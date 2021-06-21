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Носков объяснил отсутствие новых песен в репертуаре
Носков объяснил отсутствие новых песен в репертуаре - РИА Новости, 21.06.2021
Носков объяснил отсутствие новых песен в репертуаре
Николай Носков в интервью сайту Teleprogramma.pro объяснил, почему в его репертуаре нет новых композиций. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:17
2021-06-21T12:17
2021-06-21T12:45
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Николай Носков в интервью сайту Teleprogramma.pro объяснил, почему в его репертуаре нет новых композиций. Носков признался, что его жена Марина ездит с ним на все выступления. "Поддержка близкого человека — это как раз то, что помогает мобилизоваться перед концертом и быть в форме", — рассказывает исполнитель.В 2017 году у певца случился инсульт. Прогноз врачей был неутешительным, они считали, что вокалист не сможет говорить. Однако в декабре 2019 он снова вышел на сцену. Николай Носков известен по хитам "Снег", "А на меньшее я не согласен", "Весна", "Я люблю тебя. Это здорово".На днях стало известно, что у Ольги Бузовой появилось новое шоу.
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знаменитости, звезды, николай носков
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Николай Носков в интервью сайту Teleprogramma.pro объяснил
, почему в его репертуаре нет новых композиций.
"Работа над новой песней продолжается, хочется довести звучание до идеального. Релиз мы готовим к следующему концерту", — делится вокалист.
Носков признался, что его жена Марина ездит с ним на все выступления.
"Поддержка близкого человека — это как раз то, что помогает мобилизоваться перед концертом и быть в форме", — рассказывает исполнитель.
В 2017 году у певца случился инсульт. Прогноз врачей был неутешительным, они считали, что вокалист не сможет говорить. Однако в декабре 2019 он снова вышел на сцену.
Николай Носков известен по хитам "Снег", "А на меньшее я не согласен", "Весна", "Я люблю тебя. Это здорово".
На днях стало
известно, что у Ольги Бузовой появилось новое шоу.