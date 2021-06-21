https://ria.ru/20210621/maski-1737994505.html

В Италии анонсировали отмену ношения масок на открытом воздухе

В Италии анонсировали отмену ношения масок на открытом воздухе - РИА Новости, 21.06.2021

В Италии анонсировали отмену ношения масок на открытом воздухе

В связи с явным улучшением эпидемической ситуации Научно-технический комитет по коронавирусу при правительстве Италии рекомендовал в ближайшее время отменить... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T23:50

2021-06-21T23:50

2021-06-21T23:53

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РИМ, 21 июн - РИА Новости, Сергей Старцев. В связи с явным улучшением эпидемической ситуации Научно-технический комитет по коронавирусу при правительстве Италии рекомендовал в ближайшее время отменить одну из основных ограничительных мер, принятых в связи с пандемией COVID-19, - обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе, сообщил в понедельник вечером новостной телеканал RaiNews24.Согласно этой информации, члены комитета пришли к выводу о возможности отмены этой меры через неделю 28 июня или через две недели 5 июля. Однако министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца уточнил в Twitter, что данное решение вступит в силу 28 июня, когда вся национальная территория будет объявлена так называемой "белой" зоной, где отменены все основные ограничения, введенные из-за пандемии."С 28 июня мы преодолеем обязанность носить маски на открытом воздухе в "белой" зоне, но всегда при соблюдении мер предосторожности, установленных Научно-техническим комитетом", - написал глава минздрава.Комментируя рекомендацию экспертов в эфире RaiNews24, заместитель министра здравоохранения Италии Андреа Коста указал, что она будет своего рода "компенсацией за многочисленные неудобства, которые итальянцы перенесли во время длительного периода локдауна и прочих ограничений". Он указал, что такое решение станет возможным благодаря активно идущей кампании по массовой вакцинации населения.Весной 2020 года, когда Италию захлестнула первая волна коронавируса, вопрос об обязательном ношении медицинских масок вызвал широкую общественную дискуссию. Тогдашний глава национальной службы гражданской обороны Анджело Боррелли заявил, например, что не носит маску, поскольку соблюдает установленную правительством социальную дистанцию. Разноречивую информацию по данному вопросу давали и эксперты Всемирной организации здравоохранения.Тем не менее, власти северной области Ломбардия, которая больше других регионов пострадала на первом этапе пандемии, в начале апреля ввели обязанность носить маски для всех граждан, покидающих свои дома. Вскоре аналогичные меры приняли и власти других областей страны.Однако обязательное повсеместное ношение масок было утверждено Советом министров Италии лишь осенью прошлого года. Седьмого октября эта мера была внесена в правительственный декрет, который продлил чрезвычайную ситуацию в стране в связи с COVID-19. В документе было зафиксировано, что любой гражданин должен всегда иметь при себе маску и обязательно использовать ее не только во всех публичных учреждениях и закрытых общественных помещениях, но и на открытом воздухе. Исключение было сделано только для детей в возрасте до шести лет, пациентов, которые в силу заболевания не могут носить маски, и лиц, занимающихся спортом. За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы в размере от 400 до 1 тысячи евро.В мае в связи с улучшением эпидемической ситуации власти Италии начали постепенно отменять карантинные меры. С понедельника уже более 99% итальянцев живут в так называемой "белой" зоне, где отменены практически все ограничения, за исключением обязанности носить маску, соблюдать социальную дистанцию и не допускать скопления людей.

https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737984003.html

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737985380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, коронавирус covid-19, ломбардия, италия, twitter