https://ria.ru/20210621/kurorty-1737879113.html

Названы курортные поселки России, где можно отдохнуть без толп туристов

Названы курортные поселки России, где можно отдохнуть без толп туристов - РИА Новости, 21.06.2021

Названы курортные поселки России, где можно отдохнуть без толп туристов

Эксперты назвали курортные поселки России, где можно комфортно отдохнуть летом, сообщает TVIL.RU. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:17

2021-06-21T15:17

2021-06-21T15:17

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Эксперты назвали курортные поселки России, где можно комфортно отдохнуть летом, сообщает TVIL.RU. Такие популярные курорты Крыма и Краснодарского края, как Ялта, Сочи, Анапа, Геленджик, уже почти переполнены. Туристы, которые предпочитают отдыхать изолированно, тихо, по-семейному, выбирают пригородные поселки, расположенные недалеко от крупных городов. Сервис бронирования жилья определил, где есть вероятность отдохнуть без толп народа.Список составлен на основании данных аренды жилья туристами на лето 2021 года. В него вошли Николаевка, Мисхор и Морское в Крыму, Голубицкая, Кабардинка и Джемете на Кубани, Листвянка в Иркутской области, Яровое в Алтайском крае, Ильинский в Карелии и поселок Сосново в Ленобласти.По статистике, путешественники бронируют жилье в небольших курортных поселках на срок до десяти ночей и тратят на проживание от 2,3 и 4,5 тысячи рублей в сутки. Самый дешевый отдых в Николаевке, а самый дорогой – в Листвянке.

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