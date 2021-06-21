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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210621/murashko-1737902975.html
Мурашко рассказал, как управлять ситуацией с COVID-19
Мурашко рассказал, как управлять ситуацией с COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021
Мурашко рассказал, как управлять ситуацией с COVID-19
Ситуацией с коронавирусом можно управлять с помощью вакцин, даже несмотря на появление новых штаммов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:09
2021-06-21T14:09
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ситуацией с коронавирусом можно управлять с помощью вакцин, даже несмотря на появление новых штаммов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Ситуация, конечно же, меняется, появляются новые штаммы, но управление ситуацией абсолютно адекватно можно сегодня создавать имеющимся вакцинным ресурсом. Сейчас основная задача, чтобы население поняло, что это сохранение (здоровья), жизнесбережение", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Мурашко рассказал, как управлять ситуацией с COVID-19
14:09 21.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр здравоохранения считает, что управлять ситуацией с COVID-19 можно с помощью вакцинации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ситуацией с коронавирусом можно управлять с помощью вакцин, даже несмотря на появление новых штаммов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Ситуация, конечно же, меняется, появляются новые штаммы, но управление ситуацией абсолютно адекватно можно сегодня создавать имеющимся вакцинным ресурсом. Сейчас основная задача, чтобы население поняло, что это сохранение (здоровья), жизнесбережение", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
 
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