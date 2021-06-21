https://ria.ru/20210621/meropriyatiya-1737846326.html

Партии проведут мемориальные акции ко Дню памяти и скорби

Партии проведут мемориальные акции ко Дню памяти и скорби - РИА Новости, 21.06.2021

Партии проведут мемориальные акции ко Дню памяти и скорби

Политические партии в День памяти и скорби 22 июня проведут памятные мероприятия, в том числе возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, фотовыставку с... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T09:18

2021-06-21T09:18

2021-06-21T09:18

волонтеры победы

россия

патриот

общероссийский народный фронт

кпрф

единая россия

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Политические партии в День памяти и скорби 22 июня проведут памятные мероприятия, в том числе возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, фотовыставку с портретами и высказываниями ветеранов, субботники на воинских захоронениях.День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В 2021 году исполняется 80 лет со дня начала одной из самых кровопролитных войн в истории.Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" 21 июня проведет телемост в память 80-летия начала Великой Отечественной войны с лидерами зарубежных партий-партнеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.По видеосвязи подключатся лидеры партий-партнеров из Белоруссии, Молдавии, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Грузии, Латвии, Узбекистана и других стран. В программе также акция "Свеча памяти" и возложение цветов.В День памяти и скорби 22 июня участники "Молодежки ОНФ" запланировали субботники на воинских захоронениях и памятниках, а также возложение цветов к Вечному огню и братским могилам в разных регионах. ОНФ также организовал в Парке Горького в Москве выставку с высказываниями и фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в разных регионах страны и за рубежом.Партия "Единая Россия" и всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" в День памяти и скорби проведут акцию "Огненные картины войны", сообщает пресс-служба партии. Акция пройдет в каждом городе-герое, городе воинской славы, а также в других населенных пунктах России и зарубежья. Любой желающий сможет принять участие в создании картин из пламени мемориальных свечей. Кроме того, к акции присоединятся города трудовой доблести, количество которых в этом году увеличилось до 32.Коммунисты и представители левых движений по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны проведут 22 июня церемонию памяти жертв героических сражений с возложением венков и цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду и могиле И.В. Сталина у Кремлевской стены, сообщили в пресс-службе КПРФ. В памятном мероприятии примут участие лидер коммунистов Геннадий Зюганов и представители ЦК КПРФ, а также представители общественных организаций.

https://ria.ru/20210620/putin-1737777892.html

https://ria.ru/20210619/voyna-1737676911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волонтеры победы, россия, патриот, общероссийский народный фронт, кпрф, единая россия, общество