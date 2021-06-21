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Пяти регионам Крыма выделили транши на устранение последствий подтоплений
Пяти регионам Крыма выделили транши на устранение последствий подтоплений - РИА Новости, 21.06.2021
Пяти регионам Крыма выделили транши на устранение последствий подтоплений
Пяти регионам Крыма из республиканского бюджета выделены деньги на устранение последствий подтоплений, общая сумма превысила 161 миллион рублей, говорится в... РИА Новости, 21.06.2021
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подтопления в крыму
керчь
ялта
советский район
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Пяти регионам Крыма из республиканского бюджета выделены деньги на устранение последствий подтоплений, общая сумма превысила 161 миллион рублей, говорится в постановлении, опубликованном на сайте крымского правительства.Деньги из резервного фонда крымского правительства выделяются для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате обильного выпадения осадков и подтопления территорий.Согласно приведенной таблице, Керчь получит 80,8 миллиона рублей, Ялта - 57,8 миллиона рублей, Кировский район - 5,8 миллиона рублей, Ленинский район - 15 миллионов рублей, Советский район - 1,7 миллиона рублей. Общая сумма составляет 161,1 миллиона рублей.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
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Поврежденные автомобили убирают с улиц крымских городов
Более 70 поврежденных автомобилей убрали спасатели из рек и с улиц крымских городов после потопа
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видео, подтопления в крыму, керчь, ялта, советский район, в мире
Пяти регионам Крыма выделили транши на устранение последствий подтоплений
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Пяти регионам Крыма из республиканского бюджета выделены деньги на устранение последствий подтоплений, общая сумма превысила 161 миллион рублей, говорится в постановлении, опубликованном на сайте крымского правительства.
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Пяти регионам Крыма выделили транши на устранение последствий подтоплений
11:00 21.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодтопления в Керчи из-за ливней
Подтопления в Керчи из-за ливней - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

Пяти регионам Крыма выделили транши на 161 миллион рублей на устранение последствий подтоплений

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Пяти регионам Крыма из республиканского бюджета выделены деньги на устранение последствий подтоплений, общая сумма превысила 161 миллион рублей, говорится в постановлении, опубликованном на сайте крымского правительства.
Деньги из резервного фонда крымского правительства выделяются для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате обильного выпадения осадков и подтопления территорий.
Согласно приведенной таблице, Керчь получит 80,8 миллиона рублей, Ялта - 57,8 миллиона рублей, Кировский район - 5,8 миллиона рублей, Ленинский район - 15 миллионов рублей, Советский район - 1,7 миллиона рублей. Общая сумма составляет 161,1 миллиона рублей.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
 
Подтопления в КрымуКерчьЯлтаСоветский районВ мире
 
 
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