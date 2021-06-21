https://ria.ru/20210621/krym-1737898906.html

Под Ялтой несколько домов ушли под воду

Под Ялтой несколько домов ушли под воду - РИА Новости, 21.06.2021

Под Ялтой несколько домов ушли под воду

В поселке Васильевка Ялтинского региона подтоплено 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду, засыпаны камнями и грязью, сообщила глава администрации... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:54

2021-06-21T13:54

2021-06-21T13:54

подтопления в крыму

россия

янина павленко

ялта

кировский район

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. В поселке Васильевка Ялтинского региона подтоплено 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду, засыпаны камнями и грязью, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Васильевка, улица Джафера Сейдамета. Еще одна проблемная точка. Подтоплено 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду, засыпаны камнями и грязью. Вода прибывает, и это видно невооруженным глазом, путь стоку частично преграждают старые троллейбусы. Большинство жителей – в первую очередь дети и старики - эвакуированы, но некоторые еще пытаются спасти свои дома", - написала Павленко на своей странице в Facebook.По ее словам, первоочередная задача – расширить русло. На место выехали около 40 военных, также в кратчайшие сроки должна прибыть техника и экскаваторы."С помощью беспилотников попробуем осмотреть верхнюю часть реки, чтобы понимать как в целом обстоит ситуация с водными потоками. Медлить нельзя, поскольку есть реальная угроза затопления соседних домов, где живут семьи с маленькими детьми. Делаем всё возможное", - подчеркнула глава администрации.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.

россия

ялта

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Буйство стихии в Крыму: ялтинцы разбирают последствия наводнения Ялтинцы разбирают завалы после наводнения. Проливные дожди обрушились на побережье Крыма в ночь на 18 июня. За сутки выпала трехмесячная норма осадков. Реки вышли из берегов. Более 70 домов оказались затоплены, свыше 300 человек были эвакуированы. Сейчас вода спала, горожане восстанавливают город после потопа. 2021-06-21T13:54 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, россия, янина павленко, ялта, кировский район, происшествия