https://ria.ru/20210621/nato-1737977641.html

Эрдоган заявил, что НАТО без Турции грозит развал

Эрдоган заявил, что НАТО без Турции грозит развал - РИА Новости, 21.06.2021

Эрдоган заявил, что НАТО без Турции грозит развал

НАТО без Турции столкнется с трудностями, угрожающими существованию альянса, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T21:15

2021-06-21T21:15

2021-06-21T21:15

рабочая партия курдистана

нато

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 21 июн - РИА Новости. НАТО без Турции столкнется с трудностями, угрожающими существованию альянса, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган."Без Турции НАТО будет сложно не только сохранить свою силу, но и свое существование. Турция полностью выполняет свои обязательства перед альянсом. Она признает важность сохранения НАТО, несмотря на то, что была оставлена в одиночестве в то время, когда ей больше всего нужна поддержка", - заявил Эрдоган в телеобращении, комментируя итоги прошедшего 14 июня в Брюсселе саммита НАТО.По его словам, в региональных кризисах "от Ирака до Сирии, от Палестины до Ливии НАТО не смогла проявить сильную волю, ожидаемую от нее"."Во время переговоров в ходе саммита мы еще раз указали на то, что понимание "плохие террористы – хорошие террористы" неверное", - отметил Эрдоган, добавив, что ожидает "более искреннего и сильного вклада" НАТО в борьбу с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана на южных границах страны.

https://ria.ru/20210601/nato-1735143413.html

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турция

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рабочая партия курдистана, нато, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире