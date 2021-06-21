https://ria.ru/20210621/priamure-1737914516.html

В Приамурье завод по сжижению газа планируют начать строить в 2022 году

В Приамурье завод по сжижению газа планируют начать строить в 2022 году - РИА Новости, 21.06.2021

В Приамурье завод по сжижению газа планируют начать строить в 2022 году

Приступить к строительству завода по сжижению природного газа (СПГ) планируют в Приамурье в 2022 году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:00

2021-06-21T15:00

2021-06-21T15:00

василий орлов (губернатор)

амурская область

приморский край

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Приступить к строительству завода по сжижению природного газа (СПГ) планируют в Приамурье в 2022 году, сообщает правительство региона.Губернатор Василий Орлов провел расширенное совещание по строительству комплекса по сжижению природного газа и развитию автономной газификации в регионе на его основе.Со ссылкой на гендиректора ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш уточняется, что компания будет обеспечивать вывоз фракций – пропана, бутана и гелия с Амурского газоперерабатывающего завода. "Газпром гелий сервис" - уполномоченная компания по реализации инвестиционного проекта "Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров", которые будут поступать с Амурского ГПЗ и направляться на экспорт через порты Приморского края."Приступить к строительно-монтажным работам завода по сжижению природного газа планируется в 2022 году. В целом потребуется два года на его строительство. Мощность завода - 1500 кг в час", - сообщает правительство Амурской области.Орлов отметил, что проект очень важен для региона."Фактически он открывает новые для Амурской области рынки автономной СПГ-газификации и газомоторного топлива. Это позволит в перспективе обеспечить газом территории, где не всегда можно проложить трубы. Кроме того, СПГ – это самый экологичный вид топлива по сравнению с традиционными", - приводятся в сообщении слова губернатора.Также на совещании обсудили возможность автономной газификации котельных Белогорска (второго по величине города Амурской области) на основе сжиженного природного газа, город может стать пилотным для внедрения этой технологии.

https://ria.ru/20210609/eksport-1736244914.html

https://ria.ru/20210618/zolotodobytchiki-1737539377.html

https://ria.ru/20210621/priamure-1737887598.html

амурская область

приморский край

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василий орлов (губернатор), амурская область, приморский край, экономика