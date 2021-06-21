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Главархив выпустил второй том книги о зверствах нацистов в Подмосковье
Главархив выпустил второй том книги о зверствах нацистов в Подмосковье - РИА Новости, 21.06.2021
Главархив выпустил второй том книги о зверствах нацистов в Подмосковье
Главархив Москвы публикует книгу о зверствах немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории Подмосковья - "Без срока давности", книга... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:27
2021-06-21T12:27
главархив
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главархив Москвы публикует книгу о зверствах немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории Подмосковья - "Без срока давности", книга доступна в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории", сообщили РИА Новости в пресс-службе Главархива.Двадцать второго июня 2021 года исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Это вторая книга Главархива Москвы в рамках многотомного федерального проекта "Без срока давности". Первый том под таким же названием был подготовлен в 2020 году. Обе книги основаны на документах Главархива Москвы и УФСБ России по Москве и Московской области."Сейчас, когда периодически предпринимаются попытки уменьшить роль Советского Союза в Победе, очень важно помнить о том, какой огромной ценой она досталась. Как раз с этой целью в прошлом году и был создан федеральный проект "Без срока давности", в рамках которого Главархив Москвы совместно с УФСБ России по Москве и Московской области выпустил уже два регионального тома о преступлениях фашистов против наших сограждан", - рассказал начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко, чьи слова приводятся в сообщении.Все эти материалы сборника свидетельствуют о положении во временно оккупированных районах Подмосковья, о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в отношении мирных граждан. Также в книге описана работа партизанского движения, представлены фотоматериалы, собранные в ходе следствия над коллаборационистами. Впервые в издании публикуются уникальные свидетельства – рассказы школьников Солнечногорского района Московской области, очевидцев оккупации.В книге представлен ряд фотографий, многие из которых публикуются впервые. На фотоснимках – разрушенные и полностью уничтоженные подмосковные деревни, будни и редкие минуты отдыха бойцов партизанских отрядов. На одной из фотографий – работницы московского завода "Красный богатырь" с усыновленными детьми, потерявшими родителей во время немецко-фашистской оккупации Подмосковья.Многие страницы книги посвящены героической борьбе жителей Подмосковья и партизан с немецко-фашистскими захватчиками, а также оценке нанесенного ущерба и оказанию помощи населению сразу после освобождения от оккупации.
https://ria.ru/20210606/rossiya-1735872648.html
https://ria.ru/20210526/voronezh-1734289423.html
москва
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главархив, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), москва, московская область (подмосковье), общество
Главархив выпустил второй том книги о зверствах нацистов в Подмосковье
12:27 21.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСофийская набережная в Москве
Софийская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Главархив Москвы выпустил второй том книги о преступлениях нацистов в Подмосковье

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главархив Москвы публикует книгу о зверствах немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории Подмосковья - "Без срока давности", книга доступна в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории", сообщили РИА Новости в пресс-службе Главархива.
Двадцать второго июня 2021 года исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Это вторая книга Главархива Москвы в рамках многотомного федерального проекта "Без срока давности". Первый том под таким же названием был подготовлен в 2020 году. Обе книги основаны на документах Главархива Москвы и УФСБ России по Москве и Московской области.
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"Сейчас, когда периодически предпринимаются попытки уменьшить роль Советского Союза в Победе, очень важно помнить о том, какой огромной ценой она досталась. Как раз с этой целью в прошлом году и был создан федеральный проект "Без срока давности", в рамках которого Главархив Москвы совместно с УФСБ России по Москве и Московской области выпустил уже два регионального тома о преступлениях фашистов против наших сограждан", - рассказал начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко, чьи слова приводятся в сообщении.
Все эти материалы сборника свидетельствуют о положении во временно оккупированных районах Подмосковья, о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в отношении мирных граждан. Также в книге описана работа партизанского движения, представлены фотоматериалы, собранные в ходе следствия над коллаборационистами. Впервые в издании публикуются уникальные свидетельства – рассказы школьников Солнечногорского района Московской области, очевидцев оккупации.
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В книге представлен ряд фотографий, многие из которых публикуются впервые. На фотоснимках – разрушенные и полностью уничтоженные подмосковные деревни, будни и редкие минуты отдыха бойцов партизанских отрядов. На одной из фотографий – работницы московского завода "Красный богатырь" с усыновленными детьми, потерявшими родителей во время немецко-фашистской оккупации Подмосковья.
Многие страницы книги посвящены героической борьбе жителей Подмосковья и партизан с немецко-фашистскими захватчиками, а также оценке нанесенного ущерба и оказанию помощи населению сразу после освобождения от оккупации.
 
ГлавархивБез срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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