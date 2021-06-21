https://ria.ru/20210621/kurbatov-1737859323.html

Власти Кисловодска рассказали о состоянии упавшего с самоката мэра

Власти Кисловодска рассказали о состоянии упавшего с самоката мэра - РИА Новости, 21.06.2021

Власти Кисловодска рассказали о состоянии упавшего с самоката мэра

Прооперированный после падения с электросамоката глава Кисловодска Александр Курбатов по-прежнему находится в искусственной коме в госпитале имени Бурденко, его РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T10:48

2021-06-21T10:48

2021-06-21T10:48

здоровье - общество

ставропольский край

кисловодск

общество

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НАЛЬЧИК, 21 июн - РИА Новости. Прооперированный после падения с электросамоката глава Кисловодска Александр Курбатов по-прежнему находится в искусственной коме в госпитале имени Бурденко, его состояние не изменилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.Ранее сообщалось, что 12 июня Курбатов неудачно упал с электросамоката и находится в тяжелом состоянии. Ему провели хирургическую операцию, врачи ввели его в искусственную кому и перевезли в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Курбатов находился в стабильно тяжелом состоянии."Состояние главы города не изменилось, он по-прежнему находится в искусственной коме в госпитале имени Бурденко в Москве", - сказал собеседник агентства.Курбатов, которому 51 год, возглавляет Кисловодск с конца 2015 года.Тема травматизма с участием электросамокатов и необходимость ограничения их скорости в последнее время широко обсуждаются в обществе. Так, в Совфеде предложили продавать в РФ электросамокаты со встроенным лимитом скорости. В СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить быстроту передвижения на электросамокатах в общественных пространствах 15 километрами в час.В Петербурге городской комитет по транспорту 9 июня подписал соглашения с кикшеринговыми компаниями, которое предусматривает, в частности, полный запрет на движение электросамокатов в историческом центре города, включая Дворцовую и Сенатскую площади, а также Невский проспект. На улицах с плотным турпотоком и рядом с основными городскими достопримечательностями скорость электросамокатов ограничивается до 10 километров в час. Ограничение скорости до 10 километров действует до 12 июля, с 13 июля скорость на этих участках будет ограничена 15 километрами в час. При этом на остальной территории города предельная скорость электросамокатов - 20 километров в час. Сервисом аренды электросамокатов запретили пользоваться несовершеннолетним, а также пьяным.

https://ria.ru/20210615/samokat-1737027729.html

https://ria.ru/20210609/shtraf-1736337841.html

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здоровье - общество, ставропольский край, кисловодск, общество