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Дмитрий Песков: Россия выстроит свой киберсуверенитет
Дмитрий Песков: Россия выстроит свой киберсуверенитет - РИА Новости, 21.06.2021
Дмитрий Песков: Россия выстроит свой киберсуверенитет
Тема обеспечения кибербезопасности в мире стала такой острой, что вошла в повестку саммита РФ-США в Женеве. Россия, которая является постоянным объектом атак,... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T10:00
2021-06-21T10:13
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
кибератаки
кибербезопасность
москва
интервью
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Тема обеспечения кибербезопасности в мире стала такой острой, что вошла в повестку саммита РФ-США в Женеве. Россия, которая является постоянным объектом атак, всерьез работает над созданием национальной защиты, говорит спецпредставитель президента РФ в сфере цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. В интервью РИА Новости он рассказал, когда беспилотники смогут свободно ездить по улицам городов, какие барьеры стоят на пути развертывания сетей 6G, и зачем нужны квантовые линии связи. Беседовала Диляра Солнцева.– Сейчас в мире обострилась тема кибертерроризма – страны обвиняют друг друга в организации хакерских атак на крупные объекты. Обоснованы ли такие обвинения? Возможно ли построить национальную киберзащиту?– Абсолютно бессмысленно говорить о национальных политиках в области кибертерроризма – их нет. Например, если хакер говорит по-русски, можно ли говорить, что это наша национальная политика? Конечно, нет.Россия сама является постоянным объектом кибератак – именно поэтому мы должны выстроить свой информационный суверенитет, в котором мы контролируем собственные информационные потоки. Мы всерьез начали делать это довольно поздно, буквально несколько лет назад занялись этим. И, конечно, это история не одного года, двух или пяти.Я думаю, что сейчас для нас наиболее актуально – это выращивание собственных технологических стандартов, которые обеспечат кибербезопасность России.А дальше уже можно говорить о договоренностях на международном уровне – как с криптовалютами, ровно та же самая ситуация. Пока нет серьезного доверия – о чем-то всерьез договориться невозможно.Поэтому правильнее укреплять собственную безопасность, а для этого нужны собственные технологические стандарты и технологии.– Есть у нас наработки? – В этой сфере, к счастью, мы находимся в числе первых в мире. Но при этом мы не сможем опираться на те меры защиты, которые сейчас у нас есть в интернете, в следующую волну технологической революции. То есть запустить беспилотники на российские дороги с нынешним уровнем киберзащиты и безопасности невозможно. Например, хакеры взломали сайт – безусловно, это плохо, но не катастрофически. А представьте, что взломают 100 тысяч беспилотников одновременно…Здесь мы ждем прорыва от наших ученых и инженеров, связанных именно с квантовой коммуникацией. Здесь наша страна – тоже один из мировых лидеров, наряду с Китаем, США и некоторыми европейскими странами.В первую очередь, это протяженность линий квантовых коммуникаций. Буквально на днях РЖД запустили первую в стране линию связи по магистральному квантовому защищенному каналу между Москвой и Санкт-Петербургом. Этот отрезок квантовой сети в 700 км на сегодня – самый крупный в Европе.Если технология обкатается, то через пять-семь-десять лет мы придем к тому, чтобы безбоязненно выпускать беспилотные автомобили на улицы городов.Они будут настолько защищены, что физически взломать их будет невозможно – потому что любой взлом приводит к изменению сигнала. Вы можете нарушить эту связь, но не сможете ее взломать.– Кроме РЖД кто-то в России еще этим занимается?– Конечно – Росатом, Газпромбанк, Сбербанк, правительство Санкт-Петербурга обсуждает строительство городской сети. Внутри здания МГУ есть несколько тестовых квантовых линий связи, в Казани несколько лабораторий этим занимаются. То есть в этой сфере мы активно растем.– Когда квантовые линии могут появиться в промышленной эксплуатации?– Это горизонт, я думаю, 10-15 лет. Но позвонить по квантовым линиям из офиса в офис можно уже сейчас.– Согласно прогнозам, прототип сети 6G появится в мире в течение пяти лет. Согласны ли вы с этой точкой зрения?– Я думаю, что действующих сетей 6G через пять лет в мире не будет. Сколтех сделал один из первых в мире модуляторов для сети 6G, это технология, которая делает некоторый "кусок" будущей технологии возможным. Это прорыв, мы будем активно заниматься 6G. Но 6G к 2025 году – это крайне маловероятно. По плану стандарт 6G должен появиться через 10 лет.– Чем 6G будет существенно отличаться от 5G?– Скоростью в первую очередь. Условно говоря, 5G позволяет нам смотреть фильмы в режиме нон-стоп, а 6G нам потребуется для создания систем дополненной реальности. То есть, даже на 6G у нас будет задержка передачи сигнала, а 6G – это так называемая смешанная реальность, своего рода кибер-очки, которые позволят нам одновременно находиться в физическом и виртуальном мире.5G позволяет делать единичные хирургические операции удаленно, но все-таки есть риски. А 6G позволит достигать совершенно другого уровня – например, развертывание беспилотников в воздухе уже потребует другой сети связи.Но пока мы находимся в той стадии технологической зрелости, когда никто не сможет с уверенностью сказать – возможно ли развертывание сети 6G в заданных параметрах. У нас есть вера в науку – как еще год назад все спрашивали, возможно ли через год создать вакцину от COVID – гипотетически да, возможно, но гарантировать невозможно.Также и в истории с 6G есть ряд технологических барьеров. В чем радикальное различие: 5G опираются на сети предыдущего поколения. Сотовые операторы инвестировали гигантские деньги в технологии LTE, вышки и так далее – сети 5G частично можно разворачивать на этой же инфраструктуре, а 6G – нет. То есть придется ставить другое оборудование, вышки.Более того, вся электроника, которая из 4G плавно перешла в 5G, в 6G перейти не сможет. Это уже не кремниевая электроника, а оптоэлектроника. Она работает на других физических принципах.Модулятор, который создали в Центре компетенций НТИ в Сколтехе, как раз демонстрирует возможность работы этой технологии. Но это и означает, что практически все придется пересобрать для 6G. А это очень затратно. Поэтому даже если к 2030 году у нас появится основной технологический стек, экономика 6G будет разворачиваться довольно медленно, потому что потребует кардинально иного объема инвестиций, чем 5G. Это общая история для всего мира.
https://ria.ru/20210617/kiberbezopasnost-1737359780.html
https://ria.ru/20200827/belozerov-1576367521.html
https://ria.ru/20210217/rekord-1597773434.html
https://ria.ru/20210604/6g-1735561043.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, кибератаки, кибербезопасность, москва, интервью, интервью - авторы

Дмитрий Песков: Россия выстроит свой киберсуверенитет

10:00 21.06.2021 (обновлено: 10:13 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков
Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Тема обеспечения кибербезопасности в мире стала такой острой, что вошла в повестку саммита РФ-США в Женеве. Россия, которая является постоянным объектом атак, всерьез работает над созданием национальной защиты, говорит спецпредставитель президента РФ в сфере цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. В интервью РИА Новости он рассказал, когда беспилотники смогут свободно ездить по улицам городов, какие барьеры стоят на пути развертывания сетей 6G, и зачем нужны квантовые линии связи. Беседовала Диляра Солнцева.
– Сейчас в мире обострилась тема кибертерроризма – страны обвиняют друг друга в организации хакерских атак на крупные объекты. Обоснованы ли такие обвинения? Возможно ли построить национальную киберзащиту?
– Абсолютно бессмысленно говорить о национальных политиках в области кибертерроризма – их нет. Например, если хакер говорит по-русски, можно ли говорить, что это наша национальная политика? Конечно, нет.
Россия сама является постоянным объектом кибератак – именно поэтому мы должны выстроить свой информационный суверенитет, в котором мы контролируем собственные информационные потоки. Мы всерьез начали делать это довольно поздно, буквально несколько лет назад занялись этим. И, конечно, это история не одного года, двух или пяти.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 11:13Саммит Путина и Байдена
В Кремле оценили перспективы сотрудничества с США по кибербезопасности
Я думаю, что сейчас для нас наиболее актуально – это выращивание собственных технологических стандартов, которые обеспечат кибербезопасность России.
А дальше уже можно говорить о договоренностях на международном уровне – как с криптовалютами, ровно та же самая ситуация. Пока нет серьезного доверия – о чем-то всерьез договориться невозможно.
Поэтому правильнее укреплять собственную безопасность, а для этого нужны собственные технологические стандарты и технологии.
– Есть у нас наработки?
– В этой сфере, к счастью, мы находимся в числе первых в мире. Но при этом мы не сможем опираться на те меры защиты, которые сейчас у нас есть в интернете, в следующую волну технологической революции. То есть запустить беспилотники на российские дороги с нынешним уровнем киберзащиты и безопасности невозможно. Например, хакеры взломали сайт – безусловно, это плохо, но не катастрофически. А представьте, что взломают 100 тысяч беспилотников одновременно…
Здесь мы ждем прорыва от наших ученых и инженеров, связанных именно с квантовой коммуникацией. Здесь наша страна – тоже один из мировых лидеров, наряду с Китаем, США и некоторыми европейскими странами.
В первую очередь, это протяженность линий квантовых коммуникаций. Буквально на днях РЖД запустили первую в стране линию связи по магистральному квантовому защищенному каналу между Москвой и Санкт-Петербургом. Этот отрезок квантовой сети в 700 км на сегодня – самый крупный в Европе.
Глава РЖД Олег Белозеров - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа 2020, 11:00
Олег Белозеров: Россию ждет ренессанс железных дорог
Если технология обкатается, то через пять-семь-десять лет мы придем к тому, чтобы безбоязненно выпускать беспилотные автомобили на улицы городов.
Они будут настолько защищены, что физически взломать их будет невозможно – потому что любой взлом приводит к изменению сигнала. Вы можете нарушить эту связь, но не сможете ее взломать.
– Кроме РЖД кто-то в России еще этим занимается?
– Конечно – Росатом, Газпромбанк, Сбербанк, правительство Санкт-Петербурга обсуждает строительство городской сети. Внутри здания МГУ есть несколько тестовых квантовых линий связи, в Казани несколько лабораторий этим занимаются. То есть в этой сфере мы активно растем.
– Когда квантовые линии могут появиться в промышленной эксплуатации?
– Это горизонт, я думаю, 10-15 лет. Но позвонить по квантовым линиям из офиса в офис можно уже сейчас.
Название на здании Национального исследовательского технологического университета МИСиС - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 03:34Наука
Ученые из России обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии
– Согласно прогнозам, прототип сети 6G появится в мире в течение пяти лет. Согласны ли вы с этой точкой зрения?
– Я думаю, что действующих сетей 6G через пять лет в мире не будет. Сколтех сделал один из первых в мире модуляторов для сети 6G, это технология, которая делает некоторый "кусок" будущей технологии возможным. Это прорыв, мы будем активно заниматься 6G. Но 6G к 2025 году – это крайне маловероятно. По плану стандарт 6G должен появиться через 10 лет.
– Чем 6G будет существенно отличаться от 5G?
– Скоростью в первую очередь. Условно говоря, 5G позволяет нам смотреть фильмы в режиме нон-стоп, а 6G нам потребуется для создания систем дополненной реальности. То есть, даже на 6G у нас будет задержка передачи сигнала, а 6G – это так называемая смешанная реальность, своего рода кибер-очки, которые позволят нам одновременно находиться в физическом и виртуальном мире.
5G позволяет делать единичные хирургические операции удаленно, но все-таки есть риски. А 6G позволит достигать совершенно другого уровня – например, развертывание беспилотников в воздухе уже потребует другой сети связи.
Но пока мы находимся в той стадии технологической зрелости, когда никто не сможет с уверенностью сказать – возможно ли развертывание сети 6G в заданных параметрах. У нас есть вера в науку – как еще год назад все спрашивали, возможно ли через год создать вакцину от COVID – гипотетически да, возможно, но гарантировать невозможно.
Также и в истории с 6G есть ряд технологических барьеров. В чем радикальное различие: 5G опираются на сети предыдущего поколения. Сотовые операторы инвестировали гигантские деньги в технологии LTE, вышки и так далее – сети 5G частично можно разворачивать на этой же инфраструктуре, а 6G – нет. То есть придется ставить другое оборудование, вышки.
Председатель фонда Сколково Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 10:19Петербургский международный экономический форум
Дворкович рассказал, когда в мире появится прототип сети 6G
Более того, вся электроника, которая из 4G плавно перешла в 5G, в 6G перейти не сможет. Это уже не кремниевая электроника, а оптоэлектроника. Она работает на других физических принципах.
Модулятор, который создали в Центре компетенций НТИ в Сколтехе, как раз демонстрирует возможность работы этой технологии. Но это и означает, что практически все придется пересобрать для 6G. А это очень затратно. Поэтому даже если к 2030 году у нас появится основной технологический стек, экономика 6G будет разворачиваться довольно медленно, потому что потребует кардинально иного объема инвестиций, чем 5G. Это общая история для всего мира.
 
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссиякибератакиКибербезопасностьМоскваИнтервьюИнтервью - Авторы
 
 
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