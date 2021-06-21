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На Москву надвигается "атмосферный монстр", предупредили синоптики
На Москву надвигается "атмосферный монстр", предупредили синоптики - РИА Новости, 21.06.2021
На Москву надвигается "атмосферный монстр", предупредили синоптики
Из-за сильного перегрева поверхности атмосферы к выходным в Москве могут сформироваться грозовые облака, способные вызвать стихийные погодные явления, заявил... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:11
2021-06-21T17:50
евгений тишковец
погода
центр "фобос"
москва
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Из-за сильного перегрева поверхности атмосферы к выходным в Москве могут сформироваться грозовые облака, способные вызвать стихийные погодные явления, заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Как отметил синоптик, сейчас нельзя точно спрогнозировать место и время этих явлений — предсказать это с высокой степенью вероятности возможно лишь за сутки."Однако психологически нужно уже сейчас держать это в уме и быть готовым к минимизации рисков", — добавил Тишковец.Накануне в "Фобосе" предупредили москвичей, что на этой неделе столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов. В столице будет стоять африканский зной, осадков не ожидается. Превышение климатической нормы составит 13-15 градусов.В Москве в условиях малооблачной и тихой погоды в понедельник — 31-33 градуса тепла, во вторник — 33-35, а в среду, четверг и пятницу — 34-36. Из-за аномальной жары в регионе будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. В последнюю неделю июня дышать станет немного легче — дневная температура понизится до плюс 24-29 градусов.
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евгений тишковец, погода, центр "фобос", москва
На Москву надвигается "атмосферный монстр", предупредили синоптики
17:11 21.06.2021 (обновлено: 17:50 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка садится в такси во время дождя в Москве
Девушка садится в такси во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Синоптик центра "Фобос" предупредил москвичей об "атмосферном монстре"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Из-за сильного перегрева поверхности атмосферы к выходным в Москве могут сформироваться грозовые облака, способные вызвать стихийные погодные явления, заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит: это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал, и даже местами нельзя исключить ураган", — пояснил он.

Как отметил синоптик, сейчас нельзя точно спрогнозировать место и время этих явлений — предсказать это с высокой степенью вероятности возможно лишь за сутки.
"Однако психологически нужно уже сейчас держать это в уме и быть готовым к минимизации рисков", — добавил Тишковец.
Накануне в "Фобосе" предупредили москвичей, что на этой неделе столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов. В столице будет стоять африканский зной, осадков не ожидается. Превышение климатической нормы составит 13-15 градусов.
В Москве в условиях малооблачной и тихой погоды в понедельник — 31-33 градуса тепла, во вторник — 33-35, а в среду, четверг и пятницу — 34-36. Из-за аномальной жары в регионе будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. В последнюю неделю июня дышать станет немного легче — дневная температура понизится до плюс 24-29 градусов.
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Девушка на велосипеде в Парке искусств Музеон в Москве в жаркую погоду
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Практически каждый день можно ждать новых исторических рекордов жары.

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Практически каждый день можно ждать новых исторических рекордов жары.

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Из-за аномальной жары в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Женщина на одной из улиц в Москве
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Из-за аномальной жары в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.

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Девушка отдыхает на берегу Енисея в жаркий день в окрестностях посёлка Хмельники Красноярского края
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Жарко будет в Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.

Люди отдыхают на яхте на Енисее в жаркий день в окрестностях посёлка Хмельники Красноярского края
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Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.

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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В Петербурге, где побит температурный рекорд 116-летней давности, жара продлится до среды.

Люди купаются в море в жаркую погоду в парке 300-летия Санкт-Петербурга
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В Петербурге, где побит температурный рекорд 116-летней давности, жара продлится до среды.

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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

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Люди на пирсе неподалеку от пляжа в парке 300-летия Санкт-Петербурга
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Воздух в северной столице в понедельник и вторник прогреется до 33-34 градусов по Цельсию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Понижения температуры до 25 градусов можно ждать лишь к пятнице.

Девушка в парке 300-летия Санкт-Петербурга
15 из 15

Понижения температуры до 25 градусов можно ждать лишь к пятнице.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 15

Ясное небо без облаков, солнце насыщено энергией... Погода, которая сейчас установилась в центре Европейской России, больше характерна для пустыни.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 15

В ближайшие дни будет очень жарко, столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 15

"Воздух будет трансформироваться: прогреваться и прогреваться… до четверга включительно," — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Москвичам синоптики пообещали настоящий африканский зной.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
5 из 15

С неба не упадет ни капли дождя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
6 из 15

Июньское солнце продолжит безжалостно палить с безоблачного неба.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
7 из 15

Температура воздуха будет превышать климатическую норму июня на 13—15 градусов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 15

Практически каждый день можно ждать новых исторических рекордов жары.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
9 из 15

Высока вероятность того, что будет установлен абсолютный максимум июня (34,7 градуса), который держится с 1901 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
10 из 15

Из-за аномальной жары в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
11 из 15

Жарко будет в Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
12 из 15

Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
13 из 15

В Петербурге, где побит температурный рекорд 116-летней давности, жара продлится до среды.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
14 из 15

Воздух в северной столице в понедельник и вторник прогреется до 33-34 градусов по Цельсию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
15 из 15

Понижения температуры до 25 градусов можно ждать лишь к пятнице.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
 
Евгений ТишковецПогодаЦентр "Фобос"Москва
 
 
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