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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210621/kurorty-1737879113.html
Названы курортные поселки России, где можно отдохнуть без толп туристов
Названы курортные поселки России, где можно отдохнуть без толп туристов - РИА Новости, 21.06.2021
Названы курортные поселки России, где можно отдохнуть без толп туристов
Эксперты назвали курортные поселки России, где можно комфортно отдохнуть летом, сообщает TVIL.RU. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:17
2021-06-21T15:17
туризм
отдых в россии 2021 летом
куда можно лететь
отдых на море
куда поехать
куда поехать в выходные
россия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Эксперты назвали курортные поселки России, где можно комфортно отдохнуть летом, сообщает TVIL.RU. Такие популярные курорты Крыма и Краснодарского края, как Ялта, Сочи, Анапа, Геленджик, уже почти переполнены. Туристы, которые предпочитают отдыхать изолированно, тихо, по-семейному, выбирают пригородные поселки, расположенные недалеко от крупных городов. Сервис бронирования жилья определил, где есть вероятность отдохнуть без толп народа.Список составлен на основании данных аренды жилья туристами на лето 2021 года. В него вошли Николаевка, Мисхор и Морское в Крыму, Голубицкая, Кабардинка и Джемете на Кубани, Листвянка в Иркутской области, Яровое в Алтайском крае, Ильинский в Карелии и поселок Сосново в Ленобласти.По статистике, путешественники бронируют жилье в небольших курортных поселках на срок до десяти ночей и тратят на проживание от 2,3 и 4,5 тысячи рублей в сутки. Самый дешевый отдых в Николаевке, а самый дорогой – в Листвянке.
https://ria.ru/20210621/sevastopol-1737860538.html
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Названы курортные поселки России, где можно отдохнуть без толп туристов

15:17 21.06.2021
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкНабережная в поселке Кабардинка
Набережная в поселке Кабардинка - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Эксперты назвали курортные поселки России, где можно комфортно отдохнуть летом, сообщает TVIL.RU.
Такие популярные курорты Крыма и Краснодарского края, как Ялта, Сочи, Анапа, Геленджик, уже почти переполнены. Туристы, которые предпочитают отдыхать изолированно, тихо, по-семейному, выбирают пригородные поселки, расположенные недалеко от крупных городов. Сервис бронирования жилья определил, где есть вероятность отдохнуть без толп народа.
Список составлен на основании данных аренды жилья туристами на лето 2021 года. В него вошли Николаевка, Мисхор и Морское в Крыму, Голубицкая, Кабардинка и Джемете на Кубани, Листвянка в Иркутской области, Яровое в Алтайском крае, Ильинский в Карелии и поселок Сосново в Ленобласти.
По статистике, путешественники бронируют жилье в небольших курортных поселках на срок до десяти ночей и тратят на проживание от 2,3 и 4,5 тысячи рублей в сутки. Самый дешевый отдых в Николаевке, а самый дорогой – в Листвянке.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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Эксперты считают, что Севастополь может потерять 80 процентов туристов
 
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