https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737937386.html

В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место

В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место - РИА Новости, 21.06.2021

В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место

Маски со вторника станут "пропуском" на рабочее место тех сотрудников предприятий и организаций Новгородской области, кто не прошел вакцинацию от коронавируса,... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T17:03

2021-06-21T17:03

2021-06-21T17:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

новгородская область

андрей никитин (политик)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734938740_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_5c0bd4d99c23a9a82e25478dee37a6b0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Маски со вторника станут "пропуском" на рабочее место тех сотрудников предприятий и организаций Новгородской области, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, сообщает оперштаб региона.Из-за роста заболеваемости COVID-19 на 16% за минувшую неделю в регионе с 22 июня вводятся дополнительные ограничительные меры."С завтрашнего дня работодатели не должны допускать на рабочее место сотрудников без индивидуальных средств защиты, кроме вакцинированных. Работодателям предлагается ограничить служебные командировки в другие регионы, а также не направлять в них непривитых сотрудников", - говорится в сообщении.Также в Новгородской области с 00.00 до 06.00 мск приостанавливается работа общепита, включая торговлю на вынос и доставку (за исключением кафе, расположенных вдоль федеральных трасс). "Кафе и ресторанам рекомендовано оказывать услуги, преимущественно, на открытых летних верандах и в уличных кафе", - информирует оперштаб.Торгово-развлекательным комплексам разрешено работать только до 21.00. Этот ограничение распространяется и на находящиеся в ТРК кинотеатры, а также игровые комнаты.Как сообщал в понедельник губернатор Новгородской области Андрей Никитин, власти будут мотивировать население региона к тому, чтобы привиться от коронавируса. Так, для сотрудников бюджетной сферы в день вакцинации будет введен выходной день с сохранением зарплаты. Такие же поощрительные меры рекомендовано ввести работодателям.С 1 октября сотрудники, чье личное присутствие необходимо на рабочих местах, не будут допускаться на них без вакцинации, справки о наличии антител либо справки о медотводе. Если человек не хочет прививаться, он должен будет еженедельно сдавать ПЦР-тест. Эти требования затронут предприятия в сферах гостиничного бизнеса, организации санаторно-курортных услуг, пассажирского транспорта, общественного питания, туризма, розничной торговли, а также предприятия бюджетной сферы, и другие организации, где менее 60% персонала переболели COVID-19 или вакцинировались.

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/podmoskove-1737225926.html

https://ria.ru/20210619/vaktsinatsiya-1737686107.html

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новгородская область, андрей никитин (политик), общество