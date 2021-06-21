https://ria.ru/20210621/noskov-1737876002.html

Носков объяснил отсутствие новых песен в репертуаре

Носков объяснил отсутствие новых песен в репертуаре - РИА Новости, 21.06.2021

Носков объяснил отсутствие новых песен в репертуаре

Николай Носков в интервью сайту Teleprogramma.pro объяснил, почему в его репертуаре нет новых композиций. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:17

2021-06-21T12:17

2021-06-21T12:45

шоубиз

знаменитости

звезды

николай носков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589836968_0:0:2776:1562_1920x0_80_0_0_36930325500dd1e63ce5c6df0adb315c.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Николай Носков в интервью сайту Teleprogramma.pro объяснил, почему в его репертуаре нет новых композиций. Носков признался, что его жена Марина ездит с ним на все выступления. "Поддержка близкого человека — это как раз то, что помогает мобилизоваться перед концертом и быть в форме", — рассказывает исполнитель.В 2017 году у певца случился инсульт. Прогноз врачей был неутешительным, они считали, что вокалист не сможет говорить. Однако в декабре 2019 он снова вышел на сцену. Николай Носков известен по хитам "Снег", "А на меньшее я не согласен", "Весна", "Я люблю тебя. Это здорово".На днях стало известно, что у Ольги Бузовой появилось новое шоу.

https://ria.ru/20210617/davletyarov-1737472537.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, николай носков