинская помощь. В суде сообщили, что злоумышленник был лишен родительских прав в отношении собственного ребенка и злоупотреблял спиртным. Семья же потерпевшей девочки на каком-либо учете как неблагополучная, нуждающаяся в помощи не состояла.
"По версии обвинения, преступник должен был быть осужден за покушение на убийство двух лиц, покушение на убийство ребенка, совершенное с особой жестокостью. Подсудимый настаивал на том, что никому серьезного вреда не причинил, а убивать и вовсе никого не хотел", - отметили в суде.
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Суд первой инстанции действия подсудимого переквалифицировал, признав его виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное в отношении малолетнего, с собой жестокостью. Назначенное наказание – 3 года лишения свободы в колонии-поселении.
"Прокурор обжаловал приговор, посчитав неверной квалификацию содеянного и чрезмерно мягким назначенное наказание. Областной суд отменил приговор суда первой инстанции и квалифицировал действия преступника в отношении ребенка как покушение на умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное в отношении малолетнего, с особой жестокостью", - пояснили в суде, добавив, что наказание ужесточено до 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
 
РоссияАрхангельский областной судАрхангельская областьКотласский районПроисшествия
 
 
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