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В МЧС сообщили, когда наступит гребень паводка в Приамурье
В МЧС сообщили, когда наступит гребень паводка в Приамурье - РИА Новости, 21.06.2021
В МЧС сообщили, когда наступит гребень паводка в Приамурье
Гребень паводка у областного центра Амурской области Благовещенска ожидается 24-27 июня, уровень воды в реках Амур и Зея может превысить отметку опасного... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:52
2021-06-21T13:28
россия
василий орлов (губернатор)
амур (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
зея (город)
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Гребень паводка у областного центра Амурской области Благовещенска ожидается 24-27 июня, уровень воды в реках Амур и Зея может превысить отметку опасного явления, такой прогноз публикует ГУ МЧС России по региону."Гребень паводка с максимальными подъемами на 3-4 метра (реки Амур) у города Благовещенск ожидаем в период 24-27 июня 2021, вероятно достижение отметки выше опасного явления до отметок 900-1000 (опасное явление – 800 сантиметров)", - говорится в прогнозе, опубликованном ГУ МЧС России по Амурской области.Уточняется, что проведены берегоукрепительные работы в районе сел Владимировка, Усть-Ивановка до уровня 700-730 сантиметров.Начальник ГУ МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов рассказал на пресс-конференции в понедельник, что набережная реки Амур в Благовещенске может выдержать уровень в 9 метров."Наша набережная может выдержать девять метров. Сегодня 542 сантиметра уровень при отметке "опасное явление" в 800 сантиметров. Также в Благовещенске есть водоналивные дамбы, которые можно будет развернуть", - рассказал он.Смирнов уточнил, что сейчас гребень паводка в Приамурье прошел Сковородинский район, прогноз будет уточняться каждый день.Губернатор Амурской области Василий Орлов в воскресенье сообщил в Telegram-канале, что из-за подъема реки Амур объявлен режим повышенной готовности. Режим ЧС регионального значения из-за дождевого паводка и разрушения дорог введен 27 мая.
https://ria.ru/20210621/navodnenie-1737883002.html
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россия
амур (река)
амурская область
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Паводок на реке Амур: под мостом не помещаются суда
В Приамурье из-за подъема реки Амур введен режим повышенной готовности, из-за высокого уровня воды на Зее (приток Амура) не поместилась под мостом баржа, у Благовещенска гребень паводка ожидается 24-27 июня.
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россия, василий орлов (губернатор), амур (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, зея (город), происшествия
В МЧС сообщили, когда наступит гребень паводка в Приамурье
12:52 21.06.2021 (обновлено: 13:28 21.06.2021)
 

В МЧС сообщили, что гребень паводка у Благовещенска ожидается 24-27 июня

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Гребень паводка у областного центра Амурской области Благовещенска ожидается 24-27 июня, уровень воды в реках Амур и Зея может превысить отметку опасного явления, такой прогноз публикует ГУ МЧС России по региону.
"Гребень паводка с максимальными подъемами на 3-4 метра (реки Амур) у города Благовещенск ожидаем в период 24-27 июня 2021, вероятно достижение отметки выше опасного явления до отметок 900-1000 (опасное явление – 800 сантиметров)", - говорится в прогнозе, опубликованном ГУ МЧС России по Амурской области.
Уточняется, что проведены берегоукрепительные работы в районе сел Владимировка, Усть-Ивановка до уровня 700-730 сантиметров.
Начальник ГУ МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов рассказал на пресс-конференции в понедельник, что набережная реки Амур в Благовещенске может выдержать уровень в 9 метров.
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"Наша набережная может выдержать девять метров. Сегодня 542 сантиметра уровень при отметке "опасное явление" в 800 сантиметров. Также в Благовещенске есть водоналивные дамбы, которые можно будет развернуть", - рассказал он.
Смирнов уточнил, что сейчас гребень паводка в Приамурье прошел Сковородинский район, прогноз будет уточняться каждый день.
Губернатор Амурской области Василий Орлов в воскресенье сообщил в Telegram-канале, что из-за подъема реки Амур объявлен режим повышенной готовности. Режим ЧС регионального значения из-за дождевого паводка и разрушения дорог введен 27 мая.
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РоссияВасилий Орлов (губернатор)Амур (река)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская областьЗея (город)Происшествия
 
 
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