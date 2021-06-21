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Врач рассказал, какие лекарства необходимо взять с собой в отпуск
Врач рассказал, какие лекарства необходимо взять с собой в отпуск - РИА Новости, 21.06.2021
Врач рассказал, какие лекарства необходимо взять с собой в отпуск
На отдых нужно взять лекарства, которые человек принимает постоянно, а также препараты, которые могут понадобиться в случае обострения хронических заболеваний,... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T06:13
2021-06-21T06:13
россия
андрей тяжельников
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. На отдых нужно взять лекарства, которые человек принимает постоянно, а также препараты, которые могут понадобиться в случае обострения хронических заболеваний, обязательно нужно иметь при себе средства от диареи, сорбенты и ферментные средства, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По его словам, также могут пригодиться симптоматические препараты, например, от насморка, боли в горле, жаропонижающие. Обезболивающие препараты - на случай, если заболит зуб или случится мигрень. А также антигистаминные средства, даже если человек ранее никогда не страдал аллергией."Могут потребоваться также средства при травмах: йод, хлоргексидин для промывания и дезинфекции ран, бинт, бактерицидный пластырь. Средства от загара и солнечных ожогов, а также репелленты от кровососущих насекомых и средства от клещей", - добавил врач.
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россия, андрей тяжельников, общество
Врач рассказал, какие лекарства необходимо взять с собой в отпуск
06:13 21.06.2021
 
© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Depositphotos / Alexkalina

Врач рассказал, какие лекарства необходимо взять с собой в отпуск

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. На отдых нужно взять лекарства, которые человек принимает постоянно, а также препараты, которые могут понадобиться в случае обострения хронических заболеваний, обязательно нужно иметь при себе средства от диареи, сорбенты и ферментные средства, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Прежде всего, перед поездкой нужно позаботиться о запасе лекарств, который вы принимаете постоянно, а также о препаратах, которые могут понадобиться в случае обострения хронических заболеваний. Обязательно нужно иметь при себе средства от диареи, а также сорбенты - первая помощь при подозрении на отравление, и ферментные средства - на случай переедания", - рассказал Тяжельников.
По его словам, также могут пригодиться симптоматические препараты, например, от насморка, боли в горле, жаропонижающие. Обезболивающие препараты - на случай, если заболит зуб или случится мигрень. А также антигистаминные средства, даже если человек ранее никогда не страдал аллергией.
"Могут потребоваться также средства при травмах: йод, хлоргексидин для промывания и дезинфекции ран, бинт, бактерицидный пластырь. Средства от загара и солнечных ожогов, а также репелленты от кровососущих насекомых и средства от клещей", - добавил врач.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
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Мясников предупредил об опасности популярного советского лекарства
 
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