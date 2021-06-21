Врач рассказал, какие лекарства необходимо взять с собой в отпуск
Врач рассказал, какие лекарства необходимо взять с собой в отпуск
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. На отдых нужно взять лекарства, которые человек принимает постоянно, а также препараты, которые могут понадобиться в случае обострения хронических заболеваний, обязательно нужно иметь при себе средства от диареи, сорбенты и ферментные средства, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Прежде всего, перед поездкой нужно позаботиться о запасе лекарств, который вы принимаете постоянно, а также о препаратах, которые могут понадобиться в случае обострения хронических заболеваний. Обязательно нужно иметь при себе средства от диареи, а также сорбенты - первая помощь при подозрении на отравление, и ферментные средства - на случай переедания", - рассказал Тяжельников.
По его словам, также могут пригодиться симптоматические препараты, например, от насморка, боли в горле, жаропонижающие. Обезболивающие препараты - на случай, если заболит зуб или случится мигрень. А также антигистаминные средства, даже если человек ранее никогда не страдал аллергией.
"Могут потребоваться также средства при травмах: йод, хлоргексидин для промывания и дезинфекции ран, бинт, бактерицидный пластырь. Средства от загара и солнечных ожогов, а также репелленты от кровососущих насекомых и средства от клещей", - добавил врач.