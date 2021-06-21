https://ria.ru/20210621/lekarstva-1737837140.html

Врач рассказал, какие лекарства необходимо взять с собой в отпуск

Врач рассказал, какие лекарства необходимо взять с собой в отпуск - РИА Новости, 21.06.2021

Врач рассказал, какие лекарства необходимо взять с собой в отпуск

На отдых нужно взять лекарства, которые человек принимает постоянно, а также препараты, которые могут понадобиться в случае обострения хронических заболеваний,... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T06:13

2021-06-21T06:13

2021-06-21T06:13

россия

андрей тяжельников

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. На отдых нужно взять лекарства, которые человек принимает постоянно, а также препараты, которые могут понадобиться в случае обострения хронических заболеваний, обязательно нужно иметь при себе средства от диареи, сорбенты и ферментные средства, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По его словам, также могут пригодиться симптоматические препараты, например, от насморка, боли в горле, жаропонижающие. Обезболивающие препараты - на случай, если заболит зуб или случится мигрень. А также антигистаминные средства, даже если человек ранее никогда не страдал аллергией."Могут потребоваться также средства при травмах: йод, хлоргексидин для промывания и дезинфекции ран, бинт, бактерицидный пластырь. Средства от загара и солнечных ожогов, а также репелленты от кровососущих насекомых и средства от клещей", - добавил врач.

https://ria.ru/20210618/preparat-1737584733.html

россия

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2021

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россия, андрей тяжельников, общество