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https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737937386.html
В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место
В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место - РИА Новости, 21.06.2021
В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место
Маски со вторника станут "пропуском" на рабочее место тех сотрудников предприятий и организаций Новгородской области, кто не прошел вакцинацию от коронавируса,... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:03
2021-06-21T17:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новгородская область
андрей никитин (политик)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Маски со вторника станут "пропуском" на рабочее место тех сотрудников предприятий и организаций Новгородской области, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, сообщает оперштаб региона.Из-за роста заболеваемости COVID-19 на 16% за минувшую неделю в регионе с 22 июня вводятся дополнительные ограничительные меры."С завтрашнего дня работодатели не должны допускать на рабочее место сотрудников без индивидуальных средств защиты, кроме вакцинированных. Работодателям предлагается ограничить служебные командировки в другие регионы, а также не направлять в них непривитых сотрудников", - говорится в сообщении.Также в Новгородской области с 00.00 до 06.00 мск приостанавливается работа общепита, включая торговлю на вынос и доставку (за исключением кафе, расположенных вдоль федеральных трасс). "Кафе и ресторанам рекомендовано оказывать услуги, преимущественно, на открытых летних верандах и в уличных кафе", - информирует оперштаб.Торгово-развлекательным комплексам разрешено работать только до 21.00. Этот ограничение распространяется и на находящиеся в ТРК кинотеатры, а также игровые комнаты.Как сообщал в понедельник губернатор Новгородской области Андрей Никитин, власти будут мотивировать население региона к тому, чтобы привиться от коронавируса. Так, для сотрудников бюджетной сферы в день вакцинации будет введен выходной день с сохранением зарплаты. Такие же поощрительные меры рекомендовано ввести работодателям.С 1 октября сотрудники, чье личное присутствие необходимо на рабочих местах, не будут допускаться на них без вакцинации, справки о наличии антител либо справки о медотводе. Если человек не хочет прививаться, он должен будет еженедельно сдавать ПЦР-тест. Эти требования затронут предприятия в сферах гостиничного бизнеса, организации санаторно-курортных услуг, пассажирского транспорта, общественного питания, туризма, розничной торговли, а также предприятия бюджетной сферы, и другие организации, где менее 60% персонала переболели COVID-19 или вакцинировались.
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/podmoskove-1737225926.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новгородская область, андрей никитин (политик), общество
В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место
17:03 21.06.2021
 
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© Sputnik / Мурад Оруджев
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В Новгородской области предприятия перестанут пускать людей без масок на рабочее место

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Маски со вторника станут "пропуском" на рабочее место тех сотрудников предприятий и организаций Новгородской области, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, сообщает оперштаб региона.
Из-за роста заболеваемости COVID-19 на 16% за минувшую неделю в регионе с 22 июня вводятся дополнительные ограничительные меры.
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"С завтрашнего дня работодатели не должны допускать на рабочее место сотрудников без индивидуальных средств защиты, кроме вакцинированных. Работодателям предлагается ограничить служебные командировки в другие регионы, а также не направлять в них непривитых сотрудников", - говорится в сообщении.
Также в Новгородской области с 00.00 до 06.00 мск приостанавливается работа общепита, включая торговлю на вынос и доставку (за исключением кафе, расположенных вдоль федеральных трасс). "Кафе и ресторанам рекомендовано оказывать услуги, преимущественно, на открытых летних верандах и в уличных кафе", - информирует оперштаб.
Торгово-развлекательным комплексам разрешено работать только до 21.00. Этот ограничение распространяется и на находящиеся в ТРК кинотеатры, а также игровые комнаты.
Как сообщал в понедельник губернатор Новгородской области Андрей Никитин, власти будут мотивировать население региона к тому, чтобы привиться от коронавируса. Так, для сотрудников бюджетной сферы в день вакцинации будет введен выходной день с сохранением зарплаты. Такие же поощрительные меры рекомендовано ввести работодателям.
С 1 октября сотрудники, чье личное присутствие необходимо на рабочих местах, не будут допускаться на них без вакцинации, справки о наличии антител либо справки о медотводе. Если человек не хочет прививаться, он должен будет еженедельно сдавать ПЦР-тест. Эти требования затронут предприятия в сферах гостиничного бизнеса, организации санаторно-курортных услуг, пассажирского транспорта, общественного питания, туризма, розничной торговли, а также предприятия бюджетной сферы, и другие организации, где менее 60% персонала переболели COVID-19 или вакцинировались.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новгородская областьАндрей Никитин (политик)Общество
 
 
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