https://ria.ru/20210621/monstr-1737938181.html

На Москву надвигается "атмосферный монстр", предупредили синоптики

На Москву надвигается "атмосферный монстр", предупредили синоптики - РИА Новости, 21.06.2021

На Москву надвигается "атмосферный монстр", предупредили синоптики

Из-за сильного перегрева поверхности атмосферы к выходным в Москве могут сформироваться грозовые облака, способные вызвать стихийные погодные явления, заявил... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T17:11

2021-06-21T17:11

2021-06-21T17:50

евгений тишковец

погода

центр "фобос"

москва

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Из-за сильного перегрева поверхности атмосферы к выходным в Москве могут сформироваться грозовые облака, способные вызвать стихийные погодные явления, заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Как отметил синоптик, сейчас нельзя точно спрогнозировать место и время этих явлений — предсказать это с высокой степенью вероятности возможно лишь за сутки."Однако психологически нужно уже сейчас держать это в уме и быть готовым к минимизации рисков", — добавил Тишковец.Накануне в "Фобосе" предупредили москвичей, что на этой неделе столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов. В столице будет стоять африканский зной, осадков не ожидается. Превышение климатической нормы составит 13-15 градусов.В Москве в условиях малооблачной и тихой погоды в понедельник — 31-33 градуса тепла, во вторник — 33-35, а в среду, четверг и пятницу — 34-36. Из-за аномальной жары в регионе будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. В последнюю неделю июня дышать станет немного легче — дневная температура понизится до плюс 24-29 градусов.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, погода, центр "фобос", москва