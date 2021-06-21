https://ria.ru/20210621/priamure-1737887598.html

В МЧС сообщили, когда наступит гребень паводка в Приамурье

В МЧС сообщили, когда наступит гребень паводка в Приамурье - РИА Новости, 21.06.2021

В МЧС сообщили, когда наступит гребень паводка в Приамурье

Гребень паводка у областного центра Амурской области Благовещенска ожидается 24-27 июня, уровень воды в реках Амур и Зея может превысить отметку опасного... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:52

2021-06-21T12:52

2021-06-21T13:28

россия

василий орлов (губернатор)

амур (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

амурская область

зея (город)

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Гребень паводка у областного центра Амурской области Благовещенска ожидается 24-27 июня, уровень воды в реках Амур и Зея может превысить отметку опасного явления, такой прогноз публикует ГУ МЧС России по региону."Гребень паводка с максимальными подъемами на 3-4 метра (реки Амур) у города Благовещенск ожидаем в период 24-27 июня 2021, вероятно достижение отметки выше опасного явления до отметок 900-1000 (опасное явление – 800 сантиметров)", - говорится в прогнозе, опубликованном ГУ МЧС России по Амурской области.Уточняется, что проведены берегоукрепительные работы в районе сел Владимировка, Усть-Ивановка до уровня 700-730 сантиметров.Начальник ГУ МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов рассказал на пресс-конференции в понедельник, что набережная реки Амур в Благовещенске может выдержать уровень в 9 метров."Наша набережная может выдержать девять метров. Сегодня 542 сантиметра уровень при отметке "опасное явление" в 800 сантиметров. Также в Благовещенске есть водоналивные дамбы, которые можно будет развернуть", - рассказал он.Смирнов уточнил, что сейчас гребень паводка в Приамурье прошел Сковородинский район, прогноз будет уточняться каждый день.Губернатор Амурской области Василий Орлов в воскресенье сообщил в Telegram-канале, что из-за подъема реки Амур объявлен режим повышенной готовности. Режим ЧС регионального значения из-за дождевого паводка и разрушения дорог введен 27 мая.

https://ria.ru/20210621/navodnenie-1737883002.html

https://ria.ru/20210620/ezhik-1737817716.html

россия

амур (река)

амурская область

зея (город)

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Паводок на реке Амур: под мостом не помещаются суда В Приамурье из-за подъема реки Амур введен режим повышенной готовности, из-за высокого уровня воды на Зее (приток Амура) не поместилась под мостом баржа, у Благовещенска гребень паводка ожидается 24-27 июня. 2021-06-21T12:52 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, василий орлов (губернатор), амур (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, зея (город), происшествия